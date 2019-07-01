浅析矿业公司采用区块链技术的原因

区块链提供了业务交易上的安全性和透明性以及设计、文档和其他业务协议方面的改变。区块链在这些方面对采矿业也是有用及相关的。虽然区块链技术本身并不是那么简单，但从理论上看其好处却十分直观。

至顶网CIO与应用频道 07月01日 编译：区块链导致了各行业的企业的数字化革命。 区块链的加密技术和数字分类帐技术可以安全地存储和共享加密货币。

区块链提供了业务交易上的安全性和透明性以及设计、文档和其他业务协议方面的改变。区块链在这些方面对采矿业也是有用及相关的。

有些人在发现区块链除了用于加密货币应用程序之外还可以提供很多其他东西后可能会有些惊讶。虽然区块链技术本身并不是那么简单，但从理论上看其好处却十分直观。

简化合规性

采矿及金属公司用上区块链后可能会发现合规性变得更容易也更简单了。由于区块链可以在这样的环境里发挥作用，那些社会责任心强、在做越来越多的技术开发以及提高自身透明度的公司都可以从区块链中受益。

更少错误及更高安全性

矿业公司在运送材料时用区块链进行跟踪会觉得安全，原因是不存在任何文书工作丢失、损坏或被破坏的风险。错误大大减少，安全性显着得到提高。

更快、更简单的交易

用上区块链智能合约进行交易可以更快捷、更轻松。而且，实现良好实践及在其需要改变时的适应也更容易些。

区块链技术最大的增长潜力在于区块链可以帮助矿业公司提高矿产供应链透明度的能力，矿产行业正在变得更加注重消费者意识，供应链透明度是一个越来越重要的考虑因素。

一些如Blue Hill Mining的全球矿业公司现在已经在尝试或有计划实施区块链解决方案，目的是提高供应链的透明度。

蓝山基金会（https://www.bluehillfoundation.com/）是Blue Hill Mining的门户，是一家受全面监管的STO（英文Security Token Offering [证券币发行]的缩写），其资产支持由亚洲顶级铜矿储备公司提供。

蓝山矿业公司经过八年多的地质规划后已经取得了许多惊人的成果。研究区域里不到10％的地区发现了大量的铜、镍、钴和金。这些都是高价值商品，由于来自智能手机和电动汽车行业的需求增加，其价格在飙升。

蓝山矿业公司计划实施区块链，对有关矿山的所有数据以及交易进行跟踪、记录和存储，从而对整个采矿业的原材料来源进行伦理上的认证。

在采矿业未来展望及区块链在其中的作用方面，如何最有效地实施区块链还存在诸多的问题。

总体而言，区块链是非常安全的，可以在将材料从一个地方运送到另一个地方时可以提供高效、高质量的跟踪方式。这可能不会是一夜之间就能发生变化，但肯定是一个值得关注的发展。

具体对于采矿业而言，区块链可以精简公司供应链及提高透明度，是个令人兴奋的商机。

区块链是个安全的解决方案，可改善结果和安全性。如果区块链的采用继续其势头，电子表格可能会成为历史。采矿是一项危险的工作，所以只要是能够确保更好的实践所采取的任何措施都是在朝着正确方向迈出了一步。