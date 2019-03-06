区块链创业公司与时尚巨头合作追溯有机棉

消费者需求正在推动时尚商店使用更多的有机棉，推动此类商品变成一个在全球超过150亿美元的市场。

至顶网CIO与应用频道 03月06日 编译：消费者需求正在推动时尚商店使用更多的有机棉，推动此类商品变成一个在全球超过150亿美元的市场。尽管产量的年增长率达到了两位数，但是各大公司仍然很难满足市场需求，而供应链的分散性使得制造商很难知道他们购买的棉花到底是不是有机棉，还是仅仅是仿冒品。

一项新举措旨在改变这种状况。Bext360是一家农业区块链创业公司，正在与时尚巨头、非营利组织和其他科技公司合作进行试点测试，看看是否可以利用区块链来确保有机棉供应链的完整性和真实性。

Bext360创始人兼首席执行官Dan Jones 表示：“我们在农场层面开发了系统。”Dan Jones 表示：“我们可以标记这些袋子，以便我们确定棉花的收获位置。”

该项目被称为有机棉可追溯性试点，是由C＆A基金会、Organic Cotton Accelerator和Fashion For Good合作进行的。它在时装公司C＆A、Zalando、PVH Corp和Kering Group的支持下运作。该项目于12月开始，目前正在追踪有机棉从农场到轧棉机的过程。试点的第二阶段是追踪有机棉从轧棉机到消费者的过程，该项目的最终目标是让有机棉农、纺织品生产商和时装公司大规模使用。

目前，可持续发展非营利性组织Textile Exchange表示，和传统棉花相比，有机棉使用的水和杀虫剂更少，但是生产成本更高，只占市场的一小部分——不到全球棉花生产总量的1％。但这仍然是一个超过150亿美元的全球市场，部分原因是因为它的价格很高——根据美国农业部（USDA）的说法，有机棉的价格可能是传统棉花价格的三到六倍。时装店对有机棉的需求也在增加，这在很大程度上是由于消费者的压力。

Jones表示，需求增长和高昂价格的组合也激励了假冒行为。他不无讽刺地表示： “世界上的‘有机棉’产品太多啦——远远超过可能的数量……因为其中一些根本不是有机的。”

Bext360是Pilot的主要技术合作伙伴，并与多家合作伙伴合作：Tailorlux、IN-Code Technologies和Haelixa。这些公司提供不同类型的标记，可以“标记”原棉。Bext360还能够分析农场和棉花本身发现的微生物组，这提供了另一个“指纹”来证明棉花的真实性。

然后，所有这些数据在Bext360的区块链软件产品上变成了一个单独的电子“令牌”，该产品利用了Stellar网络。可以使用这些令牌在供应链中跟踪棉花，提供了一种轻松便捷的方法，跟踪从收获到加工，再到纺织品生产的整个过程，确保最终产品是由某个特定农场的有机棉制成。

Jones 表示：“通过将这些标记合作伙伴纳入其中，我们能够降低人们管理供应链的成本，并提高他们证明真实性、可持续性和溯源的能力。”

使用Bext360的软件对农民来说也是一个奖励。由于棉花可以追溯到单个农场的水平，因此可以将支付过程数字化，确保生产者在棉花收益中获得公平的份额。另外，区块链令牌可被用于在该过程中的各个步骤向生产者提供奖励支付。Jones说，利用区块链，还可以让纺织品生产商和时装公司识别出那些声称拥有有机棉产品的造假棉花贸易商。

Jones表示：“我们将识别出不良供应商，以便奖励优秀的供应商。”