航空公司迫切需要推动航空管理的数字化转型

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来源：Forbes 2019-06-19 22:08:11
关键字： 数字化转型
至顶网CIO与应用频道 06月19日 编译：随着夏季的到来，很多朋友可能早已按捺不住激动的情绪。而在我看来，这也是航空业自我审视并评估数字化转型机遇的最佳时机……这既是为了航空公司自身，也是为了改善我们乘客的出行体验。
众所周知，汽车与医疗保健行业在数字化转型当中可谓一路领先。然而航空业却一直表现得比较迟缓，甚至可以说是停滞不前。好在目前航空领域已经出现一种普遍的紧迫感。根据Frost & Sullivan最近进行的研究，航空业的数字化转型计划每年可为每位乘客带来5至10美元的增值。这种非凡的价值提升主要来自生产力水平改善、成本节约以及新的辅助性收入流。
当然，航空公司也已经意识到了这一点。数字化在促进创新型商业模式的同时，也在迅速转变航空企业的种种核心与非核心功能。此外，航空企业也在与技术解决方案供应商开展合作，借此推动整体业务战略——包括发展成为最受欢迎的航空公司、提高客户满意度以及支持可持续盈利等等。
在这一背景之下，Frost & Sullivan最近根据年度客运量将各家航空公司划分为第一、第二、第三以及第四梯队，并通过客户调查得出一些关于其数字化转型过程的有趣见解，具体包括：航空公司对数字化转型的理解、数字化转型当中最重要的功能性需求、目前存在哪些差距、哪些航空公司在数字化转型方面的准备最充分/最不充分，以及凭借着数字化转型举措，哪些航空公司能够为您的下一次出行提供更好的体验。
下面来看我们从调查当中得出的十大统计要点：
航空公司对于数字化转型的理解水平
找到正确的航空业务转型路径：数字化准备
那么到底谁在这场前期竞逐当中胜出，谁已经做好了数字化飞跃的准备，而谁仍然在自己的机库中犹豫不决？要回答这个问题，我们需要立足四项关键性标准——成熟度、愿景与战略、创新文化以及财务支持。这四点指标，足以衡量航空企业的整体数字化转型准备情况。
整体而言，亚太地区的航空公司准备更为充分；其次分别是欧洲、美洲、中东以及非洲。
第一梯队的航空公司（年客运量达到2500万及以上的航空公司），包括卡塔尔航空、阿联酋航空以及其它几家欧洲航空公司（EasyJet、KLM以及SAS）在数字化准备方面取得领先。与其它规模较小的同行企业相比，它们的主要区别在于拥有更强大的创新文化与财务支持。第二梯队竞争对手（年客运量在1000万至2500万之间的航空公司）包括瑞士航空、马来西亚航空以及国泰航空，其主要优势体现在数字化成熟度以及清晰的数字化发展愿景。与其它地区的小型航空公司相比，来自欧洲与亚太地区的第一与第二梯队航空企业拥有着占收入比例最高的数字化转型预算。
有趣的是，在不同类别当中拔得头筹的分别是四家航空公司。其中阿联酋航空公司的数字化愿景与战略最为突出，马来西亚航空的数字化成熟度最高，EasyJet的创新文化最强，而卡塔尔航空的财务支持力度最大。而综合全部四个类别，历史最三长且安全度最高的澳大利亚航空被评为全球数字化准备程度最高的企业。
今年夏天，这一切都将成为我亲身体验的一部分——因为我即将跳上澳大利亚航空的航班，拥抱这片数字化蓝天！
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