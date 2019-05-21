腾讯展现发展产业互联网的决心

2019年，腾讯全面升级科技大会，将“全球合作伙伴大会”、“云+未来峰会” 和“互联网+”数字经济峰会合并为“腾讯全球数字生态大会”。为什么强调生态？腾讯总裁刘炽平看到，数字世界和物理世界的生态正在不断趋同，融合在一起。

至顶网CIO与应用频道 05月21日 北京消息（文/王聪彬）：

彩云之南 我心的方向

彩云之南 归去的地方

正如歌词中所唱的，云南位于中国西南边陲，是一座资源富聚、山川秀美、民族风情绚丽多彩的旅游城市。

而在这个远离互联网中心的城市，也开始意识到借助产业互联网的风，来整治旅游乱象。在腾讯宣布进军产业互联网后的第八天，马化腾赶至云南，体验筹备了一年的“一部手机游云南”项目。

去年9月，腾讯在即将迎来20年之际，开启了新一轮战略转型。对原有七大事业群进行重组整合，保留原有的企业发展事业群（CDG）、互动娱乐事业群（IEG）、技术工程事业群（TEG）和微信事业群（WXG）四大群。同时突出聚焦融合效应，新成立云与智慧产业事业群（CSIG）和平台与内容事业群（PCG）两个群。

这也预示着腾讯由消费互联网向产业互联网升级，进一步探索适合未来趋势的社交、内容和技术产品。

2019年，腾讯全面升级科技大会，将“全球合作伙伴大会”、“云+未来峰会” 和“互联网+”数字经济峰会合并为“腾讯全球数字生态大会”。为什么强调生态？腾讯总裁刘炽平看到，数字世界和物理世界的生态正在不断趋同，融合在一起。

腾讯总裁刘炽平

他看到当前产业发展中正发生着三个演化：

第一：从“开放生态”演化到“生态开放”。随着数字化进程推进，泛互联网生态逐渐发展到数字生态，与实体产业、线下社会不断更紧密地结合起来。腾讯将不止于“以开放来促成生态”，更会“以生态方式来进行开放”。腾讯将与To C和To B业务合作伙伴、投资公司生态伙伴一起，共同为产业升级提供最优方案。腾讯希望成为各行业数字生态的“共建者”，而不是传统互联网行业所扮演的“颠覆者”角色。

第二、从“互联网产业”演化到“产业互联网”。未来的互联网将不再是一个产业，而是所有产业的核心能力之一。产业互联网将成为各行各业进行数字化转型升级的重要载体，将会帮助中国经济从高速度向高质量转型。如果供给端到消费端的数字化连接能有效打通，那么普通消费者的个性化需求，就有可能以规模化生产方式获得满足。

第三、从“数字全球化”演化到“全球数字化”。未来二十年，数字世界与物理世界将深度融合，商品与服务之间的界限会进一步模糊，全球的数字化进程将全面启动。随着全球数字化，数字技术和信息科技将成为连接全球经济的重要纽带。大量的传统产业和新兴地区，有望通过数字化升级实现跨越式发展。

始终做数字化的助手

目前产业互联网展现正三大趋势，市场增长从人口红利驱动转向创新驱动、营销模式从流量驱动转向口碑驱动、新兴技术从概念走向落地。

腾讯公司高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生其实在腾讯整合前期多次向马化腾申请，即带领之前一手培育的一部分消费互联网业务，又带领产业互联网的云等业务，但最终还是被否决。

腾讯公司高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生

云与智慧产业事业群是组织架构调整的一大重点，其整合腾讯云、互联网+、智慧零售、教育、医疗、安全和 LBS 等行业解决方案。

“产业互联网是一个贯穿全周期的概念，唯有各个环节都完成数字化改造，打通价值链，才能从根本上提升效率、实现产业进化。”汤道生意识到产业互联网的大幕已经拉开。

腾讯扎根消费互联网20年，业务场景覆盖即时通讯、社交、内容、视频、游戏等各个领域，构建了完善的前、中、后台技术。在此基础上，腾讯将业界领先的技术和数据中台能力进一步开放，技术中台包通信中台、AI中台、安全中台等，数据中台括包括用户中台、内容中台、应用中台等。

以用户中台为例，腾讯可以为客户提供用户增长、用户沟通、用户数据保护、会员管理等完整工具。比如，在汽车行业，腾讯利用用户中台为车企打造了智慧车销方案，覆盖售前、售中、售后全周期，提升车企获客、待客、留客的效能。

C2B是腾讯面向产业互联网的重要战略和主要优势。腾讯把C端的能力与经验输出给合作伙伴，并提供公众号、小程序、支付、企业微信等连接器，让企业更好地服务用户，提升供需匹配效率，最终实现C2B2C的闭环。

汤道生强调，腾讯的定位始终是“数字化助手”，提供工具、做好连接、建设生态，腾讯将与合作伙伴一起探索，共建数字生态，共享发展红利。

云计算发展要迈过三道关

腾讯公司副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏认为，云的发展要迈过三道关：规模效应、产品价值和产业升级。

第一关 规模效应：云计算要过的第一道关是具备运营大规模基础设施的经验和能力。腾讯已经实现全网服务器总量超过100万台、带宽峰值突破100T的“双百”，其服务的业务规模、承载的网络流量已经迈入全球第一梯队。同时不断提升产品的易用性和便捷性。

第二关 产品价值：在跨越了规模效应的门槛后，把技术创新转化为产品创新，是云计算要过的第二关。腾讯云目前有超过200种IaaS、PaaS、SaaS产品，超过90种行业解决方案。同时，不断提升产品的易用性和便捷性。腾讯云联合微信团队推出的“小程序·云开发”，大幅降低了小程序的开发门槛。目前，开通“云开发”的小程序帐号数超过16万。

第三关 产业升级：云计算行业要提供产业升级的整体解决方案。腾讯云与云南省合作的“一部手机游云南”已经成为智慧文旅行业的标杆案例，并在全国多个旅游城市复制和落地。此外，腾讯云将发布“金融业务服务平台”和城市发展解决方案“WeCity”，助力行业升级。

腾讯公司副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏

云是一个亿万级的市场，在腾讯看来，未来“云”会成为产业互联网的标配，人工智能、各种企业级服务、消费级服务都会通过“云”交付。让行业的每一个参与者都能享受到产业互联网的红利，让每一个消费者都能享受到产业互联网带来的便利。