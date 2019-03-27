元高分：回归教育本质 用云赋能教与学

元高分不仅专注于网上阅卷技术的研发、应用和推广，同时迎合互联网+大数据趋势，研发了以考试诊断和反馈作为考试服务核心的产品体系。

至顶网CIO与应用频道 03月27日 人物访谈（文/王聪彬）：从《新潮电子》主任编辑到四川元高分网络科技有限公司（以下简称元高分）创始人，刘颂不仅转换了视角，同时也转换了行当。

元高分的创立可以说非常巧合，2004年全国已有15个省(区、市)开始高考网上阅卷，最后一批的4个省(区、市)也将在2012年实现网上阅卷，这其中就有四川省。从高考到日常考试，网上阅卷必将成为趋势，刘颂正是看到这一契机，2009年开启了教育领域的闯荡。

2013年，四川省举行了一百多个学校的全省联考（同国家级命题专家合作出题的考试），通过网上阅卷不但一周都没有出成绩，而且差错率还在30%以上，很多校长都非常着急。刘颂的团队临危受命，4个人，5台电脑，一个通宵就完美的解决了这一问题。

“本该提高效率的网上阅卷，因为某些环节出现问题，反而变成了一场灾难。”刘颂说，正是帮助某考试机构解决了这一问题，元高分也逐渐建立起口碑，抓住了当时四川省网上阅卷这一蓝海市场。

四川元高分网络科技有限公司创始人刘颂

元高分不仅专注于网上阅卷技术的研发、应用和推广，同时迎合互联网+大数据趋势，研发了以考试诊断和反馈作为考试服务核心的产品体系。2018年，元高分又提出以教育信息化2.0助力新高考改革的口号，将多年积累的精细测量技术全面应用于多元评价时代，全面帮助学校提升教学质量和升学率。

元高分扎根川渝两地，向西部辐射。目前产品包括元高分阅卷云系统、综合素质评价系统、学业规划系统，以及联考服务。未来依托于云，元高分将持续对主观题自动批阅进行突破，以及在联考上加大投入，将最小颗粒度细到每一个知识点，为学校、教师、学生、家长及各级教育主管部门，提供多维度数据解读、教育改进建议和师资培训等多种解决方案。

从阅卷到促进教育改进

网上阅卷是使用网上阅卷系统进行阅卷，通过计算机网络技术和电子扫描技术对试卷进行扫描，生成图像文件存储，对生成的图像文件通过软件程序自动进行切割。客观题由系统自动进行审阅评改得出分数，主观题由评卷老师进行人工在线评卷，最后系统进行分析统计，得出总成绩。

网上阅卷可以有效减少评卷误差，进一步实现考试的公平性，同时省掉了试卷保管、登分、统分等环节。网上阅卷在初高中已经非常普及，由于高考已经现实网上阅卷，在高中的普及率达到100%，在初中普及率也达到60%以上，目前大学网上阅卷还是一片蓝海。

“教育部规定高校试卷存档时间在5年以上，未来这是很大的增长空间。”刘颂说，在帮助高校进行考试标准化的同时，数据存档也实现了电子化，可以在云上也可以是光盘。

对于网上阅卷最大的要求就是准确率，元高分通过大量大型考试合作经验，不断提升图像切割和识别的精准度。目前累计服务学校超千所，服务上百次国家/区域级考试，甚至多次参与百万张试卷级的考试。

网上阅卷界面

网上阅卷在发展到一定程度后，也开始走向分流。一部分倾向日常考试，例如作业、日常测试；一部分还是在传统大型考试领域。元高分则倡导考试大区域覆盖，包括全省、跨省、全国联考等。

目前网上阅卷的意义也不仅仅停留在阅卷上，结合客观题和主观题的整体评卷结果，系统可以按照用户设定的统计项目、科目及指标进行统计分析，生成各类统计分析报告。刘颂也认为，元高分不单单是一个效率工具，通过商业经营推广等资源的整合，也加入了联考命题、分析等服务，实实在在的帮助学校和教育局提升教学水平，这也是未来的发展方向。

学校正规考试的数据可以进行趋势分析给到学校，这些数据并不能私自使用，而联考是自主定义，可以获得学生完整的学情分析数据，对学生进行多方位、多维度的综合素质分析，最终给到家长和教师教学建议，并通过师培、讲座等方式促成教学改进。

云与网上阅卷的高度契合

因为数据的安全性因素，最早的网上阅卷都是在局域网中完成，这也是元高分产品的1.0阶段。当时每次考试都需要团队带着设备去现场，如果考试集中，同时服务的用户也非常有限。

元高分一直在尝试使用互联网和移动互联方式，2015年开始通过云提供网上阅卷服务，2017年，升级到3.0版本，实现完全的云化，当然现在也同时提供局域网的部署。

现在，试卷通过扫描实时上传到云端服务器，通过远程登录，老师可以在任意一台能上网的终端（计算机、手机、Pad等）上进行评卷，提交后所有的评分结果和分析内容全部都实时呈现，极大地提升效率。刘颂说，现在大部分学校已经接受了云服务模式，当然大型考试也会签署三级等保协议。

同样在2017年，一次机缘巧合，刘颂参加了AWS在成都的一场活动，当他听到AWS的收费标准时都惊呆了，AWS可以说非常契合元高分的业务。而且简单易用，听过一次课就可以实现操作，没有很高的学习成本，所以在2018年，元高分实现了迁移到AWS。

元高分在云上主要产生两种费用，一部分是开实例时产生的基本费用，包括自由选择CPU、存储等，另一部分费用则是下载，收费标准是1G不到1块钱，上传则是不收费。



“网上阅卷用到最多的资源就是存储和上传下载，比如我们40多万张试卷的考试，数据容量不到100GB，在AWS中，每月存储费用还不到100块钱，教师在远端上传试卷以及带宽也不收钱。”刘颂表示，最终我们都要将考试数据进行下载交给客户，云上并不长期留存数据，极大的节省了成本，提升了效率。

网上阅卷在算力的使用上，一部分集中在客观题扫描时的自动判分，一部分集中在试卷扫描图片的切割，通过图片切割算法，会同时开几个实例。云可以实现近百万张并发，目前元高分最大规模实现了一千多个老师同时判卷。

未来在人工智能上刘颂也希望运用AWS的语音和手写识别服务，尤其是语音识别在口语测试中未来将成为刚需。