PTC Creo 6.0将八大前沿技术融合在产品研发中

Creo是PTC历史最悠久的一个产品线，在今年4月PTC推出了最新版本的Creo 6.0。其实从Creo 4.0开始，PTC就不断融入新的技术，最新发布的Creo 6.0将八大前沿技术融合在产品研发中，最终呈现在3D打印、实时仿真、IoT、AR、增材制造五大领域。

至顶网CIO与应用频道 06月13日 北京消息：Creo是PTC历史最悠久的一个产品线，在今年4月PTC推出了最新版本的Creo 3D计算机辅助设计（CAD）平台Creo 6.0。

其实从Creo 4.0开始，PTC就不断融入新的技术，最新发布的Creo 6.0将八大前沿技术融合在产品研发中，最终呈现在3D打印、实时仿真、IoT、AR、增材制造五大领域。

同时，Creo 6.0具有更强的可用性，其中包括为更高效的用户体验而改进的用户界面，配有用来进行创建和修改的新迷你工具栏，现代化功能仪表盘和模型树的增强功能。其他增强功能包括对高级框架和智能紧固件扩展、基于模型的定义、布线和核心建模的改进。

“PTC希望给客户带来与之前不同的体验和设计环境，大大缩短产品上线周期。”PTC售前技术总监秦成表示，一些新的需求会激发客户进行版本升级，例如实施仿真、AI等功能可以带来新的价值成果。

生成式设计

三年前，一家雪地摩托车制造企业向PTC提出了一个想法，在软件中输出设计元素自动生成三维模型，当时秦成觉得客户的想法可能有些不切实际。

当时的局限性限制了对技术的想象力，而在去年PTC收购了Frustum，发现之前的想法并非完全不可能，通过AI可以直接自动生成模型，例如雪地摩托车的连接件，系统可以生成三种不同的设计效果，但三个连接件的位置都是相同。

PTC售前经理陈利民也提到，生成式设计已经整合到Creo6.0中，通过输入一个设计约束，软件自动生成设计，针对不同的工艺展现不同的设计方案。

实时仿真

最近公布的Creo Simulation Live产品可在制定设计决策时提供实时反馈，从而实现仿真驱动设计。 Creo Simulation Live是一种快速、易于使用的工具，它可被完全整合至Creo建模环境内；在后台运行时，它可在数秒内提供结果。设计人员如今便可更快地迭代，更早地发现问题，并简化工作流程、降低成本、生成更多选项、更迅速地将好的产品推向市场。

同时，Creo整合了ANSYS实时仿真技术，在设计阶段就可以将仿真和设计工作融为一体。仿真时间也得到大幅缩短，例如雪地摩托车底盘复杂零件，设计师可以通过压力显示快速调整设计。

IoT

物联网正在进一步驱动设计，通过传感器数据优化产品设计，传感器的布置，回传数据的类型都可以预先规划。基于传感器传回的数据，可以算出一些关键性指标，例如雪地摩托车两个悬架和活塞上传感器测算位移。

陈利民表示，通过IoT可以实时将运营数据回传，而不用依靠经验和凭空假设。通过这种方式更加精准地洞察产品内在的性能，把IoT的技术很好地融合在产品设计当中。

增强现实

AR正在改进工程师的设计与合作方式。这种基于云的技术提供了一种有效的方式，帮助工程师们共享设计信息，与同事、供应商、客户和制造合作伙伴安全地合作。通过将Creo AR Design Share整合至Creo的任一位置，设计人员与制造商即可更快地迭代、制作更少原型，并参与更有意义的设计审核工作。

Creo 6.0包含赋予了AR更多价值的全新功能，可为最多10项实践提供模型和权限管理，并允许人们使用智能手机、平板电脑和HoloLens来观察全尺寸模型。用户如今可通过链接、ThingMarks™和二维码轻松访问并开启AR体验。

增材制造设计

Creo提供驱动增材制造所需的工具与连接，可根据需求支持一系列更广泛的制造流程。用户们无需离开Creo，即可进行设计、优化、验证和打印检查，从而降低整体处理时间，减少乏味工作和错误。

Creo 6.0赋予设计人员更多灵活性，从而使他们能构建随机泡沫或共形点阵和公式驱动的点阵，例如Gyroids，并使用Creo几何自定义点阵。用户现在可分析和优化构建方向，缩短打印时间，最小化支持结构或最大化托盘利用率。Creo 6.0还引入了针对3MF的扩展支持功能。