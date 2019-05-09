时尚品牌如何从不断发展的技术中汲取养分

在与Luxottica以及Cole Haan等世界知名品牌开展合作之后，我有幸作为内部团队的一分子就众多前端与后端技术堆栈的实施、领导与咨询贡献自己的力量。

至顶网CIO与应用频道 05月09日 编译：在与Luxottica以及Cole Haan等世界知名品牌开展合作之后，我有幸作为内部团队的一分子就众多前端与后端技术堆栈的实施、领导与咨询贡献自己的力量。经过数百小时的虚拟会议，我们在充分讨论之后得出了一系列结论，我相信这些见解也将为各位朋友揭开决策背后的原因与思考。

相信很多朋友都清楚，多年以来世界上绝大多数奢侈时尚品牌都没能及时跟进新的数字时代。没错，实际情况基本就是这样。对大多数从业者来讲，他们之所以对于以数字化为基础的电子商务抱有消极以及犹豫的态度，是因为多年以来零售商一直对严格的排他性与精美的店面设计抱有极高的热情。也正因为如此，这类企业在客户体验个性化、可用性以及快速响应方面一直很难迈出具有真正意义的一步，并导致其在很多层面无法将店内与在线购物体验真正串连起来。

由于无法构建起个性化主页等标准化的个性化实现方案，全球各大顶级奢侈时尚品牌在这一波转型当中已经彻底失败。然而，也有极少数厂商成功拥抱了数字化潮流，下面我们将一同通过他们的经历思考其中的要诀所在。

作为我们公司的前客户，Gucci一直是世界上最受欢迎的奢侈品牌之一。该公司在这一领域的主导地位，可以归功于其引人入胜的前卫社交媒体活动、具有社会意识的营销方式，以及充满活力的产品设计与数字创新。但这，还远远不是全部。

Gucci公司还拥有着极为精巧的技术堆栈，用以支持并鼓励客户重复访问。下面，我们具体来了解他们如何利用多种工具方案发展起自己的电子商务帝国。

1. Certona:利用Certona，我们可以发现新的客户群体，而后根据细分策略有针对性地为其提供内容。接下来，购物者会收到最符合其个人品味的个性化内容与产品推荐。这样当客户浏览我们的网站并查看商店中的各类商品时，我们就能够积累起充分的客户认知，以便在合适的时间为其提供合适的产品。

在个性化方面，网站上会加载数百种不同的策略，我们还可以不断提高桌面与移动设备上的购买转化率、增强平均订单价值以及单笔交易数额。对于刚刚接触个性化机制的朋友来说，这里多解释一句，其基本上就是为每一位网站访问者创造出定制化的体验。大多数网站只能为客户提供一刀切的呈现内容，但个性化则可为每位购物者准备专门的有趣选项。

下面来看一个真实世界中的案例。大家可以想象自己是一位服务器，那么最好的办法当然是在问候语中带上名字，这样才能让客人有宾至如归的感觉，对吧？另外，您可能也会记得他们一般喜欢点些什么、上一次吃饭时跟朋友们谈过的内容、他们在点餐时提出过的忌口及其它特殊要求。此外，由于您记得他们最常点的菜式，因此能够分析出海鲜菜品是他们的最爱，所以可以在其下回光临时主动推荐海鲜类的新品。没错，这就是个性化的精神内核所在。

2. Google Tag Manager:Gucci公司利用这款工具在企业内部对标签进行管理与实现，同时亦借此追踪代码——过去，这无疑是一项需要由开发人员负责执行的任务。此外，该工具还让我们能够实现更为强大的电子商务追踪能力，显示客户何时将物品添加至他们的购物车、何时开始结账流程以及何时完成购买等等。

3. Modernizr:这是一套javascript库，允许我们在无需考虑陈旧浏览器支持能力的前提下随意编写代码。Modernizr会检查每款浏览器能够或者无法实现的目标。一旦在较为陈旧的浏览器中发现冲突，Modernizr就会收集信息并以ployfill的形式提供——这类似于一段代码或者插件，可以向您提示实现预期效果所需要的技术。相信大家都很清楚，在不同网络浏览器与设备之上保持稳定且一致的浏览体验非常重要，因为不一致性与不稳定性问题可能会给您的销售业务带来损失。

大家不妨将陈旧的网络浏览器理解成一面充满恼人裂缝的墙壁，而ployfill（通过Modernizr）则将如腻子一样填补这些裂缝以重塑光滑亮丽的墙面。

4. CDN:内容分发网络（简称CDN）负责通过彼此互连的服务器网络尽可能提升您的网站加载速度。这些服务器将协同工作，快速为前端提供代码、图像与视频。采用CDN有助于缩短网站加载时间、降低带宽成本、增强内容可用性冗余并提高Web安全性。Cloudflare是目前最为知名的高人气CDN选项。

5. Google Analytics增强型电子商务插件:其允许大家围绕网站的采购机制对Google Analytics进行自定义。从产品展示到结账行为与交易分析，大家可以收集与在线商店交易相关的大量数据，进而解锁其中蕴藏的巨大价值。标准电子商务方案只能追踪交易活动，但增强型设置则让我们能够更准确地了解站点趋势以及客户为何将某些商品移出购物车等。

Gucci以及其他一些全球知名品牌所用到的工具选项当然不只这些，这里受到篇幅所限，我只分享了一部分我认为对于业务增长最为重要的项目。总而言之，无论您身处哪个行业、其以往数字化转型程度如何，积极运用知识以重构现有业务平台都将是一项宜早不宜迟且值得全力以赴的工作。