达索系统助航空行业走的更快更稳

航空行业一直保持着快速的发展，而中国就占据了全球1/3的航空市场，尤其民用航空领域产生了大量的新订单，这也对于快速制造、提升产能、管理复杂项目和系统等问题带来了一定挑战。

至顶网CIO与应用频道 01月23日 人物访谈（文/王聪彬）：航空行业一直保持着快速的发展，而中国就占据了全球1/3的航空市场，尤其民用航空领域产生了大量的新订单，这也对于快速制造、提升产能、管理复杂项目和系统等问题带来了一定挑战。

达索系统一直在倡导工业复兴，从设计到制造全过程的提升，所以在今年的珠海航展上达索系统展示了很多设计之外的解决方案，像大幅降低研制成本，提升生产效率的解决方案，同时还有航空初创和虚拟实验/试航取证相关解决方案的展示。

达索系统航空航天行业副总裁大卫.齐格勒指出，协助中国航空行业提升创新能力的航空初创解决方案是一个柔性的基于云的解决方案，另外虚拟实验和试航取证解决方案则通过虚拟3D体验大幅减少测试数量，以及帮助OEM加速试航取证过程。

达索系统航空航天行业副总裁大卫.齐格勒

航空领域需要重点关注系统工程，因为现在系统的复杂度正越来越高。例如空客A320在设计时所要关注的指标就有将近一万五千多个，到了空客A350指标参数变成A320的30倍。

系统复杂度的增加，对于OEM而言就要求从需求、设计、制造、测试、维护上跟踪所有指标参数，传统的方式很难完成。所以需要一个全新的思路和方法：基于模型的系统工程。大卫.齐格勒表示，需求跟踪的作用是链接联合仿真和虚拟试验，针对复杂系统需要更多的虚拟手段进行仿真。

而且现在航空领域初创企业越来越多，达索系统一直致力于助力初创企业提升创新能力。创业公司应该围绕虚拟价值网络提升整体能力，3D体验平台则可以将各个相关方纳入到统一的平台所支撑的虚拟价值网络中。

法国飞鲸通过达索系统提供了覆盖从设计到测试到取证的所有工具，尤其是基于云的解决方案，飞鲸可以便捷的使用到最新的软件，而且也不用对系统进行任何的维护和管理。

在设计领域新的进展是人工智能的引入，创成式设计是一个人机交互、自我创新的过程。根据输入者的设计意图，通过“创成式”系统，生成潜在的可行性设计方案的几何模型，然后进行综合对比，筛选出设计方案推送给设计者进行最后的决策。

“创成式设计对于商用飞机是一个重要的创新，增材制造创成式设计能够满足需求的同时优化零件。”大卫.齐格勒指出，创成式设计不仅仅驱动设计仿真，同时融合了人工智能的判断，找到最优的设计方案。

最后在航空行业供应链优化上，达索系统也看到两大特点，第一是如何突破供应链瓶颈；第二是应对OEM与供应商之间的协同。

3D体验平台能力的持续扩大也帮助航空行业破解两大问题。供应链计划与优化的方案解决零部件制造和装配过程中供应链的挑战。在协同上，供应链规划能力让供应商、OEM可以共享设计，优化零件供应情况。

为提高零部件供应效率，达索系统基于3D体验平台建立了Market Place，所有零件的设计、装配等都可以在Market Place中找到直接进行使用，并在其中寻找制造供应商。大卫.齐格勒表示，Market Place从根本上改变了游戏规则，它是一个开放的架构，实现全球设计和全球制造的目的。