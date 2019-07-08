工业互联网与智能制造论坛将于成都召开 探讨最佳实践

现阶段工业互联网已从概念普及阶段快速迈入百家争鸣的实践生根阶段，7月11日下午至顶网与数之联将共同举办“工业互联网与智能制造论坛”。

至顶网CIO与应用频道 07月08日 新闻消息：2019中国大数据应用大会暨中国（成都）电子信息产业高质量发展大会将于2019年7月11日－12日在成都召开，本届大会由工业和信息化部、中国科学技术协会、四川省人民政府 、成都市人民政府作为指导单位，中国大数据专家委员会、中国电子信息产业集团有限公司、中国电子学会、四川省经济和信息化厅共同主办，世界工程组织联合会工程技术创新委员会、成都市经济和信息化局、成都市博览局全力支持，中国电子学会科普培训与应用推广中心、中电会展与信息传播有限公司承办，业内知名媒体至顶网与科技行者协办。

本届大会以“大数据应用助力高质量发展”为主题，聚焦大数据、人工智能、云计算等数字化产业最新动态，加快培育壮大以创新为主要引领和支撑的数字经济，加速数字经济产业应用成果落地，助力我国大数据产业与数字经济健康快速发展。

会议期间，7月11日下午至顶网与数之联也将共同举办“工业互联网与智能制造论坛”。现阶段工业互联网已从概念普及阶段快速迈入百家争鸣的实践生根阶段。而对于传统工业制造企业来说，如何利用信息化、智能化技术改造现有的生产制造与服务模式，提高企业的生产效率，将成为一大难题。

中国从经济大国走向经济强国，从制造大国迈向制造强国，制造业是经济发展的基础和主体，正处在提质升级的关键阶段，而智能制造也将成为国家经济转型升级的重要助推器。工业互联网与智能制造高峰论坛将围绕形成数据驱动的工业互联网发展模式，创造智能制造新机遇，以工业互联网如何支撑智能制造，智能制造如何帮助企业实现业务目标展开讨论。

届时，成都数之联科技集团高级副总裁方育柯、阿里云IoT智能制造高级业务发展专家李书齐、亿可能源科技首席科学家苏明、联想数据智能事业部高级总监张成松、树根互联销售总监李进、上海数策软件合伙人王亚中等嘉宾将出席“工业互联网与智能制造论坛”并发表主题演讲。产、学、研将共聚一堂，抓住工业互联网发展机遇，推动智能制造转型发展新动能。

工业互联网与智能制造论坛日程

时间 演讲题目 演讲嘉宾 13:30-13:40 领导致辞 13:40-14:10 先进制造行业的智能制造创新与实践 方育柯 成都数之联科技集团高级副总裁 14:10-14:40 双飞轮模式的工业互联网平台 李书齐 阿里云IoT智能制造高级业务发展专家 14:40-15:10 流程工业降耗提效数据驱动实践与探索 苏明 亿可能源科技首席科学家 15:10-15:40 工业智能驱动生产力变革 张成松 联想数据智能事业部高级总监 15:40-16:10 工业互联网平台赋能制造业数字化转型——根云实践 李进 树根互联销售总监 16:10-16:40 新形势下的汽车业产销智能协同 王亚中 上海数策软件合伙人



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