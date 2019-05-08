建立数字化转型思维的五个关键要素

数字化转型可不仅仅是对网站、移动应用和社交网络策略的升级，而是一个让企业组织适应技术进步和行业准入门槛降低带来的快速持续变化的过程。

至顶网CIO与应用频道 05月08日 编译：大家似乎都把数字化转型提上了日程。IDG最近一项研究表明，有近90％的企业组织计划采用数字化优先的商业策略，但只有44％的企业组织真正执行了这一计划，这种脱节，是对数字化转型实际需要什么以及取得成功需要什么缺乏了解而导致的。

数字化转型可不仅仅是对网站、移动应用和社交网络策略的升级，而是一个让企业组织适应技术进步和行业准入门槛降低带来的快速持续变化的过程。众所周知，现代市场的发展速度比以往任何时候都要快，企业高管们发现他们不得不跟上技术日新月异的步伐。数字化转型不再是一个流行词，而是企业生存的必需品。

数字化很重要，这一点大家都认同，但是什么让数字化转型如此难以起步、更不要说实现了？

麦肯锡的研究发现，“文化氛围是企业自我认为影响数字化转型有效性的最大障碍”，这表明，正确的心态和文化可能是数字化转型成功的关键。2018年一项对40家正在进行数字化转型的企业组织的研究发现，那些把重点放在文化变革上的企业，其业绩要比不重视文化变革的企业高出5倍，这一点也与我的个人体会相一致，我在与客户的沟通中经常能感受到企业文化的重要性，不管是初创公司还是跨国财富100强企业。

然而，文化的复杂性和以人为本的性质使其难以改变。正如福布斯的一篇文章指出的，企业文化有助于提升企业价值，强化品牌形象。

文化变革的方法之一，就是心态上的转变，一群人在思想上的集体转变。在进行数字化转型时，企业必须转变思维以克服可能导致缺乏协作、体制化风险规避、忽视客户需求而一味追求产品目标和指标的障碍，例如孤岛和等级制度等。

企业高管可以通过引领和树立转变心态的榜样来影响数字化转型的成功。以下是我发现有助于建立数字化转型思维方式的5个具体方法：

1、不懈地以客户为中心。客户体验应该是所有战略和决策的核心，想想亚马逊为什么能取得成功。据Jeff Bezos说：“迄今为止让我们能够取得成功的第一要素，就是强烈地、难以抑制地关注客户，而不是关注竞争对手。”

2、实现快速进步。创建能够让企业组织跟着数字化转型节奏发展的流程，敏捷的流程（特别是如果能扩展到IT范畴之外）可以显着提高效率和创新。

3、鼓励大胆实践。大胆探索，鼓励团队成员测试和学习，专注于创建MVP而不是追求完美，从数据和迭代中快速学习。我相信设计思维——基于一系列技能的解决问题的过程——是这种产品开发方法一个很好的例子。

4、建立实时、主动的评估机制。确定评估的节奏，实现快速洞察和主动决策。创建一个统一的、全方位的客户视角，融入所有渠道。根据我的经验，这将让你获得更加可操作的数据，加快与客户相关的决策。

5、不断强化“为什么”。成功的数字化转型推动着业务的发展，你应该设置实现这个目标的各项指标，每个季度汇报数字化转型带来的影响，调整资源以投入到关键数字化价值要素上，例如客户体验、新合作伙伴和创新。

我相信，未来将取决于物理体验及数字体验与商业的交汇点。我们必须进入一个以客户为中心、协作、速度、敏捷的新时代，想要取得成功就需要很多传统组织和部门在思想上的重大转变。如果你的终极目标是数字化转型取得成功，那么在文化变革上的投入一定是值得的。