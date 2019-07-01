跑在云上的医药流通让B2B生意不难做

B2B一直被认为是难做的生意，不论是线上还是线下，所以决定B2B效率的关键就是对于行业的理解。正是预见了医药流通领域B2B市场的潜力，加上能带来新型做生意方式的互联网，九州通开始了B2B电商之旅。

至顶网CIO与应用频道 07月01日 人物访谈（文/王聪彬）：B2B一直被认为是难做的生意，不论是线上还是线下，所以决定B2B效率的关键就是对于行业的理解。

正是预见了医药流通领域B2B市场的潜力，加上能带来新型做生意方式的互联网。九州通在2001年建立了九州通医药网，成立之初还是以信息服务为主，到了2004年上线了交易功能，2014年顺应移动互联网又上线了九州通医药App。

这一系列的动作不仅解决了上游药厂产品曝光度、渠道拓展、产业链信息传递等问题，也让B2B业务成为九州通发展最快的业务，2016年B2B营业额达到10亿元，2017年达到40亿元，2018年达到了将近年百亿规模。

九州通在医药流通领域已经有将近20年的积累，其是一家以西药、中药、器械为主要经营产品，以医疗机构、批发企业、零售药店为主要客户对象，并为客户提供信息、物流等各项增值服务的大型企业集团。其拥有全国性的营销网络和丰富的上下游资源，在全国拥有31家省级子公司（大型医药物流中心），96家地市级分子公司（地区配送中心），上游供货商1万多家，下游客户20万家。

在去年3月九州通进行了一次战略转型，推进FBBC模式，“F”即上游药品生产企业，首个“B”即九州通，第二个“B”即终端药店和诊所，“C”即消费者，整合B2B、B2C交易平台，拓展B2B、O2O业务。

当九州通从传统业务到开始将服务延伸到上下游产业链时，IT与业务的高度融合已经成为必然，云则让医药流通更顺畅、更智慧。

用公有云做更多的事

目前，九州通正将医药行业上下游的全部交易逐步纳入“FBBC”平台体系，帮助上游厂商监测药品库存、销售情况，助力药店做好客户管理、增加客户粘性。九州通医药集团总经理助理兼FBBC终端事业部总经理万有钢说道，B2B连接我们和下游客户，再通过C端拓展合作药店，实现B2C和O2O。

九州通医药集团总经理助理兼FBBC终端事业部总经理万有钢

由于业务的多元化，九州通也采用了混合云的运营模式。2015年基于OpenStack开始了私有云建设，随着FBBC的战略转型，九州通在IT上了进行了重新分工，集团IT负责集团内部信息化建设，FBBC面向互联网型技术应用，所以2016年FBBC业务也开始了公有云的使用。

九州通首先在一家公有云上进行了部署，出于安全和故障考虑，又开启了多公有云互备模式。在公有云的选择上，九州通在法律环境的基础上，看重数据隐私和安全合规、技术领先性和快速的支持响应能力。

所以在2017年九州通和AWS进行了接触，到2018年10月，正式在AWS上线了B2B业务。

万有钢指出，两个公有云都会主跑不同的业务，像核心B2B交易系统就是以AWS为主，其他系统以另一家云服务为主，两个公有云互为备份。另外还有一些对安全性和成本没有较高要求的公共资源，会根据具体成本进行部署。

测试云还得到了新收获

医药流通领域产业链长且复杂，九州通一直在思考自己在其中的竞争力，为供应商、客户提供服务。

B2B业务最早是部署在本地数据中心，在遇到业务高峰时会租用资源来缓解业务压力。随着FBBC战略的推进，九州通也将把服务延伸到整个产业链。

对于系统开发万有钢的团队有着充分的信心，但当把这些能力进行开放时，像网络、服务器资源等瓶颈就陆续出现了。所以公有云是一个很好的选择，九州通首先尝试将供应商系统部署在公有云之后，再也没有收到客户的卡顿反馈，在去年FBBC的核心B2B 业务都迁移到AWS上。

在迁移的前期九州通经历了三个月的测试工作，通过部署服务、准备数据、测试样例，对每一个业务环节进行测试。万有钢指出，我们一方面通过人工对每一个流程环节进行测试，另一方面通过数据自动化压力测试，甚至进行破坏性测试。

而且在这个过程中九州通也孕育出了两个小宠物：哈士奇系统和啄木鸟系统。哈士奇系统主要负责搞破坏，比如在AWS上部署50台服务器，哈士奇系统随机破坏其中一台，查看业务是否还能稳定运行。在监测服务活动状态上就要使用啄木鸟系统，时刻监测被破坏的服务器能否及时发现和修复。不仅仅在测试环境，两个系统已经投放到九州通的生产环境中，实时了解并保障每一个服务处于正常运行状态。

从数据中发现客户需求

目前九州通已经使用了包括Amazon Aurora、Amazon S3、Amazon EMR、Amazon Redshift、AWS Deep Learning AMIs等服务提升系统性能和稳定性。同时借助Amazon CloudWatch 、AWS Lambda 、Application Load Balancer(ALB) 等服务，实现了灰度发布功能，有效提升了工程师们的工作效率，节省大量的时间成本。

九州通的数据库随着业务的发展经历了一系列的变迁，早期九州通采用Oracle数据库，但在面临业务压力时，数据库横向扩展就会出现瓶颈。而且随着上云的迫切性，九州通将数据库切换成MySQL，之后又使用了Amazon Aurora。目前九州通B2B整体数据库性能提升了5倍，TCO降低50%，实现了跨可用区部署、负载均衡/自动恢复，精细监控/按需自动伸缩等。

同时，为了更好的提供产业链智能服务和精准营销，九州通对ERP数据、电商数据、用户行为数据、零售数据等进行融合，目前已实现了17.5%的大数据推荐转化率。

医药电商还要从大数据走向人工智能。万有钢一直在探讨客户之间的相似性，将相似的客户进行分组推荐产品，并且实现对产品销售进行预测。第一、基于客户推荐商品：在指定的分公司和指定的客户类型下，基于地理位置信息匹配相似的客户，从而将地理位置相似且活跃的客户购买的商品推荐给其他用户；第二、基于商品找客户：基于指定的商品，指定分公司下的目标客户中找出购买可能性最大的人群。

未来，九州通还将与AWS持续合作，为产业链提供稳定、弹性、敏捷、智能的服务，做中国医药健康产业的最佳服务商。