2019中国大数据应用大会将于成都召开 大数据步入高质量发展阶段

至顶网CIO与应用频道 07月04日 新闻消息：2019中国大数据应用大会暨中国（成都）电子信息产业高质量发展大会将于2019年7月11日－12日在成都召开，本届大会由工业和信息化部、中国科学技术协会、四川省人民政府 、成都市人民政府作为指导单位，中国大数据专家委员会、中国电子信息产业集团有限公司、中国电子学会、四川省经济和信息化厅共同主办，世界工程组织联合会工程技术创新委员会、成都市经济和信息化局、成都市博览局全力支持，中国电子学会科普培训与应用推广中心、中电会展与信息传播有限公司承办，业内知名媒体至顶网与科技行者协办。



本届大会以“大数据应用助力高质量发展”为主题，聚焦大数据、人工智能、云计算等数字化产业最新动态，加快培育壮大以创新为主要引领和支撑的数字经济，加速数字经济产业应用成果落地，助力我国大数据产业与数字经济健康快速发展，预计大会将吸引6000余名观众到场。



"实施国家大数据战略，构建以数据为关键要素的数字经济，加快建设数字中国。"是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署。大数据推动社会生产要素的网络化共享、集约化整合、协作化开发和高效化利用，促进传统产业转型升级和新兴产业发展。当前，我国大数据产业发展成效显著，应用创新不断，在制造、金融、电信、政务、医疗、教育等众多领域，大数据应用需求越发强烈。



中国大数据应用大会致力于打造成为成都的一张名片，推动大数据在行业中的发展与应用。自2016年起，中国大数据应用大会已成功举办三届，得到了产业界和学术界的广泛关注，为推动大数据产业发展发挥了重要作用，成为行业内以大数据应用为主题地方特色鲜明的交流合作平台。本届大会也将突出四大亮点：



电子信息产业全覆盖：将大数据、人工智能、信息网络、集成电路、新型显示、智能终端等元素贯穿到大会、展览、体验、交流、互动等各环节。注重实效性：将“以会兴业、以会引才”，努力配合成都市政府将大会影响力转化为产业竞争力，推动成都市电子信息行业各领域发展。产学研高度融合：将邀请中国科学院院士、北京邮电大学教授等行业专家参与，同时驭势科技、北京友友天宇等重点企业也将参与会议讨论。突出成都特色：体现成都当地在促进电子信息产业高质量发展方面的优势特色。

据介绍，大会主论坛将在7月12日上午举办，同期7月11日和12日还将举办七场论坛活动，包括工业互联网与智能制造论坛、大数据与人工智能应用论坛、大数据应用实践高峰论坛、第二届中国（成都）集成电路产业发展高峰论坛、泛半导体产业投资论坛、2019“引屏为蓉”新型显示企业家峰会、5G+智能终端创新发展论坛。



届时全球知名大数据、云计算、人工智能、物联网、5G等领域主管领导、专家学者、产业领袖、应用主管，以及各行业广大用户将共聚成都，共同探讨和推动大数据、云计算与智能技术的深入融合，为做大做强数字经济，带动传统产业转型升级提供新动力。