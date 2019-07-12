工业互联网与智能制造论坛召开 数据驱动制造智能化发展

2019中国大数据应用大会期间，7月11日下午至顶网与数之联也将共同举办“工业互联网与智能制造论坛”。

至顶网CIO与应用频道 07月12日 新闻消息：2019中国大数据应用大会暨中国（成都）电子信息产业高质量发展大会将于2019年7月11日－12日在成都召开，本届大会由工业和信息化部、中国科学技术协会、四川省人民政府 、成都市人民政府作为指导单位，中国大数据专家委员会、中国电子信息产业集团有限公司、中国电子学会、四川省经济和信息化厅共同主办，世界工程组织联合会工程技术创新委员会、成都市经济和信息化局、成都市博览局全力支持，中国电子学会科普培训与应用推广中心、中电会展与信息传播有限公司承办，业内知名媒体至顶网与科技行者协办。

会议期间，7月11日下午至顶网与数之联共同举办了“工业互联网与智能制造论坛”。中国从经济大国走向经济强国，从制造大国迈向制造强国，制造业是经济发展的基础和主体，正处在提质升级的关键阶段，而智能制造也将成为国家经济转型升级的重要助推器。工业互联网与智能制造高峰论坛将围绕形成数据驱动的工业互联网发展模式，创造智能制造新机遇，以工业互联网如何支撑智能制造，智能制造如何帮助企业实现业务目标展开讨论。

成都市经济和信息化局副局长王锐表示，成都坚持把两化融合，企业上云作为制造业数字化转型的主要路径，制定实施了推进工业互联网发展的实施意见和2019年行动计划，大力推动新一代信息技术的应用和基于行业的工业软件产品的研发。

成都数之联科技集团高级副总裁方育柯表示，工业大数据落地核心场景包括数据驱动的生产过程优化、自动缺陷检测和分类、数据驱动的设备管理优化。

成都数之联科技集团高级副总裁方育柯

阿里云IoT智能制造高级业务发展专家李书齐表示，工业互联网是智能制造的重要基础设施，连接线上零售和批发市场，实现以销定产，个性化定制；连接金融服务平台，实现金融支持。

阿里云IoT智能制造高级业务发展专家李书齐

亿可能源科技首席科学家苏明表示，亿可专注场景解决方案的应用算法和工具的开发及部署。OT不仅仅是对行业的理解和经验还有对行业标准算法的掌握，模型的建立和使用。二者的深度融合是亿可在实践中产生价值最大化的基础。

亿可能源科技首席科学家苏明

联想数据智能事业部高级总监张成松表示，工业智能时代联想希望成为智能变革的引领者和赋能者，以数据智能为核心支撑企业数字化转型。

联想数据智能事业部高级总监张成松

树根互联销售总监李进表示，树根互联提供了制造业数字化转型平台的核心能力包括，能连接、高智能、强平台、快速迭代。

树根互联销售总监李进

上海数策软件合伙人王亚中表示，下一个时代主机厂应该提供自主选配的方式，从生产到销售都实现定制化。并且在产销协同上做好全链追踪、高效敏捷、智能优化、高效敏捷、无缝衔接。

上海数策软件合伙人王亚中