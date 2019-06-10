联合国儿童基金会如何利用大数据技术弥补教育鸿沟？

毫无疑问，教育在我们人类的成长与发展过程中发挥着重要作用。我们适应周边世界所需要的知识，以及日常生活中的技能，都由教育负责提供。

至顶网CIO与应用频道 06月10日 编译：毫无疑问，教育在我们人类的成长与发展过程中发挥着重要作用。我们适应周边世界所需要的知识，以及日常生活中的技能，都由教育负责提供。

但在另一方面，很多人也将教育视为一种理所当然的事物。残酷的现实是，世界上仍有很多人根本无法接触到系统的教育环境。事实上，根据联合国儿童基金会的统计，到2030年，仍将有6千万儿童没有就读小学的机会，而全球的儿童入学率增长自2007年以来一直趋于停滞。

这个问题在气候变化与全球冲突的背景之下变得愈发严重，更多的孩子因流离失所而无法就学。然而，教育的问题不仅仅影响着少年儿童，发展中教育制度所需要的基础设施与信息供给仍然没有保障。

为了解决这个问题并帮助那些有需要的儿童，联合国儿童基金会创新项目与软件巨头红帽公司合作，共同开发出一套可复用型开源平台。这套平台能够将软件与大数据同社交产品对接起来，从而共同建立起School Mapping计划，用于对接世界各地的学校。

绘制世界各地的学校

通过这一举措，双方致力于为世界上每一所学校绘制出图谱，并利用实时数据来评估每所学校的互联网连接质量。所产生的数据可用于确定当前差距以及信息需求位置，并作为改善连接能力以及帮助各国政府优化其教育制度的证据。

联合国儿童基金会创新技术团队负责人Clara Palau Montava表示，“教育领域存在着数字化鸿沟，数百万儿童无法访问互联网以及学习所需的资源。全球目前2.64亿儿童没有上学，我们认为造成这种状况的部分原因在于资源短缺以及学生参与度较低。我们的目标是在全球范围内缩小这种差距。”

该项目的主要目标在于助力全球各学校实现网络连接。Palau Montava指出，“要实现这一目标，我们首先需要了解哪些学校的连接能力较好；此外，我们还需要使用数字工具以找出差距的具体存在位置。我们采用不同的数据来源以体现自然灾害与冲突活动、贫困、其它脆弱性因素以及地理距离所带来的实际影响。”

“这有助于我们全面了解实际情况，并进一步思考该如何更好地与合作伙伴携手以改善不同位置的学习条件。这意味着将学校设施与互联网相对接，同时提供内容以供孩子们在获得联网能力后拥有更好的受教育机会与选择空间。”

Palau Montava表示，该项目目前正与各国政府合作，帮助优化其教育制度、规划灾难应对程序、确保学校与互联网间的连接，以便各国学校获得稳定的学习资源。她同时补充称，“就红帽与联合国儿童基金会这样的合作伙伴关系而言，实际上代表着国际机构与科技企业之间的合作，并共同通过合作创建开源数字公共产品。”

开源的力量

对于Palau Montava而言，开放技术使得组织能够实现平台的多样化，并采用激动人心的方法探索新兴技术。

她表示，“举例来说，我们的创新基金使我们能够与来自不同国家的初创企业以及小型公司开展对接，共同协作以解决实际问题。创新基金还允许我们立足特定地区建立解决方案，并以此为基础在新的地区进行扩展与实践。”

她指出，开发开源平台的决定归结于这样的事实：开源能够促进协作，使更多人能够轻松参与并做出贡献，并让每个人都能够直观感受到决策的制定方式。

Palau Montava解释称，“在联合国儿童基金会创新项目中，我们做出的开源标准化选择建立起一种习惯，即在决定亲自动手之前先向外界开源社区（例如红帽）寻求好的创意，从而立足相对较小的团队创造出更强大的影响力。这种方式也使我们能够构建起可供他人复用的解决方案，并消除因规模水平以及许可限制带来的种种束缚。”

截至目前，该项目已经覆盖9个国家的30多万所学校，并为5个国家的约12万所学校提供连接数据。Palau Montava进一步补充称，“目前至少有四国政府对利用我们的地图绘制工具推进各类项目表现出兴趣，包括借此了解网络连接性、了解学校在地震期间面临的风险、建立人口普查式财务状况以及组织教育信息等等。”

“通过这次合作，我们得以快速建立起一个能够展示项目价值的原型设计，使我们得以与哥伦比亚教育部以及紧急情况教育办公室开展合作，并建立起工具以更好地筹备并应对各类紧急状况。这款工具也门我们能够与信息通信技术部开展合作，顺利帮助断开连接的学校恢复网络连接。”

Palau Montava补充道，这样的合作伙伴关系也让她的团队能够改善平台基础设施，使其更轻松地扩展至更多新的国家。她表示，“我们也得以借此展示与私营部门间的合作价值。考虑到项目本身的开源属性，它也为新的合作伙伴与贡献者建立起能够轻松加入的友好机制。”

展望未来

鉴于与教育相关的挑战持续增长，联合国儿童基金会与红帽公司希望在未来几个月内进一步扩展该平台。

Palau Montava指出，“已经有一批抱有兴趣的国家希望参与其中，因此我们预计项目本身的规模将持续增长。这代表着一个激动人心的时刻，我们能够构建起开源项目，并借此不断为这个世界带来改变。”

学校绘图项目是联合国儿童基金会持续投资的广泛Magic Box平台计划中的组成部分。Palau Montava总结道，“Magic Box是一套开源协作平台，红帽等合作伙伴将能够在这里出于公益目的分享自己的数据与专业知识。Magic Box同时也代表着一个理想的环境，各私营部门能够在这里为联合国儿童基金会等组织提供进行决策判断所必需的重要实时数据。”