十位CEO的肺腑之言：如何通过创新转变业务

至顶网CIO与CTO频道 07月25日 编译:Forcepoint公司CEO Matthew Moynahan认为,针对企业的头号网络攻击向量是通过员工实现的。Round Room公司执行长Scott Moorehead则表示,维持良好企业文化的关键,在于将事业、客户与员工联系在一起。

除此之外,AI、媒体货币化、初创思维与建议等也成为此次调查在风险治理、抽象理念以及员工激励等层面的主要议题,得到多位变革型CEO的肯定与强调。

Forcepoint公司通过以人为本的网络安全新方法推动创新,重点关注员工的行为模式。Moynhan在采访中提到了CEO遭遇攻击的真实场景:

“这是个平常的星期六,故事的主角刚刚下班,正打算在手机上收收邮件。这时他的儿子正参加足球赛,而且刚刚打进一球。他当然开心得不得了,并激动地在自己平时很少使用的Facebook账户上发布了一条短消息,想表达自己对儿子出色表现的自豪之情。这时,立刻就有他儿子队友的「家长」给他发了封邮件,表示自己在现场拍下了进球的视频。如果想查看视频,请马上回一封邮件。”

“但这时候,发来邮件的实际上就是恶意人士,而不是什么孩子同学的家长。这位高管其实很少使用Facebook,但仍可能败在这类针对CEO、董事会成员以及企业核心员工的攻势之下。可以说,员工正是企业遭遇入侵的头号攻击向量。”

文化

Round Room公司的文化创新在于将员工、客户与事业融为一体,并致力于将这种理念共享给更多其他企业。

Moorehead以企业的慈善性活动为例,评论称:“这虽然肯定是件好事,比如某家大型金融服务公司打算参与到对热带雨林的保护当中。但这类行为往往是一次性的,并没能让全体员工或者客户参与进来。因此一旦项目结束,一切也就结束了……更好的方法在于推动一切同步进行,当员工能够与客户团结起来走向共同的目标时,结果往往会巨大的提升——提升到人们难以想象的高度。”

AI

西门子(美国)公司CEO Barbara Humpton为企业的重新规划做出了重大贡献——努力在工业、能源、城市、医疗保健以及基础设施等数字化经济体系当中全面推动以客户为中心的理念。

Humpton在采访中表示,“我们所做的一切,无论是对发电厂的维护、还是在医疗行业中实现的建筑性能可视化,都得到了增强现实技术的巨大推动。随着人工智能与增强现实的持续普及,很多人对未来抱有恐惧的心理。但我的看法完全不同,我认为AI能够进一步提升人类的能力——这就像是人类第一次拿起工具,真正将会变化的只是我们的工作方式。”

Infor公司被评选为特定行业针对性云方案领域的创新领导者。该公司CEO Charles Philips在谈到数据使用时表示,“这是一个激动人心的时刻,我们能够进入应用程序并访问所有数据。如今,数据的使用方式正在变化。之前,我们无法了解人们如何使用我们的应用程序,也无法访问到被存储在客户组织之内的数据。现在,我们第一次能够看到用户如何点击并使用自己的应用程序,在各个屏幕上停留了多长时间,并以此为基础提供更好的培训建议或者使用指引。”

SRAX公司是一家数字市场营销与消费者数据管理企业,公司CEO Christopher Miglino谈到AI应用时指出,“可以肯定的是,AI已经在我们市场营销与宣传行业当中发挥重大作用,特别是在处理规模可观的数据时表现出的强大能力。如果没有机器学习,我们将不可能理解全部数据之间的相互关联。我们必须编写算法才能实现数据的分析与理解,进而更好地实现数据定位。”

“我们也正在以这种方式使用AI技术。面对一大堆信息,AI能够帮助我们以此为基础更好地进行客户宣传并实现运营目标。”

