在无信任之上建立信任：区块链的最佳资产阻碍了区块链的主流采用

到目前为止，大家可能都已经听说过被称为“无信任”的区块链技术。无信任每每被推崇为区块链技术的主要优势之一，也是有其道理的。

至顶网CIO与应用频道 04月03日 北京消息：到目前为止，大家可能都已经听说过被称为“无信任”的区块链技术。无信任每每被推崇为区块链技术的主要优势之一，也是有其道理的。区块链的发展标志着开发无需可信中介的软件成为现实。

而或许具有讽刺意味的是，这种技术里信任或者说不信任和不确定性也阻碍了区块链的主流采用。缺乏信任也被认为是新技术和区块链未能起飞的主要原因之一。

让陌生成为相识

消费者对新技术的体验不感到那么陌生时，新技术的引入就可以更快地发生。一个技术性内涵不太多的例子是20世纪60年代一位创意厨师在美国各地开始推广寿司时的做法。他把顾客最熟悉的食材（比如海藻）放在外面，而把顾客不太熟悉的食材包在里面。

虽然用区块链的“海藻”做隐藏有点难，但在无信任里建立信任并不像表面上看起来那么无望。

PwC 2018年的调查显示，区块链采用的一些信任和障碍问题

信任互联网上的陌生人

这一点曾经是反诈骗清单上的第一课；无论有人向你承诺过什么，别向互联网上的陌生人汇款。我们现在还是一直在这样做。只是不那么直接。我们登录PayPal，信任PayPal在我们做买卖时会适当处理我们的钱。eBay上的货没有送到时怎么办？不用担心。可以发起争议，PayPal退钱。

尽管我们在信任第三方方面实现了跨越式发展，但网上欺诈问题仍然存在。在线游戏行业预计至2021年仅美国市场的价值就可达2.2万亿美元。在线游戏行业就存在不能证明虚拟物品和收藏品的来源或稀缺性的问题。

由于不可交易令牌的发展，区块链技术对游戏玩家很有用。不可交易令牌（NFT）基本上就是虚拟令牌形式资产的唯一表示。由于密码学的发展，我们现在能够可验证地证明资产的真实性和所有权。我们统统都应该感谢CryptoKitties将不可交易令牌的概念引入了主流应用。从2017年底开始CryptoKitties平台上数字资产大行其道，有些数字资产的售价甚至达数十万美元。

除了CryptoKitties之外，目前许多NFT的实施都将重点放在游戏“皮肤”的交易上，比如在诸如反恐精英（Counter-Strike）的第一人称格斗游戏里，玩家就可以购买定制武器或盔甲一类的东西。反恐精英面世将近二十年了，所以交易“皮肤”的概念并不是什么新鲜东西。用区块链实现交易则消除了以前市场里存在的问题（例如欺诈），其作用远远超过了只是令人们信任技术，远不止无信任的标记那么简单。

安全的区块链技术总是可以更安全些

区块链的安全性是其架构使然。但Mt Gox和CoinCheck遭黑客入侵等失窃案证明了哪里有金钱哪里就有黑客。

但Mt Gox和CoinCheck遭黑客入侵的两个案例有一些共同之处。两个案例的发生地点都是中心交易所，这表明集中式系统是区块链和加密货币空间的弱点。

集中式系统本质上是容易受到攻击的，因为集中式系统要求客户披露个人信息和私钥及将所有客户资产都保存在集中式服务器里，整个系统保持在链外状态，意味着系统操作不会被记录在区块链里。正如我们所看到的，这样做可能会导致不安全的信息、资金和私钥存储，这些存储很容易受到攻击。

粉墨登场：权力下放交易所（DEXes）的崛起。DEXes是一个大有希望解决安全问题的解决方案。

DEXes直接在区块链上建立点对点市场，DEXes允许用户与用户之间交换价值，还可以确保用户不必将私钥提交给第三方，也不会将用户的资金存放在集中资产账户里。

许多公司都在开发这样的产品，例如AirSwap。

Fluidity和AirSwap的联合创始人Don Mosites表示，“我们利用AirSwap设计了一个对等用户系统，每笔交易可以使用智能合约，智能合约是指两个对等用户可以就某些条款达成一致，然后条款将基于智能合约执行和结算。”

Mosites 表示，“这意味着用户一直在监管自己的资金，用户执行的价格掌握在自己手中，然后结算在链上（在区块链上）发生。”

