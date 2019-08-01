拥有110年历史的新秀丽正拥抱全新数字化潮流

大多数人在旅行出游时，都不想在行李身上浪费太多心思。我们的目标是专注于体验本身，同时尽可能消除携带衣物用品的烦恼。

至顶网CIO与CTO频道 08月01日 编译：大多数人在旅行出游时，都不想在行李身上浪费太多心思。我们的目标是专注于体验本身，同时尽可能消除携带衣物用品的烦恼。Samsonite无疑是出行领域最重要的产品之一。正如该公司首席数字官Charlie Cole所言，他们的目标是让客户充分享受假期，而不必把精力浪费在打理随身物品上。一款好的行李箱能够悄悄完成工作——换言之，不出问题的箱子就是好箱子。

Samsonite公司首席数据官Charlie Cole

近年来，体验经济的快速发展使得更多人乐于旅行。Samsonite也在努力更新自己的客户体验，旨在反映新一代出行者的实际需求。该公司虽然拥有长达110年的发展历史，但却仍然保持着年轻的心态，乐于采用一系列全新的数字化方法。

事实上，Samsonite公司长久以来一直关注不断变化的趋势与技术。Cole指出，最重要的就是接受变革，而非顽固抵制。Samsonite公司承认客观背景的变化性与动态性，并主动通过重新分配内部资源或者外部收购等方式，利用其多样化的产品组合满足市场上出现的新要求。Samsonite公司还拥有自己的旅游产品与网站组合，包括Tumi、American Tourister以及Ebags.com等。保持品牌意识与不断自我评估等举措，也切实帮助Samsonite公司意识到如何才能顺应潮流，并始终保持行业领先地位。

Samsonite公司利用数据提供强大的数字体验。Cole表示，数据的重要意义在于其一直不断演变。Samsonite希望通过对数据的运用提高组织效率并坚持以客户为中心。这种与客户需求保持一致的心态，也帮助该公司创造出合适的产品并将其推销给合适的受众。

Samsonite公司另一大极具影响力的趋势在于D2C业务的增长。近年来，该公司致力于加强自身的D2C角色，以应对其他D2C企业带来的竞争压力。他们构建起从系统到人员的完整D2C能力，为客户创建出一种能够直接从品牌当中获取所需功能的强大渠道。与此同时，Samsonite还与亚马逊以及Kohl’s等供应商保持批发合作关系，借此在行业中始终占据主动地位。

Samsonite公司还填补了主流企业与不断发展的创新型初创企业之间的鸿沟。凭借着丰富的数据以及强大的品牌组合，该公司将继续建立良好的数字体验，从而在面对任何未来挑战时都保持从容不迫的姿态。