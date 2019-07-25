青云QingCloud超级混合云战略 满足混合云的一切需求

传统企业的IT经过多年的发展都相对复杂，要对其进行云化，面临着不小的挑战。同时企业也看到没有单一的形态的可以满足复杂需求，混合云、多云则成为必然选择。

至顶网CIO与CTO频道 07月25日 北京消息（文/王聪彬）：传统企业的IT经过多年的发展都相对复杂，要对其进行云化，面临着不小的挑战。同时企业也看到没有单一的形态的可以满足复杂需求，混合云、多云则成为必然选择。

企业也正基于业务压力和财务驱动纷纷开始了混合云的建设，实现兼容稳态和敏态应用，兼顾合规性和敏捷性；满足新兴业务的弹性需求；为业务负载寻找更加的执行地点和更优的TCO；为低频系统寻找更具性价比的实现模式。

青云QingCloud解决方案与架构副总裁沈鸥描绘了一个典型的混合云场景，企业传统业务将继续运行在物理基础设施上，新业务则放在私有云和公有云中，整个系统建设周期、运维成本相比传统数据中心都更加优化。

混合云已经成为现今最优的云战略，AWS、Microsoft Azure、谷歌等国际云计算巨头都分别推出了混合云解决方案。而青云QingCloud在2013年交付公有云，2014年开始涉足企业私有云市场，率先覆盖了公有云、私有云、托管云、混合云。

在过去几年，青云QingCloud不仅把公有云技术进行产品化，还根据国内企业的要求，把规模做到足够灵活，既有最小规模的交付，也能够实现无限扩展，具备同青云QingCloud公有云同等能力。今天，在Cloud Insight Conference （CIC）2019云计算峰会上，青云QingCloud又发布了超级混合云战略。

满足混合云的核心技术诉求

青云QingCloud在和客户的沟通中看到混合云有三点主要诉求，第一、快速互联：专线、VPN成本高且系统配置和运维相对复杂，企业希望私有云和公有云能够快速连接在一起，让数据在混合的环境里流转起来；第二、统一管理：通过一致的架构和一致的使用体验最大程度确保业务支撑能力的连续性和一致性，更容易的实现统一运维管理；第三、按需安置：提供一致的应用生命周期管理和交付管理，实现应用跨多云的混合部署。

“到今天，青云QingCloud的产品和技术已经能够很好的满足混合云的核心技术诉求。”沈鸥说道，青云QingCloud混合云实现了无缝互联，数据流动、统一架构，一致体验、业务负载，按需安置。

无缝互联，数据流动：青云QingCloud从去年开始交付光格网络SD-WAN（软件定义广域网），借助光格网络的智能广域网，可以灵活的让企业客户通过光盒（SD-WAN终端），插上网线、通上电，就可以把节点通过广域网连入公有云上。并且，青云QingCloud基于带宽弹性计费，帮助企业客户按照业务需求进行网络互联，满足爆发性的业务增长需求。

统一架构，一致体验：青云QingCloud公有云、私有云、托管云和混合云具有一致的架构，能够为客户提供一致的使用体验。而且青云QingCloud提供统一多云管理平台iFCloud，除青云QingCloud的云平台外，还能够管理物理机、虚拟化、其他公有云平台等其他资源。

业务负载，按需安置：青云QingCloud通过开源的OpenPitrix多云应用管理平台，提供跨异构环境的应用部署，涉及应用的发布、版本管理、管控和计量计费等，只要遵循OpenPitrix架构就可以实现应用完整生命周期在异构环境里的实现。

沈鸥表示，不论从公有云到私有云，私有云到公有云，IDC到混合云，跨多云的资源申请和应用发布，以及云灾备、跨云部署、多地域混合部署，青云QingCloud都可以实现落地。

混合云2.0的三个重点

青云QingCloud正迈向混合云2.0时代，此次发布的超级混合云战略是是集合了混合云1.0和混合云2.0的需求，而推出的全面的混合云解决方案。

混合云2.0有三个重点，第一、从“以资源为核心”走向“以业务应用服务为核心”；第二，从“中心”走向“边缘”；第三、企业云化的混合路径。

从“以资源为核心”走向“以业务应用服务为核心”

随着容器集群技术在企业逐渐得到应用，混合云将迎来新的实现架构，异构云平台彼此间的差异将由于容器技术而变得微小乃至无感，业务应用将更容易地在多云环境中部署、运行、管理，乃至调度。

青云QingCloud去年7月份发布了KubeSphere容器平台，其不仅可以运行在青云QingCloud云平台上和物理主机上，还可以运行在任何一个云环境里。通过Kubernetes的开放性和标准化，能够让应用在多云的环境中得以部署、集中管控，以及灵活集中的调度。

从“中心”走向“边缘”

物联网需要海量设备管理、海量数据采集、分析和处理，这些都离不开云计算平台，虽然有SD-WAN高效网络互联，但网络延迟，网络成本会降低物联网的价值和有效性。边缘计算是实现物联网世界的关键能力，通过边缘计算能够让一些数据的处理就近发生，不仅能够帮助客户做设备的互联，还可以让物联网真正帮客户业务产生价值。

青云QingCloud的边缘计算平台EdgeWize提供了多种边缘计算的物理实现架构，海量的消息处理和设备配置处理，使云-网-边-端成为一个整体，支撑多样化计算所需要的能力。

企业云化的混合路径

当不同企业从传统IT走向云化，必然会面对不同的挑战，青云QingCloud希望给企业客户提供云化的混合路径。

青云QingCloud在过去几年，一直专注于各种组件产品的开发，目前已经能够构建一个比较完整的、完善的，整个企业云建设所需要的所有组件的集合。这些组件既可以相互松耦合，又可以相互集成。同时青云QingCloud以软件、服务的方式交付各种组件，对新建设的平台没有硬件限定，对既有的硬件提供利旧方案，通过混合路径的选择，让不同的企业找到适合的混合云建设方案。