三个组成部分（监管、执行和结算）是分散的，Mosites认为这是交易用户安全的真正关键。

名为Grapefruit的专业“桌面”在AirSwap上进行点对点交易

不过，建DEX并非不存在挑战。DEX系统目前还难以扩展、缺乏流动性、不提供法定付款，而且用户体验非常笨拙及对于大多数人来说都过于技术化。但有许多聪明的人都在努力开发技术和解决方案，以期确保安全的数字货币交易安全平台。即便是最大的集中式加密货币交易所的后台公司Binance也将在今年推出自己的分散式交易所Binance DEX。 DEXes的进步无疑是个值得关注的空间，该空间可以帮助提高加密和区块链技术的安全性和可靠性。

追捕犯案者

建立信任的另一种方法是积极找出那些有损害信任倾向的人。黑客和骗子不会去自首，但随着技术的发展，我们追捕他们的方式也在不断发展。

其中的一个例子是Elliptic，这家公司“深信加密货币将在金融业的未来发挥关键作用以及区块链技术将改变人类开展业务的方式”。

Elliptic的团队利用科技阻止犯罪分子破坏无信任系统的基础，加密货币和区块链业务是建立在对无信任系统的依赖基础上。Elliptic团队的方法是解决身份问题及辨析可疑、欺诈和犯罪活动。

Elliptic团队还帮助执法人员识别并抓住在线犯罪者，团队的重点放在那些使用加密货币和区块链技术做坏事而不是好事的人。他们也帮助加密公司满足监管条例，这是广泛采用和信任的重要一步。

Elliptic团队的调查小组发挥了越来越重要的作用。 Elliptic专门调查小组的加密货币调查员可以为企业提供专业知识和培训，可以帮助使企业了解暗网、加密货币，还可以为企业提供保护自己的在线方法。

让市场放心

有些公司将重点放在如何将区块链等技术嵌入到财务流程里，也有些公司在开发适应区块链技术的创新审计流程及确保自己获得投资者的信任。

EY的产品是区块链分析仪，做的就是这一块。EY的区块链分析仪是一个区块链审计技术套件，套件可增强对加密货币交易进行深入审查的功能。该工具软件允许审计人员验证交易的存在、可视化交易模式、检测异常值、欺诈和红灯交易，该工具软件最终可为区块链资产、负债、股权和智能合约的测试奠定基础。

EY的大洋洲区块链保证负责人Scott Waller表示，“任何涉及人员和交易的流程的成败处决于信任。”

他表示，“一些早期的加密货币——更确切地说是早期加密货币中的一些投资者——好不容易才学会这一点。我们的EY区块链分析仪的目标是提供一种嵌入信任的方法，使得区块链技术可以充分发挥其潜力。“

EY区块链分析器平台示例

有效的监管孵化信任

管辖权、责任、智能合约的可执行性、身份和隐私等问题只是业界需要应对的一些监管、法律和治理挑战的一部分。

反洗钱（AML）、了解客户（KYC）方面的合规性以及智能合约监管等关键领域已初具规模。例如，Coinbase自2013年以来一直都是个FinCEN注册货币服务业务，即是说，Coinbase已经在AML指导原则运行超过五年了。自Coinbase注册以来，在美国运营的大多数主要交易所也纷纷效仿。近年来，一些自我监管机构冒了出来，这些机构的目的是为加密货币制定反洗钱标准。

在KYC合规领域方面，包括法国巴黎银行和德意志银行在内的39家银行和监管机构去年进行了KYC合规试验，构建的应用程序基于R3的Corda区块链平台。 R3也在着手建立平台建立安全令牌、内置监管合规性及大金融机构、监管机构、行业协会、专业服务公司和技术公司开展密切合作。

这些合作对业界的发展至关重要的。要实现区块链的全部潜力就必须在监管框架内找到自己的位置而不是逃避。与此同时，监管也需要灵活地处理区块链全部潜力，务必不要扼杀了区块链的发展。

新兴技术的采用速率受到人们对其的理解和信任程度的影响。最初的时候通常需要新的、敏捷的、冒险的企业和初创企业先测试和开发技术，然后更多的主流公司才会大胆地加入进来。而一旦这些主要玩家加入后，新兴技术将会真正地嵌入到及拥抱企业和社会，成为无处不在的东西。上述的这些例子只是一些服务和产品样本，它们可以为区块链技术和企业带来信任。毫无疑问，随着技术和行业的成熟，我们将看到更多的二级和三级产品的发展。

信任不是人们在全新的东西里看得到的，全新的东西本来就是与大家熟悉的方式不同。也许区块链需要的是来一个品牌重塑。我们不要再使用诸如“无信任”这样的字眼，而是要将重点放在需要解决的常见问题上。上文的这些例子有点像那位厨师推广的寿司时所表明的道理，包装方式对于大规模推广至关重要。