TeamViewer：有多大的想象力，就有多广的应用

2018年TeamViewer全球实现了25%的增长，近期其又在上海开中国办事处，通过本地团队布局这一重要市场，推动全球化战略。

至顶网CIO与应用频道 03月25日 北京消息：2018年TeamViewer全球实现了25%的增长，近期其又在上海开中国办事处，通过本地团队布局这一重要市场，推动全球化战略。

其实TeamViewer进入中国已有10年，在中国有5000万客户，但当时是通过澳大利亚对中国客户进行服务。现在中国团队将更加专注构建中国市场，确保中国客户能够始终获得最好的服务和最有力的技术支援。

TeamViewer中国副总裁David Fung表示，我们把最领先的技术带到中国，通过TeamViewer你有多大的想象力，就能有多广的应用。

TeamViewer中国副总裁David Fung（中）、TeamViewer全球首席执行官Oliver Steil（右）

立足中国建立生态圈

2005年成立的TeamViewer以基于云的技术为核心，致力于在全球实现在线远程支持和协作。

TeamViewer在全球拥有超过18亿安装设备，每年超过3亿激活设备，超过60万的付费客户，服务200多个国家，每天新下载达40万，支持每天4000万用户的并发连接，中国达到800万，支持33种语言。

TeamViewer全球首席执行官Oliver Steil表示，远程连接已经不是锦上添花，而是必须拥有，未来任何产品都必须具备远程连接的能力，TeamViewer则通过最广泛的平台和技术将全球的、地点和事物连接起来。

TeamViewer的业务覆盖了远程支持、远程访问、移动端连接、远程连接、监控管理、物联网、增强现实。

而且基于云可以更加方便的服务客户，TeamViewer拥有独特的弹性云基础架构，实现动态扩充，通过智能算法决定最优、最低延迟的连接，同时使用多个安全认证。

从欧洲到美洲再到亚洲，TeamViewer将侧重不同领域的细分用户。在中国TeamViewer也同阿里云、中国联通、英迈、宝德等进行合作，根据客户实际情况采取不同的销售模式。

“在本地化上不仅仅是语言还有产品的本地化，还有怎样服务市场。”David Fung说，我们将以TeamViewer的技术为核心，与战略性合作伙伴一起提供本地化的解决方案，满足不同行业的需求，建立生态圈。

物联网将成为新型增长点

TeamViewer的价值在于能够在设备与设备、人与人之间架起协作的桥梁，不能简单将其视为一个远程桌面软件。David Fung多次提到，有多大的想象力，就能有多广的应用。因为TeamViewer在金融、零售、医疗、科学等各个领域都有广阔的应用空间。

Oliver Steil展示了通过TeamViewer对宇航员进行心跳等健康状况的监测；对农场、渔场现场设备的连接，进行管理监测温度、湿度、PH值等应用。

物联网也将是TeamViewer未来的重点发展方向，因为物联网为数字业务创新提供新的机遇，Gartner预测，到2019年使用中的联网事物将达到142亿个，到2021年将达到250亿个。

TeamViewer可以提供从个人到工厂级别的连接，同工业互联网平台相比其成本更少，部署便捷，而且TeamViewer可以与合作伙伴一起，提供集成性的解决方案。David Fung表示，把不同厂家、不同平台的产品连接是一个很大的挑战，TeamViewer则可以实现跨平台的连接。

另一个增长点将在增强现实领域，远程摄像共享以及实时视频流。目前TeamViewer并不需要特殊AR设备就可以实现，像Android系统使用AR工具包就可以通过手机、平板实现AR应用，未来也将融入更多设备。

未来中国企业需要一个基础架构来支持全球投资，TeamViewer持续助力中国企业加速数字化转型。TeamViewer也将进一步加速公司的增长，期望实现150%的业务同比增长。