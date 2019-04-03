英特尔创新产品组合全方位为客户及合作伙伴赋能

与产业共生、共创、共赢，一直是英特尔的发展哲学，今天英特尔推出一系列业界领先的以数据为中心产品组合，为客户和合作伙伴提供以更快的传输数据，更强的数据存储，更全的数据计算。

至顶网CIO与应用频道 04月03日 北京消息：3年前英特尔提出数据洪流概念，现如今企业正直面这一严峻的趋势。IDC指出，2018年中国数据量达到7.6ZB，预计到2025年，中国数据量将达到48.6ZB。“数据正在成几何级增长，数据洪流时代对技术提出两个新挑战，需要更加经济效益更灵活的计算，以及数据深度挖掘能力将成为致胜关键。”英特尔公司市场营销集团副总裁兼中国区总经理王锐表示，英特尔正在提供成熟、可靠、安全的数据解决方案。

英特尔公司市场营销集团副总裁兼中国区总经理王锐

与产业共生、共创、共赢，一直是英特尔的发展哲学，今天英特尔推出一系列业界领先的以数据为中心产品组合，包括第二代英特尔至强可扩展处理器、英特尔傲腾数据中心级持久内存和存储解决方案、软件以及平台技术等，为客户和合作伙伴提供以更快的传输数据，更强的数据存储，更全的数据计算。

在计算层面，上海交大是目前中国高校最早使用第二代英特尔至强可扩展处理器的大规模高性能计算集群。2013年上海交大建设了π超算系统，目前π2.0同时使用了英特尔Omni-Path架构，以及NVMe Lustre存储系统。上海交通大学网络信息中心计算部主任林新华表示，升级到第二代计算及存储性能得到显著提升，单节点提升4.5倍，四节点提升4.7倍。

科技引领金融，帮助金融快速增长是平安科技的初衷，其正深入了解金融行业需求，基于平安云进行技术创新，当然所有的创新都离不开底层技术。平安科技首席技术官方国伟表示，第二代英特尔至强可扩展处理器相对于第一代英特尔可扩展处理器在ECS计算力性能上提高了1.2倍，在推理上的性能加速效果提高2.5倍。

百度早在2012年就布局人工智能，现在百度深度学习开放平台正提供全流程的深度学习模块和组件，适合不同层次开发需求。百度深度学习平台高级架构师高铁柱表示，基于第二代至强可扩展处理器英特尔深度学习加速特性，模型性能整体提升2-3倍，百度重点业务的重点模型平均有50%的性能提升。

在网络层面，中国电信正联手英特尔打造更快更好的网络，中国电信智能网络与终端研究院架构师欧亮表示，中国电信评测了控制面和用户面两大场景，对比了第二代英特尔至强可扩展处理器6230/6230N和上一代5118/6130，具有英特尔Speed Select Technology-BF功能的6230N对比上一代5118带来了61%的性能提升。使用三虚拟机模式，6230N有5个CPU空闲核可以运行其他负载，额外5个核可以给更多的应用使用。

浙江大华也基于第二代英特尔至强可扩展处理器提供大华智能感知大数据分析解决方案。浙江大华技术股份有限公司研发产品线产品总监陆振善表示，基于英特尔的产品和技术，大华在安防中搭建了端到端AI系统，未来将联合打造HOC城市之心，让社会更加安全，让生活更加智能。

网络转型、5G、边缘计算正带来新机遇，中国移动联合多家运营商、英特尔等联合发起面向5G和边缘计算的OTII项目，目前已有29家公司参与，英特尔在技术方案、产业推动和性能测试等方面都提供了支持。中国移动研究院网络与IT技术研究所电信云交付技术研究验证中心主任唐华斌表示，目前基于第二代英特尔至强可扩展处理器也进一步优化OTII服务器性能。

在存储层面，存储瓶颈正在不断打破，科大讯飞云计算研究院副院长张致江指出，科大讯飞在3个场景使用了傲腾固态硬盘，为AI预测平台搭建高速缓存池，为AI语音云数据库加速等，对AI云进行了整体优化，使得性能得到提升。

同时英特尔与云服务商都有广泛的合作，腾讯云、京东云、阿里云也分别展示了英特尔对于云的助力。

腾讯云一直希望以技术加速产业创新，促进产业升级。腾讯云服务器与供应链部副总经理刘裕勋表示，英特尔傲腾数据中心级持久内存正帮助腾讯云提升数据库性能，这使得腾讯云单机实例达到1.34倍提升，成本得到显著降低。英特尔深度学习加速技术也在帮助加速腾讯云AI性能，视频分析效率提升3.26倍，智能鉴黄效率提升2倍。

京东云也正与英特尔合作定制高性能第二代英特尔至强可扩展处理器，同时搭配英特尔傲腾数据中心级持久内存。京东云基础研发部研发总监表示，在这个过程中，CPU性能提升30%，核心数增加20%，英特尔傲腾数据中心级持久内存扩容增加1倍，整体性价比提升40%，为京东云用户提供物美价廉的计算服务。未来京东云也将围绕硬件技术堆栈进行全方位的合作，应对计算效能、海量存储成本控制、智能网络、IoT/AI加速上的挑战。

阿里云也早已看到ALL IN CLOUD的趋势，目前发布了基于第二代英特尔至强可扩展处理器的阿里云ECS产品。阿里集团-阿里云智能事业群-服务器研发事业部总监文芳志指出，相对上一代产品整机综合计算能力以及相同规格实例计算性能有了明显的提升，而且在阿里云8个典型深度学习负载上的性能比上一代提高2-4倍。