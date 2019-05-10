达梦数据库董事长冯裕才：未来要化繁为简

随着达梦数据库在一些重要行业的广泛应用，为了解决高可用性的需求，达梦数据库推出了主备架构。为了在芯片级国产化场景里应用起来，达梦数据库推出了读写分离架构。2012年面对大数据需求，达梦数据库推出了大规模并行计算的架构。

至顶网CIO与应用频道 05月10日 人物访谈：在上世纪七八十年代，国产自研数据库开始萌芽。达梦数据库就是其中一员，从上世纪80年代开始一直走自研的道路，既非基于开源，也并非源自第三方授权。

达梦数据库是1988年冯裕才教授研究出的我国第一代有自主知识产权的数据库管理系统。随着达梦数据库在一些重要行业的广泛应用，为了解决高可用性的需求，达梦数据库推出了主备架构。为了在芯片级国产化场景里应用起来，达梦数据库推出了读写分离架构。2012年面对大数据需求，达梦数据库推出了大规模并行计算的架构。

对于国产数据库的使用，一直有三大问题摆在企业客户面前。第一、国产数据库的可靠性疑虑；第二、国产化替换成本高，开发工作量大；第三、国产化数据库性能无法满足。

达梦数据库则对以上三点做出回应：

采用实时数据同步工具可以保持Oracle与达梦数据库的数据一致，采用文件方式定时同步非实时变化数据，以报文方式同步实时变化数据，构建数据比对工具，以及应用大规模缓存技术应对海量查询业务。

达梦数据库在功能上完全兼容Oracle，实现国产化数据库柔性替换，不需要修改原应用系统的代码，移植成本为零。

达梦数据库针对自身性能，在内存管理、统计信息收集、并行备份等功能进行提升。

近日，达梦数据库也发布了DM8，针对兼容性和标准化、面向对象的过程语言、智能查询、执行内核等功能进行优化和增强，所有的升级都是基于客户需求拉动。

从DM7到DM8中间虽然时间跨度较长，但在这个过程中DM7一直在做小版本更新，其中还做了体系架构的调整，为大数据和人工智能应用奠定了基础。

湖北银行是达梦数据库在银行领域的第一个客户，2018年湖北银行启动了核心系统的升级改造，称为“新核心”。核心系统的应用和替换采用了柔性替换的方案，达梦数据库和Oracle数据库在前期融合运行，数据从Oracle 12C上实施同步到达梦数据库，负载将在Oracle和达梦数据库上进行均衡。在容灾能力方面，对Oracle和达梦数据库都进行了容灾备库的建设，保障了新核心系统的高稳定性和高安全性。达梦数据库也将从城商行开始进一步拓展到国有银行、股份制商业银行。

达梦数据库未来并不想模仿Oracle的发展路径，Oracle面向全局应用，功能大而全，但是对于具体客户而言，很多功能是使用不到的，浪费了很多资源。达梦数据库董事长冯裕才表示，达梦数据库紧跟中国客户需求，更加轻便，让上线更快。

达梦数据库的设计注重工程化思想，未来将通过良好的架构设计来解决复杂功能和轻便性的矛盾，用最小的代价实现丰富的功能。

在发布会上达梦数据库还与多家代理商、合作伙伴进行签约。冯裕才认为，现在必须要转到渠道分销形式，未来在选择代理商上也要突破传统的衡量标准，达梦希望代理商通过自身客户关系从硬件层面开拓新市场。