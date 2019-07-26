从云之基石到数字世界的基石 

面对企业日益复杂的IT架构，青云QingCloud考虑最多的就是如何帮助传统企业，从过去复杂、僵化的IT环境进化到以云计算为代表的更加敏捷、更具弹性的新时代。

至顶网CIO与CTO频道 07月26日 北京消息：“经过7年的发展，如今青云QingCloud已经拥有具备了广义云计算能力的全维云平台，并成为数字世界的基石。”青云QingCloud CEO黄允松在Cloud Insight Conference（CIC）2019云计算峰会上说道，面对企业日益复杂的IT架构，青云QingCloud考虑最多的就是如何帮助传统企业，从过去复杂、僵化的IT环境进化到以云计算为代表的更加敏捷、更具弹性的新时代。

青云QingCloud CEO黄允松

今年青云QingCloud更新了容器、存储、网络、数据库、超融合等产品线，以及多款新产品，包括：

QingCloud IoT平台，是青云QingCloud全新推出的一站式、全托管的物联网云服务。它能够针对边缘场景配置，实现边缘节点的定义与统一管控，结合 QingCloud 云平台服务，对设备生成的数据进行收集、处理、分析和操作，帮助企业轻松构建 IoT 应用程序。

EdgeWize®️边缘计算，能够将QingCloud云平台能力扩展至用户侧，以安全的方式在边缘设备上运行本地计算、消息收发、数据缓存与同步等功能，提供安全、低延时、低成本的本地计算服务，结合QingCloud云平台、光格网络®️ SD-WAN，实现云边协同，构建“云、网、边、端“一体化平台。

QingStor®️融合存储，能够同时提供专业级块存储、文件存储、对象存储，实现存储资源池统一、在线灵活调配容量和统一管理与运维。

ChronusDB™️时序数据库，是青云QingCloud自研的一款高效、安全、易用，具备强大分析能力的时序数据库产品，具备超强的查询分析功能、高性能并发读写、低成本存储、丰富的时序数据处理能力、稳定可扩展等特性。

PolonDB™分布式数据库，是一款基于开源数据库Citus构建，兼容PostgreSQL生态，同时支持OLTP和OLAP（HTAP）的分布式关系型数据库。

QingCloud统一运维运营平台，是一个对应于QingCloud控制台的管理平台，提供云平台整体运行情况的运维监控，帮助企业管理层、运维者和运营者进行高效的运维与运营管理。

在生态上，青云QingCloud愿成为合作伙伴的千斤顶、大后方和百宝箱，会上联合合作伙伴发布了一系列智能解决方案。

工业互联网解决方案：该解决方案由青云QingCloud联合昆仑数据打造，提供从生产端数据采集、数据传输、数据集成到数据建模和大数据应用等工业互联网全链条解决方案。

智慧零售解决方案：该解决方案由青云QingCloud联合华泰软件打造，提供涵盖采购管理、BI分析、数据仓库、门店管理、物流管理全渠道解决方案。

企业业务中台解决方案：该解决方案由青云QingCloud联合博智信息打造，为企业用户提供涵盖PaaS平台能力、SaaS平台能力、应用系统基础能力和项目交付管控能力为一体的业务中台解决方案。

基于QingStor®️ 对象存储的数据湖解决方案：该解决方案由青云QingCloud联合HashData发布，是一套基于云模式构建的数据湖解决方案，HashData采用计算存储分离架构，数据存储到QingStor®️对象存储上，计算层采用基于Greenplum内核的MPP计算引擎。

基于QingStor®️ 对象存储的分布式文件存储解决方案：该解决方案由青云QingCloud联合JuiceFS推出，采用POSIX 文件系统+QingStor®️对象存储，提供无限容量、弹性伸缩、多机共享的文件存储，具备简单易用、按需伸缩、全局强一致、多地冗余、零运维等特性。