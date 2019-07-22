IDC 2019年度中国金融行业技术应用场景创新奖 科技赋能金融

7月19日，由IDC中国主办的“ 2019 IDC中国未来金融论坛暨颁奖典礼”在北京成功举办。IDC 认为，步入2019年，生态开放与科技转型是中国金融行业的两大关键词。

至顶网CIO与应用频道 07月22日 北京消息：7月19日，由IDC中国主办的“ 2019 IDC中国未来金融论坛暨颁奖典礼”在北京成功举办。IDC 认为，步入2019年，生态开放与科技转型是中国金融行业的两大关键词。

随着顶层设计的革新与完善，金融机构迎来了技术全面赋能的未来金融时代。金融科技在金融行业的应用正在逐步呈现出金融服务场景化、平台化、智能化的发展趋势，以云计算和大数据为首的科技技术的发展推动着金融行业的业务场景创新与技术应用创新。

IDC Financial Insights亚太区助理副总裁Michael Araneta表示，了解客户群体：单一客户视图，更多地使用分析策略；了解客户更多信息：了解客户全新的变化，冬季、情绪、活动、意图；能够有意义地与客户互动：虚拟化前端数据，已领先洞察力部署分析模型以更快地采取行动。

云可以带来降低成本、灵活高效、快速交付、弹性扩展等优势。平安银行首席信息执行官张斌展示了平安银行的私有云建设，支持多级组织运营、支持统一运营、支持多云统一管理、智能运维。目前项目交付计算节点500+，云主机12000+，运行的应用数1500+，已支撑部分银行核心业务系统。开发测试上云率已超过80%，支持业务快速上线和变更。

目前，中国金融行业正在步入崭新的金融科技时代，以大数据、云计算、人工智能、区块链、移动和社交为代表的数字技术推动着中国金融行业的业务模式变革，IDC也密切关注着这些创新技术在金融行业的成功落地与应用。

自2014年起，IDC已连续成功主办了五届“中国金融行业数字化论坛及创新颁奖典礼”活动，金融行业技术应用场景创新奖评审重点关注金融业务场景创新和技术应用创新。

今年论坛对建设银行、农业银行、兴业银行、招商银行、浦发银行、民生银行、南京银行、苏州银行、重庆银行、长春农商银行、包头农商银行、国泰君安证券、银河证券、光大证券、中国人寿、中国平安、太平洋保险、平安人寿、东吴人寿、横琴人寿、平安产险、人保再保、中航信托、鹏华基金、中国银联、陆金所、马上消费金融 等27家金融机构颁发了“2019年度中国金融行业技术应用场景最佳创新奖”，其中招商银行、建设银行、国泰君安证券、平安产险、中国银联共同获得“2019年度中国金融行业技术应用场景最佳创新卓越奖”。

2019 IDC金融行业技术应用场景——最佳创新卓越奖

金融云

获奖机构：招商银行股份有限公司

获奖项目：招商银行Linux平台推广

招商银行选择了红帽企业版Linux作为分布式计算的核心支撑平台，通过使用开源Linux平台与混合云计算技术结合，提供了灵活的基础架构资源，以满足业务敏捷的发展需求。同时引入了业界前沿的大数据、分布式缓存、开源中间件以及容器技术等，大幅提升招行IT系统的自主可控比重。

智能风控

获奖机构：国泰君安证券股份有限公司

获奖项目：国泰君安智能化风控平台

国泰君安通过探索图像识别、自然语义处理、知识图谱、机器学习等现代金融技术，建立了统一的人工智能平台，在营销欺诈防控及异常交易监控、证券发行审核、企业财务粉饰识别与预测、电子协议的版本比对与管理方面实现了智能化，提升了处理效率，降低了法律风险。

数字保险

获奖机构：中国平安财产保险股份有限公司

获奖项目：平安产险智能作业

平安产险智能作业通过对从销售、承保、理赔到续保的全流程梳理和诊断，借助AI和大数据技术，在横向散点式的推动同时，也进行垂直领域的深度集中突破。其在询报价、录单、批改、打印、配送等环节借助智能机器人、图像识别、OCR、深度学习、自动建模、知识图谱等新科技手段，实现了全流程改造，减少了作业人力。

数字银行

获奖机构：中国银联股份有限公司

获奖项目：中国银联银行业统一APP “云闪付”

