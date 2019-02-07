回顾展望系列之数字化转型篇：跨越分水岭 从不确定走向确定

每十年经济都会有一个周期性变化，2018年是非常特殊的一年，全球经济波动、数字经济发展、智能时代的开启。环境的巨变带来的是不确定性，过去几十年所熟悉的标杆与价值判断，正被重整和颠覆。

至顶网CIO与应用频道 02月07日 评论分析（文/王聪彬）：之前美团创始人兼CEO王兴说了一句话，刷爆了朋友圈：“2019年可能会是过去十年里最差的一年，但却是未来十年里最好的一年。”

每十年经济都会有一个周期性变化，2018年是非常特殊的一年，全球经济波动、数字经济发展、智能时代的开启。环境的巨变带来的是不确定性，过去几十年所熟悉的标杆与价值判断，正被重整和颠覆。

在这个过程当中，到底什么才是可以信赖的选择？在变化的常态下，我们要做的是真正地与变化相处，从而产生稳定性。通过不断验证和改变，以适应不断变化的现实。

尤其在数字经济成为主流的当下。预计到2022年，中国GDP的65%以上将是数字化，每个行业的增长都是由数字化增强的产品、运营和关系驱动。

中国的数字经济经历了三个阶段：第一阶段，以ICT驱动的信息化转型；第二阶段，以互联网驱动的网络化转型；第三阶段，以云计算、大数据、人工智能等驱动的数字化转型。数字化转型是实体经济转型升级的新路径，也是数字经济的新阶段，其不仅可以扩展新的经济发展空间，促进可持续发展，还可以推动传统产业转型升级。

在2018年末，至顶网也对中国数字化转型进行调研。超过69%的企业都已经开始自己的数字化转型之旅，未来单点试验和局部推广的企业，随着数字化的逐步深化，以及良好的业务反馈，也将加速进入广泛推广阶段，为优化创新打好基础。

再说说数字化技术，云计算是基础，企业在其中逐渐开始构建各种应用，而且随着企业数据的不断增长，数据的价值急需被释放，大数据技术可以帮助企业挖掘数据价值，产生洞察以指导决策。同时在数据分析系统中整合人工智能技术，也将为企业带来更多想象空间。即将到来的5G，显然提高了移动化和物联网的关注度，而区块链虽然处于发展阶段，也获得了一些用户的目光。

数字化转型已经成为未来IT投资的主要推动力，IDC预计，2019–2022的IT相关支出约1.3万亿美元。依托第三平台的11项数字技术（云计算、大数据、移动、社交、人工智能、区块链、物联网、增强/虚拟现实、3D打印、机器人、下一代安全）支持企业业务的增长和创新是数字化转型的核心。

我们也在这一年中接触了不少企业，它们来自金融、制造、通信等行业。每一个企业都有自己的特色，大家的做法都不约而同的从业务场景出发开始数字化转型。同时在运营模式上，企业也正从以产品为中心转向客户为中心。

未来，随着行业数字化技术与行业的深度融合，进一步形成更加开放、融合、协同发展的数字化生态体系。

“在新的时期需要更加开放，大部分的企业已经自建生态系统或参与别人的生态系统，向外连接共生。”北大国家发院教授陈春花说，在今天，任何一个人都没有办法独立解决问题 ，任何一个企业也不能够独善其身。当能够形成命运共同体的时候，其实我们就拥有了无限的去解决问题的可能性。

无论我们如何去预测未来，2019年都将是一个分水岭，从不确定走向确定，笃定的跟上时代的步伐。