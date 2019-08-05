AWS问鼎JEDI云合约之路波澜再起，五角大楼下令审查

多年来，这份价值100亿美元的合同——其中包括统一的云基础设施、情报共享和人工智能软件的使用——被锁定为亚马逊网络服务公司和微软公司的竞争，而AWS最有希望赢得这份合约。

至顶网CIO与CTO频道 08月05日 编译：美国国防部今天宣布，在总统唐纳德.特朗普提出关于在竞标过程中将一些公司排除在外的担忧之后，该部正在审查其授予100亿美元联合企业防御基础设施云计算合同的程序。

多年来，这份价值100亿美元的合同——其中包括统一的云基础设施、情报共享和人工智能软件的使用——被锁定为亚马逊网络服务公司和微软公司的竞争，而AWS最有希望赢得这份合约。一些共和党国会议员和军方领导人向特朗普总统写信表达了对于据称在招标过程中被排除在外的公司的关注——特别是Oracle，在此之后，特朗普总统表现出了对这一事件的关注。

审查将由国防部长Mark Esper博士领导。五角大楼发言人在一份声明中说：“Esper部长致力于确保我们的作战人员拥有最强大的能力，包括人工智能，以保持世界上最致命的力量，同时保护纳税人的钱。”该发言人表示：“牢记着对于国会议员和美国公众的承诺，Esper部长正在研究联合企业防御基础设施（JEDI）计划。在他完成检查之前，不会对于该计划作出任何决定。”

尽管特朗普的担心可能是最近才出现的，但是对JEDI合同的争议可以追溯到好几年前，包括竞争对手指控，由于可感知的利益冲突，对亚马逊进行了不公平支持。另一个论点是，五角大楼决定只为该合同选择一家公司，这就引发了竞争和安全方面的担忧。

审查的新闻得到了JEDI招标流程批评者们的肯定。一直反对当前流程的参议员Marco Rubio在推特上对审查表示欢迎，他表示：“我们必须确保这是一个公平的过程，并且提供（国防部）所需要的东西。”

不过，对JEDI招标流程的反对并不统一。总部位于华盛顿特区的保守派智库传统基金会（Heritage Foundation）在7月25日呼吁当前的流程应该不受阻碍，并且表示“竞争已经得到了公平合理地构建。”

审查究竟是出于对流程公平性的关注还是特别针对亚马逊的厌恶，这一点让人猜测，众所周知，特朗普个人非常不喜欢亚马逊的首席执行官杰夫.贝索斯。

一些人认为是Oracle在背后推动了国会对当前招标流程的反对。美国有线电视新闻网报道称，该公司的说客据称向立法者提交了一份文件，其中包含一个名为“共谋创建十年国防部云垄断”的流程图。

Oracle此前已提起两起与JEDI程序有关的诉讼，一起针对美国政府问责局，另一起针对国防部。两起诉讼随后都被撤销。

SiliconANGLE已要求AWS就最新举措发表评论，如果该公司做出回应，本文将进行更新。