中国银联云闪付项目，基于银联私有云、自研基础组件、分布式架构、大数据、智能推荐等技术，为用户提供全生命周期的跨行账户服务、基于Token技术的移动支付服务、场景丰富的综合增值应用服务，依托银行账户打造业界领先的移动支付平台和开放生态，为银行账户的移动互联网化转型提供技术平台、应用基础及服务赋能。

开放银行

获奖机构：中国建设银行股份有限公司

获奖项目：建设银行开放银行管理平台

建设银行开放银行管理平台，打造垂直行业应用生态体系，覆盖金融、政务、养老、住房租赁、普惠金融等多个行业应用，为客户提供“混血”服务能力。通过丰富的SDK基础框架、专业的开放银行组织架构、规范的开放能力运营流程，有效整合建信金科业务能力，使互联网金融产品创新更快速、更专业，打造银行互联网生态。

资管科技

获奖机构：国泰君安证券股份有限公司

获奖项目：国泰君安证券智能化在线服务平台

国泰君安证券智能化在线服务平台是一个面向公司全体零售客户及潜在客户的金融生活在线服务平台，采用了松耦合的微服务技术架构，自主研发建设了智能服务层、规则平台层、智能计算层，将智能理财、量化规则引擎、机器学习平台、知识图谱等技术融入到在线服务的各个层次。

2019 IDC金融行业技术应用场景——最佳创新奖

1

金融云

获奖机构：马上消费金融股份有限公司

获奖项目：马上消费金融DevOps-IPaaS在消费金融系统中的实践

马上消费金融利用容器化技术，打造一个消费金融领域的生产环境管理平台并实现开发运维一体化，大幅提高生产效率、协作能力、用户体验以及金融系统应用的安全性。基于此，企业正在全面的由传统的构建模式转向新型的高效交付模式，为业务创造更多的价值。

获奖机构：上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司

获奖项目：陆金所金融云创新运营技术实践

陆金所应用思科ACI以及OpenStack，搭建了SDN框架，实现物理和虚拟化网络的一体化管理；优化了虚拟网络路径，极大降低网络延时，更好承载核心业务。陆金所金融云创新运营技术实践在业务部署方面，大大降低部署时间，实现业务快速上线。

获奖机构：苏州银行股份有限公司

获奖项目：苏州银行双活云数据中心建设项目

苏州银行的双活云数据中心真正实现了关键业务系统端到端的跨中心双活和云化，构建出真正意义上业务无中断，数据零丢失的同城私有云双活，提升了数据中心服务能力和业务连续性水平；实现了统一支付结算系统、银行卡系统、票据系统等9个重要业务系统的分布式架构改造。

获奖机构：中国银河证券股份有限公司

获奖项目：银河证券容器云平台

银河证券依托轻量化容器PaaS平台，采用微服务等技术实现开发、测试、运维环境一致性和标准化交付，支撑业务敏捷研发、部署，支撑客户中心、服务中心、产品中心、基金中心、运营中心、数据中心等众多的业务部门。云平台上线后，应用开发以“月”缩短为“日”或“小时”；应用服务部署以“分钟”为单位。

2

智能风控

获奖机构：长春农村商业银行股份有限公司

获奖项目：长春农商银行的多人视频面审智能风控系统

长春农商银行微贷工场和金融壹账通根据小微企业银保项目的合作，依靠微表情、人脸识别、多人视频、反欺诈、GPS定位等技术，提供线上化远程面审解决方案，生成面审报告，汇总各类风险详情，解决线下面审时间协调困难、效率低下，客户多次往返银行体验感差的痛点。

获奖机构：中国平安保险（集团）股份有限公司

获奖项目：平安集团平安声纹风控

平安集团通过科技赋能业务，运用平安科技自主研发的平安声纹，以声纹识别技术为基础，为投资理财、在线咨询、保险评估等多种场景提供安全认证解决方案，颠覆了传统身份认证模式。其强大的声纹库，做到在用户投资的最后阶段验证为本人操作，降低被盗用的风险。

3

数字保险

获奖机构：东吴人寿保险股份有限公司

获奖项目：东吴人寿东吴大病商保管理平台

东吴人寿自主研发了东吴大病商保平台，采用大数据技术对海量医疗明细数据实现高效准确处理，是打造健康服务生态重要组成部分，在围绕产品、服务以及健康产业的基础上，结合新技术的应用，实现信息互联和数据共享，通过用户数据的拓展和相互转化来逐步实现垂直化的经营，形成自己的大健康服务平台和生态。

