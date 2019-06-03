80万辆车“云上飞驰” 福田汽车的互联智能服务新生态

不仅仅在现实生活，在虚拟世界里汽车还化作一组组数据跑在云端，车联网就是一个非常典型的应用场景，互联让汽车将变得越来越智能和聪明。可以想象，车联网即将颠覆未来的交通方式。

至顶网CIO与应用频道 06月03日 人物访谈（文/王聪彬）：不管是繁华闹市，还是农村乡镇，在路上我们都可以看到汽车的身影，汽车已经成为人们出行必不可少的交通工具。

1861年，英国发明家特里维西克创造了一辆四轮蒸汽朋车，这也是第一辆载人的动力车辆。到了1885年，德国两位工程师高特列布·戴姆勒和卡尔·本茨发明了汽油发动机的车，由此也算有了真正意义上的汽车。

随着科技的不断发展，汽车也在飞跃式的跨进，从外形到结构再到性能都有着翻天覆地的变化。

就如同手机一样，现在的手机已经不在局限于打电话、发短信，汽车已经逐渐成为一个新型的智能终端，尤其在物联网技术的推动下，语音、屏幕触控等交互方式将彻底改变汽车驾驶方式，一步一步实现大众所期望的生活。

当然，不仅仅在现实生活，在虚拟世界里汽车还化作一组组数据跑在云端，车联网就是一个非常典型的应用场景，互联让汽车将变得越来越智能和聪明。可以想象，车联网即将颠覆未来的交通方式。

主机厂领头车联网加速跑

车联网在乘用车和商用车领域都有广阔的发展前景，尤其在商用车领域。一家私人车辆运输企业，老板每次谈起车辆管理就非常苦恼，偷油、接私活等乱象让司机和老板之间形成了一种博弈关系，而且公司在每个地区还需要社会运力，外协车辆资源也需要进行整体的调配和管理。

现在每辆货车接入车联网后，车辆每30秒传输一次数据，将司机所有的驾驶过程全部显示在系统中，不仅解决了管理问题，车队规模还实现了快速扩大。而且通过车联网调度运力，这家运输企业还为客户提供了最优的物流解决方案。

这还仅仅是车联网的冰山一角，车联网可以全生命周期对车辆进行管理，从销售、金融贷款、使用、售后服务等。对车况进行跟踪可以发现哪些零部件容易损坏，并反馈到设计生产环节，进行产品改善，甚至可以通过车联网预测经济运行及汽车市场走势。

《车联网产业发展报告2019》显示，目前中国、俄罗斯、西欧和北美等国家和地区70%以上的新组装车辆都已配备互联网接口。当前全球联网车数量约为9000万辆，预计到2020年将增至3亿辆左右，到2025年则将突破10亿辆。

现阶段，车联网已经成为处在风口浪尖的行业，其是运用现代卫星定位、通讯、传感、汽车电子及信息化等技术，以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，在车、路、人及互联网之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络，是物联网技术在交通系统领域的典型应用。

车联网的覆盖范围也非常广，是一个庞大的行业，它已经形成了一定规模的产业链，包括汽车生产商、服务提供商、电信运营商、系统集成商等等。

汽车生产商作为产业链中较为重要的组成部分，早在1995年就有车企投入其中，最早从前装功能开始，为车主提供优质感知的驾车相关服务。在福田汽车集团副总裁宋术山看来，整车企业将主导车联网未来的发展，由于整车厂能够实现车联网与整车电子电器及整车结构的深度集成，在整车数据采集与控制方面有先天优势，而且车联网产品前装能够保障整车可靠性、稳定性、安全性，比后装有先天优势。

打造混合云的业务基石

成立于1996年的北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”）是中国品种最全、规模最大的商用车企业，现已经形成了整车制造、核心零部件、汽车金融、车联网为一体的汽车生态体系。

随着中国汽车行业总体经营压力逐渐增大，商用车行业已进入微增长状态，所以福田汽车提出“工业4.0“战略，即“一云、四互联、五智能”。

“一云”：福田汽车云平台采用”公有云+私有云”的混合云部署模式，其中公有云负责客户交互数据、车联网数据等非核心数据，私有云部署包括客户数据、产品数据、销售数据、交易数据等在内的核心应用及数据。

“四互联“：通过数据交互实现工厂内部互联、企业运营管理系统互联、企业与产品互联、企业与客户互联的互联互通。

“五智能”：商业智能、智能管理、智能汽车、智能工厂、智能制造。

福田汽车计划以车联网、大数据、云平台为基础，逐步建立起以客户为中心的生态系统，利用大数据驱动企业管理智能化，通过智能产品、智能工厂及智能制造实现大规模的客户个性化定制。

