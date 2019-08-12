全球基础设施即服务市场规模进一步扩大

产业数据

Gartner统计，2018年全球基础设施即服务（IaaS）市场规模达到324亿美元，相比2017年的247亿美元增长了31.3%。亚马逊在2018年再次成为IaaS市场排名第一的厂商，第二至第五位依次是微软、阿里巴巴、谷歌和IBM。

Gartner预测，2019年全球售给终端用户的智能手机数量为15亿部，同比下滑2.5%。不过，Gartner分析师认为，随着5G智能手机供货范围的扩大以及通信服务商大力推广5G服务包，2020年智能手机的销量将恢复增长。分析师还预测首款5G苹果iPhone将在2020年推出，届时应该会吸引iPhone用户进行手机更换。

思杰（Citrix）与经济学人智库（Economic Intelligence Unit）展了一项研究——工作体验：“技术对生产力和敬业度的作用”。在参与《工作体验》调查的来自8个国家和行业的1100多名高管中：36%的受访者认为，提升业务水平与客户满意度是改善员工体验的重要目的，仅次于提高生产率和敬业度（40%）；31%的受访者提到了盈利能力；30%的受访者呼吁留住人才。

Ingram Micro ONE APAC 2019发布的调查报告显示，超过一半的合作伙伴没有任何销售计划。在对2112个合作伙伴组织调查发现，47％的受访合作伙伴没有商业计划，与此同时，56％的合作伙伴没有销售计划。特别是今天工作负载开始转移到云端，合作伙伴应该确保自身不要变成落后的合作伙伴。

财报数据

亚马逊第二季度整体收入增长20％，达到634亿美元, 利润达到26亿美元，AWS占到了母公司亚马逊利润的很大一部分，但只占其总收入的13％——尽管收入仅增长了37％，达到84亿美元，AWS的营业利润增至21亿美元。

英特尔公布第二季度财报表现抢眼，该季度英特尔在股票报酬等某些成本之前的收益为每股1.06美元，收入为165亿美元。此外营业收入为46亿美元，同比减少12％，净收入为42亿美元，同比减少17％。另一方面，英特尔数据为中心业务部门收入同比减少了7％。英特尔的Data Center Group（面向数据中心运营商销售芯片）的收入增长了3％，但云计算业务下滑了1％。

AMD今天公布了第二季度财报，按照部门来分析AMD的第二季度财报，计算和图形部门的收入为9.4亿美元，同比减少13％。AMD方面表示，市场对个人电脑和数据中心芯片的需求强劲，但图形芯片销售受到“渠道销售下降”的影响。AMD企业、嵌入式和半定制部门的收入同比减少12％，收入为5.91亿美元。

IBM发布了2019年第二季度业绩报告。公司营收总额为192亿美元，较去年同期下降4.2%（按调整后汇率计算同比下降1.6%）；云计算，认知软件和全球业务服务部门的收入增长——云计算和认知软件增长3.2% （按调整后汇率计算同比增长5.4%）——全球业务服务增长0.5% (按调整后汇率计算同比增长3.4%)；云营收在过去12个月已达195亿美元，上升5%（按调整后汇率计算同比上升8%）。

GE 2019年第二季度财务报告显示，订单总额为287亿美元，下降4%；有机订单增长4%；总营业收入（通用会计准则，以下简称GAAP）为288亿美元，下降1%；产业部门有机收入（非GAAP）为277亿美元，上升7%。GE产业利润率（GAAP）为（1.3）%；调整后GE产业利润率（非GAAP）为7.6%