获奖机构：横琴人寿保险有限公司

获奖项目：横琴人寿新一代分布式保险交易系统

横琴人寿启动新一代分布式保险交易系统建设项目，主要基于阿里云进行开发，采用微服务和云原生架构，充分利用云平台的优势，实现核心系统分布式架构及线上、线下全流程的统一支持。显著提升了运营作业效率，优化了用户作业环境，智能化工作流程降低了运营人员的系统操作工作量。

获奖机构：人保再保险股份有限公司

获奖项目：人保再保基于多源异构的人保再数据平台

人保集团人保再数据平台以人保再私有云、大数据、人工智能作为技术支撑，通过数据收集、校验、标准、应用四个子平台，实现了及时准确报送监管、减少了手工劳动、提升了数据准确率，为复杂应用场景提供了数据支持，达到了数据更“准”、用得更“爽”、服务更“广”、技术更“新”的预期效果。

获奖机构：中国平安人寿保险股份有限公司

获奖项目：平安人寿部署在云上的平安金管家、平安口袋e

平安人寿启动新一代开放式客户经营平台——平安金管家，与平安科技战略联盟，以平安云作为基础架构底层平台融合线上线下资源，为用户提供“医食住行玩财”全方位服务，打造“移动化、专业化、社交化和场景化”的客户体验。平安口袋e，解决了平安人寿150万保险代理人的痛点，帮助他们提升销售达成、简化销售流程。

获奖机构：中国人寿保险（集团）公司

获奖项目：中国人寿新一代核心业务基础平台

中国人寿把数字化作为转型升级的重要战略性布局，大力推进“网上国寿”、“智慧国寿”、“数字国寿”升级步伐。布局“云端国寿”，实现与客户零距离，自主设计并建成国寿云平台和大数据平台；并以客户为中心，启动涵盖产品、服务、销售、运营等六大领域的“新一代”核心业务基础平台建设，提供高效便利的服务。

获奖机构：中国太平洋保险股份有限公司

获奖项目：太平洋保险机器学习解决方案数字化转型

太平洋保险围绕行业共性需求设计基于实时语音识别、语音合成、语音质检等AI技术的机器学习系统，模拟真实业务场景进行语音对练，辅助教师进行培训，提升成单率和有效通话时。借助智能交互和智能辅助，提高销售和客服人员的业务和技能，有效缓解培训压力、提升培训质量，提高客户满意度。

4

数字银行

获奖机构：包头农村商业银行股份有限公司

获奖项目：包头农商银行互联网银行SaaS服务项目

包头农商银行构建部署在平安金融云上、贯穿银行前、中、后台全业务流程的互联网银行SaaS平台。通过全新的 Open Bank API，对接第三方场景，帮助行方获客活客。运用先进产品设计理念，打造具有高度灵活性、延展性及良好业务创新能力的互联网银行SaaS服务，帮助银行响应上云规划政策，构建互联网金融生态体系，赋能转型发展。

获奖机构：重庆银行股份有限公司

获奖项目：重庆银行新一代核心系统建设项目

重庆银行新一代核心系统建设项目采用神州信息分布式计算平台，引入多级并行计算理念，数据分布技术，构建了存贷核心、核算核心、合作贷款三位一体的分布式计算平台架构。自项目上线投产后，重庆银行在客户服务、产品创新、运行效率、数据质量、安全保护等方面的能力得到了飞跃性的提升，经济效益持续显现。

获奖机构：南京银行股份有限公司

获奖项目：南京银行鑫航标大数据平台项目

南京银行鑫航标大数据平台项目，定位为建立数据类核心系统，挖掘数据价值信息，实现大数据集成、运用分布式数据库、人脸识别、语音识别、自然语言处理、机器学习建模等技术，提供业务分析、规则预警、实时决策和人工智能等数据服务能力，助力经营数据化和管理数据化。

获奖机构：上海浦东发展银行股份有限公司

获奖项目：浦发银行基于智能交互模式的纯语音交互银行

浦发银行纯语音交互银行通过语音识别、自然语言处理、声纹识别等创新技术应用打破“声音+指尖”交互的传统模式，打通人工智能技术与金融业务连接的桥梁，打造国内一流全流程语音交互银行服务体验。通过智能交互方式的引入，用户可以快捷地通过语音完成移动端高频交易：查询、转账、缴费，极大提升了用户体验。