汽车生产商产业链较长，存在大量经销商客户，为了实现上下游产业链的集成，福田汽车最早开启了云计算建设，构建了私有云。北汽福田汽车股份有限公司集团IT总监辛海明认为， 云是整个福田汽车运营的操作系统，统一调度所有资源、服务和数据，打通核心运营系统连接工厂、产业链、客户。

在私有云的基础上，福田汽车联合华为云搭建了混合云，构建云服务+边缘计算的极简网络，支撑福田业务系统建设，快速满足业务创新的需求。私有云面向传统内部应用，公有云面向互联网+内外部ToB/ToC应用，通过开方接口实现两者的互联互通。

作为福田汽车的重要业务之一，车联网平台发展就得益于混合云的模式。早在2011年，福田汽车组织并发起北京汽车物联网产业联盟，开始车联网的研究及规划。2012年8月，成立福田智科信息技术服务公司（以下简称“福田智科”）进行车联网产品开发和业务实施，主要提供位置导航服务、车辆监控、故障和报警管理、车辆运营分析、车队管理、金融服务、售后服务、增值服务等。

最初福田汽车的车联网部署在私有云，经过近6年的发展，到2018年初，配装福田车联网的车辆总数已超过60万辆，总数据量达到400TB。福田预测2018年全年，车联网平台仍将有超过15万的车辆增长。福田智科信息技术服务公司常务副总经理李学明指出，车联网每天要传输1M数据，10万台就有0.1TB，每年增量达到36.5TB。

随着业务的快速扩张，资源不能满足业务发展需求、网络环境不稳定等问题都随之浮出水面，成长的烦恼也让福田汽车开始寻找解决办法，最终决定将车联网系统迁移到公有云。

车联网建立连接的桥梁

车联网业务的特性非常契合公有云的模式，可以解决本地部署带来的三大挑战，第一、本地数据中心资源不足，无法满足车联网业务数据快速增长对资源的要求；第二、车联网大量采用开源组件，遇到技术难题社区支撑不及时；第三、业务快速弹性扩容及技术支撑问题。

因为车联网和业务系统紧密关联，长时间停机影响车辆生产线下线。为了不影响业务和用户体验，福田汽车同华为云从资源、服务、管理等维度进行了整体规划，在公有云上搭建了1:1，同线下完全一致的车联网平台，最终在2018年5月正式上线。

在测试和切换上双方团队做了充分的准备工作，首先的工作是把网络打通，华为云通过专线搭建了高可用的动态BGP双活网络。并定制详细的切换预案，将切换的步骤进行细化，双方协作把每一个时序都演练精确到位，保证万无一失。

为了避免停机耽误业务，福田汽车选择在晚上进行切换。虽然前期准备工作经历了一个多月，但最终切换只用两个小时就成功割接完成。最终实现了“按需使用，以租代建”，不仅资源节省非常明显，性能还得到提升。同时在数据存储上使用OBS对象存储的服务，实现默认备份。在安全上使用WAF、DDOS高防在内的端到端的安全解决方案。

而且，为了对福田汽车联网积累的大量数据进行分析，持续提升客户服务。福田汽车基于华为云EI服务整合了生产、销售、服务、售后、物流、质量等全价值链数据，建立分析模型，指导业务从网路布局、热销车型等方面对市场做出精准预测。“尤其是资源发放问题，从之前的数周降到现在的分钟级别。”福田汽车信息技术部副总监王鹤说道。

以维修车辆为例，福田车联网相比人工收集资料和计算的过程，可降低车辆救援费用10-30%。车辆故障地址、环境、故障位置、救援路径都能实现快速准确的传达，整个救援过程一目了然，甚至还能在故障发生前提前预警。

在车联网业务外，福田e家也进行了公有云化的准备工作，两个项目并行进行，在车联网之后也进行了迁移。福田e家可以为福田车主提供一站式品牌服务，将报修、救援、咨询、物流等车辆服务整合。

福田e家的业务有着明显的使用波峰波谷，像“828”厂庆营销会产生流量的爆发，采用华为云CCE容器服务可以实现资源秒级扩容，稳定的支撑业务，快速满足平台对资源的要求，还能在波峰过后去自动释放多余的资源，降低成本。

车联网和福田e家作为福田汽车的两个典型场景，已经成为先行迁移到公有云的试点，未来福田官网、电商平台、二手车平台都会陆续进行迁移，华为云也将持续推动福田汽车实现由传统制造向服务型制造的转变，驱动业务不断创新。