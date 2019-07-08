日本护肤业巨头的转型之路：创业、订阅服务与创新

至顶网CIO与应用频道 07月08日 编译：日本护肤业巨头资生堂本周推出首个订阅服务，该应用方案每月费用约92美元，可向日本消费者提供个性化的高科技护肤产品。这项名为Optune的服务是美容护肤行业首款将增强现实（AR）、人工智能（AI）以及血清与保温剂分配器加以结合的物联网系统之一。这款产品可提供8万种护肤模式，能够与iPhone配对使用，并利用内置摄像头采取面部数据。利用AI进行数据分析之后，其即可解读您皮肤的个人与环境状况。根据结果，分配器每天为用户提供两次合适当前需求的护肤配方。

资生堂美洲区首席发展官、CEO兼总裁Marc Rey

这家拥有147年历史的护肤品牌此前已经建立起全球创新中心（GIC）S/Park，并在短短3个月之后就推出了此次新服务。这座位于东京郊区的新研发设施可谓不同寻常，其为消费者提供两层楼的通道，并鼓励普通用户与研究人员及科学家开展互动，从而帮助用户了解自己的面部在衰老之后会是什么样子（没错，是真的）。

资生堂于1872年建立，最初只是以西药店的形式运营。到1923年，其率先开发出第一款护肤品，其中包括一款名为Uviolin的防晒霜。通过收购Laura Mercier与Bare Minerals，该公司逐步建立起美容行业中最顶级的多个品牌与产品组合。不过历史悠久的资生堂从未停止探索的脚步，其在过去几年当中一直在通过研发与初创企业收购等方式推动创新。去年，该公司收购了个性化技术初创企业MATCHCo以及人工智能驱动美容厂商Giaran，并买下了由麻省理工学院多位著名科学家共同创立的Olivo公司及其Second Skin产品。

Optune，资生堂提供的个性化护肤服务

通过采用AI与AR技术，收购由科学家领导的初创企业并引入实质性消费者体验，资生堂品牌得以长期以日益饱和且挑战者不断涌现的美容护肤行业市场上保持活力。在采访当中，我与资生堂首席发展官Marc Rey探讨了该公司的创新方法，以及他给美容领域其它初创企业准备的建议。

记者:大型护肤品与美容企业目前面临的最大挑战是什么？

Marc Rey:最大的挑战在于需要快速并灵活地适应各类新生事物。这是一个非常活跃的行业，准入门槛很低，因此新的从业企业一直数量可观。这也改变了消费者看待市场的方式。与此同时，这也给市场带来了巨大的活力，并使得基本要素的成本大幅下降。目前市场上存在诸多数字原生品牌，这也迫使我们改变实现客户忠诚度的方式。另外，也有大量可供使用的新派技术存在，例如AI与定制化等等。

记者：您从这些变化当中学到了什么？

Rey:最大的变化在于，我们已经从经典的独白式营销转变为对话式营销，其中的评论意见非常重要，影响者也非常重要。这甚至不只是对话，而是一种完整的谈话。透明度为我们提供了巨大的助力，因为资生堂连续三年拿下了冠绝美妆行业同侪的科学奖项。我们的成就令人自豪，但如今的消费者更关心你当下做了什么。是的，企业必须得每两秒钟就进行一次自我颠覆。

作为一项基本原则，我们会提供更多容量选项。我们倾向于在品牌当中整合多种较低容量的版本，以确保消费者能够以更低的成本体验产品效果，并在决定长期购买之后再选择大瓶装。现在，我们还开始提供订阅服务方案，这意味着用户不仅能够体验产品效果，同时也能通过应用查看产品给自己面部带来的转变。

记者：技术与创新是奠定资生堂角色的基石。那么，您是如何利用这些引领一家拥有147年历史的公司继续发展的？

Rey:我们正在利用技术进行诊断，包括帮助人们了解自己的皮肤类型、毛孔的大小以及使用腮红或唇膏之后的外观效果。我们可以在手机上使用照片与视频功能实现这一点。这些都是与消费者之间建立亲密关系的好机会。

我们最近还开设了名为S/Park的全球创新中心（GIC）。这是一笔巨大的投资，重点在于推动研究与开发工作。我们还打算进一步发展，确保消费者能够与研究人员直接互动。S/Park为品牌创造了一种更为全面的发展方法，能够为咖啡厅提供经过科学设计的菜单，瑜伽与有氧工作室、博物馆乃至化妆品实验室提供定制化产品等。这意味着您可以在美容吧预约，并随时前往以享受个性化皮肤护理。

记者：资生堂具体采取怎样的方法，利用技术、创新与创业等手段促进业务增长？

Rey: 我们在堪布里奇拥有一座技术加速中心，这是一个内部研究综合体，还引入了一家技术开发合作伙伴。我们以一种极具活力的方式评估我们眼中的美容行业核心技术，同时也希望能够完全掌握那些并非行业特有、但能够为我们带来巨大助益的技术方案。

我们对于自己的投资目标选择，也就是那些初创企业，一直抱有非常挑剔的眼光。我们最感兴趣的是独特的销售主张与发展愿景；换言之，这两点至少与技术拥有相同的重要性。因为正是这两点，决定着技术能够为消费者带来怎样的真正变化。我们着眼于各类指标：IT及其在规模与质量方面帮助我们构建消费者数据库的具体能力等等。

记者：着眼于护肤与美容行业的未来，您会做出怎样的判断？

Rey:我认为消费者的教育程度会越来越高，这无疑是件好事。我还认为亚洲，特别是日本与中国，还将迎来巨大的业务增长。我认为世界各地的人口老龄化趋势将带来不同于以往的需求。此外，我看到千禧一代也终于成为消费主力军，而且对产品的预期与他们的父母完全不同。

记者：最后，您打算给企业家们怎样的建议？

Rey:要有强烈而明确的态度。有些人会喜欢，有些人可能不喜欢，但这没关系。