媒体

Worth公司CEO Juliet Scott-Croxford正在将商业模式从杂志转化为多媒体平台。

Scott-Croxford指出,“我坚信企业客户需要实现收入模式的多元化转型。我们与B2B以及B2C方面的合作伙伴协同,将他们的品牌与我们的受众联系起来。目前我们正在构建内容工作室,希望为我们的合作伙伴围绕特定相关主题建立赞助性内容,并最终呈现在特准的受众面前……”

“另一种方式则在于如何实现受众群体的货币化。具体方式可以是通过订阅模式实现经常性收入转化,也可以是针对部分体验活动或者新产品发售门票。很多组织目前正在试验会员经济与会员制模式。最重要的是确保我们拥有坚实且引人注目的价值主张,我认为需要将内容产品、意义与灵感联系起来,只有这样才能真正让受众认同我们的工作并为之付费。”

关于领导力的建议

JC2 Ventures公司是一家专注于帮助全球初创企业实现数字业务规模化的厂商,公司CEO John Chambers曾出任思科公司CEO。

Chambers在最近的一次采访中表示,“目前是个要么实现颠覆,要么遭到颠覆的时代。大概三、四年之前,当我刚刚开始谈到未来十年内可能世界上40%的企业都将不复存在时,人们的反应是「别,John,这话不准确,你应该是弄错了。」但现在,我觉得大多数CEO都会认为这样的比例仍然过于保守。当领导者们考虑企业的未来时,关键在于意识到创新层面的变化,如今的创新速度是互联网时代的三到五倍。未来几个月到几年内,创新速度还将进一步提升,由此带来的挑战是:大型企业无法快速实现创新,而有能力创新的小型企业又很难广泛地扩展自己的新思路……”

“因此,大企业们终于意识到,如果不与初创企业以及小型公司建立起独特的合作关系,就无法通过创新取得成功。”

Avnet公司是科技创新领域的领导者之一,在CEO Bill Amelio的领导下,该公司已经转化为一套能够为产品开发的各个阶段提供有力支持的专家生态系统。Amelio表达了自己对于创新的看法,“我们不能完全抗拒风险。我们必须得放弃一些,只有这样才能得到另一些。此外,还得建立起流程以培养那些需要孵化过程的想法。通过这一严格的流程,当某些想法无法起效时,我们得立刻开始下一段尝试;而在发现某些想法有望成真后,我们又得有能力快速加大投入。”

EmblemHealth公司CEO Karen Ignagni已经将非营利性医疗保险企业转化为与各大主要合作伙伴之间的“创新孵化器”。她谈到了帮助她成功实现转型的几项举措。

Ignagni解释道,“对我们的转型来讲,最重要的就是确保建立起一种创新文化。因此,我把思考与讨论中的所有描述性内容都剔除出去,例如「我们一直是这么做的」之类。要想转型,就不能抱有这样的惯性思维。我们必须在每天起床后与睡觉前都让自己像一张白纸般不带任何成见,进而持续重新评估与思考自我——我在朝着正确的方向前进吗?我们是否实现了目标?我们需要做什么?我们是否在考虑更大、更重要的想法?”

“而在重建业务时,则应考虑到「我该怎么勾勒出未来业务的面貌?」这一点非常非常重要……就像奥巴马总统说过的「我们可以」还有耐克的口号「说做就做」。这些都是领导者的典型案例,他们的行动能够激励更多的人。”

作为电信领域的创新领导者,诺基亚公司董事长、《转变诺基亚:利用偏执般的乐观引领巨大变革(Transforming Nokia: The Power of Paranoid Optimism to Lead Through Colossal Change)》一书作者Risto Siilasmaa也在采访中讨论了他如何帮助诺基亚公司由市值缩水96%,重新回归至20倍增长率之路。

“我认为,我当时的本能反应是非常正确的。我并没有考虑要如何解决眼前的问题,而是在思考「我该如何创造一个环境,让团队更有可能成功解决我们面对的基础性挑战?」”

“总体来讲,我认为不要把注意力集中在脚下的火上,而是要抬头望向地平线,专注于创造能够实现成功的环境。只有这样,我们才能在抽象的进步阶梯上逐级攀登。”