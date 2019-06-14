用云承载中台 SaCa X行业云展现多重想象力

谈到“中台”大家可能都对其概念摸不着头脑，但是说到“前台”和“后台”大家应该都有明确的认知。中台其实并不是一个新的概念，在技术成熟及业务诉求交际后，就会产生一个爆发点，这个点就是中台，而云就是最好的载体。

至顶网CIO与应用频道 06月14日 人物访谈（文/王聪彬）：谈到“中台”大家可能都对其概念摸不着头脑，但是说到“前台”和“后台”大家应该都有明确的认知。

从技术上，前台由各种业务系统构成，后台由基础设施构成，但是企业后台往往不能很好的支撑前台快速创新响应用户的需求，后台更多解决的是企业资源管理效率问题，而中台的定位，则是要解决：如何应对前台的不断创新。

大家最熟知的中台，应该是阿里的“大中台，小前台”战略，其将技术和业务能力沉淀出一套综合能力平台，具备了对于前台业务变化及创新的快速相应能力。

在东软集团平台产品事业本部基础软件事业部副总经理黄治纲看来，中台其实并不是一个新的概念，在技术成熟及业务诉求交际后，就会产生一个爆发点，这个点就是中台，而云就是最好的载体。

东软集团平台产品事业本部基础软件事业部副总经理黄治纲

为业务而生的中台

中台概念的出现，更多是因为企业单纯从应用的技术升级、流程改造等层面无法达到理想的快速发展，企业就会对新的概念给予期待。

敏捷是企业对于中台的基本诉求，主要体现在“业务的融合+数据的驱动+服务的开放”三个方面。黄治纲认为，中台是为了更加灵活、主动的提供面向业务的支持，本质是更敏捷的响应和变化，推动数字化转型和创新，中台不是一种新技术，而是数字化的载体，是一种新型企业资源的组织模式和经营理念，是加速融合，打破壁垒的催化剂。

中台是为业务服务，核心是赋能和激活，对于数字化转型有着非常大的价值，相对于传统技术平台，中台则更具开放性，让合作伙伴、客户参与到企业的运营过程中，将能力进行整合，提升面向新型市场的创新能力。

中台是多种技术共同发展的自然结果，黄治纲把中台划分为，技术中台、数据中台、业务中台。技术中台承载着整体基础架构，数据中台将数据资产进行有效的管理，结合人工智能的技术，实现数据驱动的目标，业务中台则对业务资产进行识别、抽象和沉淀，对业务和应用进行更为直接的支撑。

企业根据不同的需求在中台的建设上也有先后，有些企业积累了大量的数据资产对于数据中台的需求更为迫切，有些企业技术实力较强可能会从技术中台做起，当然三种不同类型的中台还有可能同时建设。但无论是什么选择，都要从业务诉求和价值出发来判断，这也是校验中台效果的最关键的标准。

黄治纲指出，中台是一把手工程，需要由顶向下的贯彻，因为中台是运营理念的改变，要打破固有的边界，进行组织和流程的调整，而非简单的新技术引入。

循序渐进的中台建设

罗马不是一天建成的，中台也是如此。我们既要仰望星空，也要脚踏实地，东软把中台建设划分为，前中台阶段、中台初期、小中台阶段、大中台阶段。

前中台阶段：系统集成及微服务化改造试点。传统企业具备大量现有系统，中台的前提是微服务化，企业构建中台的前期正是微服务化改造试点及系统集成的过程；

中台初期：大规模系统微服务化改造。具备一定微服务实施经验后，企业开展更大规模系统的迁移改造，包括所有新的系统，这个过程关键是领域的建模和业务的拆分；

小中台阶段：形成前中后台模式雏形。抽取已经微服务系统中可复用部分，形成初期中台，并将现有系统逐渐接入；

大中台阶段：中台规模不断扩大并形成领域分支，促进组织演进。中台具备一定规模，这将是一个长期的建设过程，随着业务的持续变化、技术的更迭，逐步形成完善的体系和标准，业务系统完全的扁平化，结合业务的诉求灵活的组合。

黄治纲认为，中台的规划需要结合业务的发展，企业可能无法一开始就明确每一个阶段的详细的校验规则，但是从开始阶段就一定要定义一些基本原则，包括组织、流程、设计理念等等，这是指导每一步目标性的达成标准。

中台具有行业性，由于每个行业的特点各不相同，例如在智慧城市的建设中需要考虑如何打通数据，治理数据资产，快速实现智能化决策；在医疗健康领域，着重考虑如何基于数据的共享与分析，为患者提供更有效的诊疗服务，这就都要求中台厂商具备丰富的行业实施经验与数据积累。

东软打造了“敏捷+行业”的中台应用模式，推出一体化云应用支撑平台——SaCa X行业云平台，涵盖大中台架构的前、中、后台建设的全部主要组件。黄治纲表示，东软 SaCa X 行业云平台中的X代表的是多重想象力，是东软云平台的升级，对面向不同行业云的参考架构和产品组合实现，针对不同的业务场景进行选择和扩展，形成最适合的支撑力，同时东软也在围绕智慧城市、医疗、汽车等领域不断布局。