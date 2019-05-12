娇韵诗数字化负责人：数字化是零售业的未来

数字商务给市场营销人员带来了大量有用的数据，而他们面临的挑战就是在遵守国际隐私法规的情况下如何聪明地使用利用这些信息。

至顶网CIO与应用频道 05月12日 编译：Sapna Parikh是娇韵诗集团（Clarins Group）的数字化和电子商务执行总监。娇韵诗由Jacques Curtin-Clarins创立于1954，是全球首屈一指的奢侈护肤品、化妆品和香水公司，通过遍布全球的门店生产和销售期产品。目前娇韵诗仍然是一家私营家族企业，自成立以来一直发展迅速。

前不久，我在TransPerfect Retail Forum上遇到了Sapna，她在论坛上做了一场精彩的演讲。她的背景令人印象深刻：她创办了StyleBell公司，并帮助雅芳改进了数字化体验，大约一年半前她加入娇韵诗集团，担任北美地区（包括美国、墨西哥和加拿大）数字化体验负责人，这是一个相当庞大的任务，因为这些北美国家有自己的风俗和习惯，而娇韵诗在这个市场中传递出的信息必须与每个国家的潜在客户产生共鸣。

2005年，当一些精明的电子商务人士利用搜索引擎优化技巧的时候，数字营销便开始自成一体。数字化营销让一些企业通过谷歌搜索排名靠前来获得竞争优势，这就零售行业数字化未来的开始。当然，如今大家在使用SEO和AI方面都变得越来越有技巧了。SEO优化了本地化营销的效果，提升了品牌知名度，提高了客户参与度，任何经过培训和指导的当地代理商都可以使用这种方法。本地化营销能力非常有用，因为72％的互联网用户不会说英语。例如，90％的欧洲购物者使用自己国家的语言进行浏览，85％的消费者不使用外语购物，56％的人认为语言比价格更重要。

我向Sapna，2025年会是什么样的？尽管她不愿预测未来，但她确实有一些想法。她认为，门店对于服务客户来说始终是很重要的，数字化体验将会带来更多业务机会。她认为，数字化和电子商务的扩张要取决于首席执行官的支持，因为这些项目需要企业额外的支出支持。 Sapna看到在电子商务领域有越来越多的本地营销活动，她认为这是一个很积极的信号。

Sapna认为，尽管我们很少在亚马逊上看到奢侈品牌的身影，但亚马逊的确拥有庞大的数据库和极具影响力的客户群。Sapna从2005年开始就一直使用亚马逊，因为客户相关的数据是非常重要且有用的，所有品牌都应该全面且仔细地分析这些数据带来的机会。与沃尔玛合作的机会就很难说了，因为沃尔玛一直以价格低廉、大规模生产的商品销售商而闻名，这可能与品牌形象不符。Sapna说，在这个快速发展的、竞争激烈的市场中，行业领导者应该始终在市场中寻找新的机会。

数字商务给市场营销人员带来了大量有用的数据，而他们面临的挑战就是在遵守国际隐私法规的情况下如何聪明地使用利用这些信息。零售商可以通过了解每个国家每个地区的客户来满足每个客户的需求，为他们提供更加个性化的体验。这种个性化的客户参与将决定零售业的未来。