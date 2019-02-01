Tableau 2019.2 推出了新的地图绘制功能

一流分析平台 Tableau Software今日宣布 Tableau 2019.2 正式发布，该版本包含新一代的地图制作功能，让人们可以更加高效地分析位置数据。

至顶网CIO与应用频道 05月23日 北京消息：一流分析平台 Tableau Software（纽交所代码：DATA）今日宣布 Tableau 2019.2 正式发布。该版本包含新一代的地图制作功能，让人们可以更加高效地分析位置数据。Tableau 2019.2 使用矢量地图来升级其背景地图制作技术（现在由 Mapbox 提供支持），此举不但实现了更加流畅和清晰的体验，而且让人们可以查看更详细的位置数据，并在执行分析时使用更多上下文背景图层。最新版本还包括能够增强可视化交互性的参数操作，以及在社区的呼吁下开发的几种新功能，例如 Web 制作中的工具提示自定义、个性化 Tableau Server 主页、更完善的仪表板构建工具，以及经过更新的数据问答（Tableau 自然语言功能）。如需了解更多信息，请访问 https://www.tableau.com/zh-cn/products/new-features。

人们对位置数据的需求不断增长，因为现在有越来越多的决策取决于“在哪里”。事实上，近期的一份分析员报告显示，到 2022 年，实时位置分析将影响 30％ 的客户交互，而这个数字在 2017 年仅仅为 4％。 Tableau 推出了基于矢量的新地图；与基于图像的地图制作产品相比，这些地图可以提供更加精准的细节、更加流畅的浏览体验。这意味着当客户进行缩放或平移时，Tableau 会相应地缩放地图而不是加载图像，因此不会再影响客户分析流程的连贯性。Mapbox 的先进技术还提供了新的背景地图制作层，以便为地理空间数据添加上下文 - 包括地铁站和火车站、建筑物占地面积、地形以及水域标签。

PATH 是一个全球性的卫生组织，该组织利用 Tableau 和 Mapbox 监测疟疾等疾病的已报告病例，以便更轻松、更准确地掌握热点地区的传染病形势，他们将受益于这些新的地理空间功能。

PATH 的技术、分析和市场创新副总裁 Jeff Bernson 说，“通过在地图上准确显示已报告病例的位置，我们对疟疾等疾病的病例监测能力将显著提高。作为可视化工具，地图可以产生位置感和比例感。地图还促使大家去探索和发现，以便决策者看到疾病出现的地点，并将这些地点与可用资源（例如卫生设施、药物、诊断服务或社区卫生工作者）所在的地点进行比较。”“通过 Visualize No Malaria 之类的计划，我们在自己的 Tableau 工作项目中添加了更加准确和详细的矢量地图制作功能，让我们的国家合作伙伴能够更轻松、更准确地掌握热点地区的传染病形势，更快地为需要的人提供帮助。”

以直观的方式轻松更改参考线、筛选器，甚至 SQL 查询。不开玩笑，动手吧。

使用 Tableau 2019.2 时，用户只需在视图上选择数据点，即可更改各种分析功能（例如计算、筛选器以及参考线）所用的参数。这项称为“参数操作”的新功能易于使用，让用户能够以更加轻松的方式进行复杂的交互分析，例如时间点和比较分析。举例来说，当“销售额”大于 500,000 美元时，一个计算字段会返回 true，否则返回 false。为了使计算更加灵活，仪表板创作者可以通过更改文本框中的值来使用参数，而不需要在计算中硬编码 500,000 美元。参数操作则更进一步，它让人们能够通过选择可视化中的数据点来指定参数的值，不需要任何文本框。这使客户能够保持连贯的分析流程，使仪表板更具交互性。

您提要求，我们倾听。Tableau 社区盼望的新功能

最新版本还推出了基于社区建议和反馈的新功能，包括自定义和共享仪表板的新方法等。

- 借助“数据问答”，Tableau 再次使对话式分析变得更加强大和灵活。客户现在可以使用自然语言创建计算、使用更加强大的提问功能（例如替换或添加数据元素），并借助使用情况分析深入了解人们提出的问题。

- 参考线上的自定义工具提示，包括编辑文本或完全禁用工具提示的功能。

- 可隐藏的仪表板容器可在未使用时释放屏幕空间。

- 可在仪表板中自动更换工作表，只需单击一下即可使用新工作表轻松调整仪表板。

- 个性化 Tableau Server 主页可以提供全新的内容浏览体验，让您能够以前所未有的简单方式快速找到相关内容。

- Mobile 推出了基于生物识别技术的安全功能，例如 Touch ID 和 Face ID。

此外，所有 Tableau 产品现在都推出了繁体中文和英语（英国）本地化版本。

“Tableau 有无与伦比的社区，这个社区一直在启发和激励我们快速进行创新。开发每一个版本时，我们都在努力简化和增强分析体验，让更多的人可以轻松地提出和回答关于自己数据的问题，”Tableau 首席产品官 Francois Ajenstat 说。“Tableau 2019.2 通过参数操作来提升分析创造力，通过更加丰富、更加先进的地图制作体验来释放空间数据的潜能，为我们的客户提供了更加完善的交互性。”