获奖机构：兴业银行股份有限公司

获奖项目：兴业银行RPA流程机器人项目

兴业银行RPA产品整合了多项前沿技术，目前已应用于零售、信用卡中心、运营管理、风险管理等多个业务领域。RPA也于2018年成为兴业银行数字化转型战略8大技术方向之一。兴业银行通过数字化的方式重构传统业务流程，提升用户体验；在保障业务流程执行准确性、提升业务质量的同时，提高业务时效性、满足业务拓展需求。

获奖机构：中国建设银行股份有限公司

获奖项目：建设银行基于“金融智脑”的金融服务机器人

建设银行希望以重构业务流程和管理方式、构建智慧银行来塑造新的形象。通过和文思海辉金融智脑的合作，运用自然语言处理、知识图谱、人工智能、数据挖掘等技术，建成全渠道、全流程、全覆盖的服务与营销体系，实现“人智+机智”相结合，以“线上+线下”智能全覆盖的方式，构建出的全新“智慧建行”服务模式。

获奖机构：招商银行股份有限公司

获奖项目：招商银行分布式数据库创新项目

招商银行为积极应对外部互联网金融的挑战，加快推进金融科技转型，招商银行“手机银行”、“掌上生活”两大APP对数据的存储和处理提出了更高的要求。为此，招商银行与华为成立分布式数据库联合创新实验室，双方联合创新打造业界技术领先、高可用、高性能的分布式数据库，助力招商银行实现智慧转型。

获奖机构：中国民生银行股份有限公司

获奖项目：民生银行人力资源数字化转型平台

民生银行新一代人力资源数字化转型项目，通过引用AI机器学习、大数据分析、移动化、社交分享技术，打造未来三年数字化转型规划、数字化人力资源工作台及数字化全面人员评测平台。通过设计思维方法，创新地打破传统HR项目的视角与边界，建立数据化、可视化的人力资源管理体系，提升员工满意度，激发员工效能。

获奖机构：中国农业银行股份有限公司

获奖项目：农业银行骨干网SDN-WAN建设项目

农业银行基础网络架构面临从静态独立网络向应用感知动态网络转型的挑战，需要构建新一代智能网络架构。本项目优化了核心和一级骨干网架构，分别采用华为SDN-WAN解决方案和农行自研智能流量调度技术，提升了业务体验、业务接入能力、和运维效率；降低了成本和风险，有力保障了业务连续性。

5

开放银行

获奖机构：兴业银行股份有限公司

获奖项目：兴业银行基于开放银行平台的物流供应链“链金师”

兴业银行开放银行平台是以兴业银行多年经营的银银平台为基础，以微服务架构为技术进行构建。它将银行的金融产品与服务能力对外开放，以标准API接口接入大量的商业场景和生态圈，实现对商业生态场景的金融赋能。“链金师”产品打造了针对整车物流平台的运费资金管理平台，实现物流平台运费在线结算功能。

6

资管科技

获奖机构：光大证券股份有限公司

获奖项目：光大证券智能运维平台

光大证券智能运维平台的整体系统架构采用大数据平台作为存储和计算的支撑平台，开放式的智能模型架构提供智能能力输出。平台整合了运维数据，基于深度学习算法实现了故障预警、异常快速检测与定位，大幅度提升了信息技术总部的运维能力，提升了运维效率及系统可用性，有效促进了业务的集成和协作。

获奖机构：鹏华基金管理有限公司

获奖项目：鹏华基金新一代TA系统

鹏华基金为应对明显增加的交易量给基金清算系统带来的挑战，启用了新一代 TA 系统。系统项目包括账户中心、清算中心、运营中心、订单中心等服务模块。项目引进大数据平台进行清算的批处理业务，结合微服务架构理念，极大提高清算系统的吞吐量、并发数和响应时间，同时也让流程监控变得简单和可控。

获奖机构：中航信托股份有限公司

获奖项目：中航信托基于区块链的普惠金融体系建设

中航信托打造了具有中航特色的普惠金融体系，深挖多样化的场景服务，已形成车抵贷、房抵贷、信用贷、消费贷等多种场景的普惠金融产品。其与百度等机构各方已经落地实现ABS区块链平台，实现链上各方的对账，保障数据真实不可篡改，为基于区块链的普惠资产ABS发行提供有效的技术支持，增强了证券化市场的透明度。