小型企业应对数字化转型的良策

效率肯定是个重要的好处，但效率并不是最重要的。数字化转型还可以提高产品上市速度、增强客户体验、增加协作和创新等等。这些都取决于组织的心态以及组织里的人。因此，数字化转型涉及一个组织的文化变革。

至顶网CIO与应用频道 07月11日 编译：数字化转型（DX）可能是时下科技行业里热炒及用烂了的术语之一。

数字化转型一般是指利用科技将组织的数据和流程数字化及达到提高效率的目的。话虽如此，但数字化转型并不仅仅是以数字形式全面复制现有的流程。数字化转型做的是利用数字技术改进流程和改变业务。

效率肯定是个重要的好处，但效率并不是最重要的。数字化转型还可以提高产品上市速度、增强客户体验、增加协作和创新等等。这些都取决于组织的心态以及组织里的人。因此，数字化转型涉及一个组织的文化变革。

数字化转型是一项大业务

现在不管在哪里，大家都在为解决各种问题投入越来越多的技术解决方案，都是希望这样做能够带来更多的收入和利润。

IDC做了以下的预测，“到2020年，30%的全球2000强公司将将至少拨出相当于收入10%的资本预算用于推动公司的数字战略。”这是一笔很大的钱。事实上，根据IDC的数据，到2022年，全球在数字化转型上的支出预计将攀升到2万亿美元。

小企业该怎么做？

1、不要惊慌

没错，这些公司要花掉数万亿美元，但这些钱可能被浪费了，可能只是在没有商业价值的大规模投资。

PointSource最近做的一项调查显示，超过一半的受访公司（53%）表示，觉得还没有准备好使用曾经计划获取的新技术，例如人工智能（AI）或面部识别等等。

小型企业的资源比较少，因此明智地使用资源非常重要。但另一方面，小企业的贡献在2014年里却占美国GDP的43.5％。每个技术供应商可能都会希望能接轨这一庞大的客户群，因此通常也会产生越来越经济实惠的解决方案。

2、了解紧迫感，上层身先士

媒体炒作机器人及人工智能容易走两个极端，一个极端是炒机器人及人工智能会大幅削减工作岗位，另一个极端则是憧憬一个人工智能乌托邦。

现实自然可能会更加微妙一些。在商业世界里，在日常的基本操作里也能找到黄金，日常基本操作指员工日常做的事情。无论具体情况如何，都不能因为是一家小企业而无所事事。技术不会就此消失，因此每个小企业都应该明白数字化转型的重要性。

由于数字业务转型涉及到公司文化的改变，因此业务领导者的参与尤为重要。成功的数字化转型计划要从高层开始。小企业领导者应该走出自己的舒适区，要花时间做前瞻性思考，在风险承担方面要开明一些，要认识到自己作为领导者不能唱独角戏。

3、制定策略

不要忘记数字化转型里的“转型”。根据笔者的经验，如果策略不存在，转型就不会发生。没有策略的组织可能只会狭隘地关注运营性因素和个别技术。

要根据长期目标制定策略，例如客户服务和人才获取等长期目标。要花时间将策略付诸文字。这样做可以帮助领导者避免陷入炒作的诱惑，避免为了获取最前沿的技术而浪费金钱。

4、关注客户体验

如果目标真是改变业务，那就不要专注于特定技术，而是应该关注如何去改善客户体验。笔者认为个性化服务一直都是小企业最大的差异化因素。而在数字领域里，个性化服务就显得更为重要了。

根据PricewaterhouseCooper的数据，73％的受访者表示“正面客户体验是购买决策的重要因素之一” 。事实上，消费者愿意为具有正面客户体验的产品和服务多付高达16％的费用。

数字化转型为小型企业提供了大量与客户互动的机会，例如，通过电子邮件和SEO做数字营销、通过社交媒体建立客户关系以及部署聊天机器人改善客户服务。另外还可以进行流程自动化，小型企业也可以随时随地为客户提供稳定一致的体验。

4、迅速迈出第一步

显然，策略的实现不会在一夜之间发生。但小企业仍可以立即着手做很多的事情。

例如，营销自动化软件已进入实用阶段，众多基于云的供应商可以提供这方面的服务。许多提供商还提供适合所有业务规模的各种层次上的计划。小型企业可以通过使用这些产品分析客户行为、偏好和用户统计数据，并进而开始构建客户档案及提供个性化的客户体验。

关键的一点是：不要拖延。务必从小处着手，先选择一项相对简单的、重复性较高的及较为频繁的日常活动，力图尽快令自己快速取得胜利。

5、期待变化

要清晰地看到和认识到数字技术能够转化为积极的业务成果目前还不是件容易的事，属于罕见的技能。而且，笔者相信业务变化的速度还在不断加剧。

所以，如果事情出现变数时也不要感到惊讶。我们能做的就是做好准备，在组织内建立一种接受变化的文化，令员工可以接受改变和拒绝接受现状。

在组织里要杜绝那种“呃，我们以前一直这样做”的思维方式。

毫无疑问，员工需要时间和资源针对新的数字策略重新定位自己。务必要在组织内有必要时升级员工的技能。

结论

数字化转型已成定局。尽管小企业的资源比大型企业少一些，但聪明的小企业仍可以获得巨大的利益。小企业务必要专注于客户体验，小企业的上层领导务必要走在前面，小企业务必要要做好应对各种变数的准备。

不管怎么做，不要低估快速行动的重要性，不要低估或等待太久的危险。