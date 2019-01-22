Gartner：37％的企业组织已经实施了某种形式的人工智能

根据Gartner 2019年CIO调查报告显示，过去四年中实施人工智能（AI）的企业数量增长了270％，而且过去两年中增长了3倍。结果显示，所有行业的企业组织都在各种应用中采用人工智能，但却面临严重的人才短缺问题。

至顶网CIO与应用频道 01月22日 编译：根据Gartner 2019年CIO调查报告显示，过去四年中实施人工智能（AI）的企业数量增长了270％，而且过去两年中增长了3倍。结果显示，所有行业的企业组织都在各种应用中采用人工智能，但却面临严重的人才短缺问题。

Gartner杰出研究副总裁Chris Howard表示：“四年前，人工智能的实施很少见，只有10％的受访者表示，他们的企业已经部署了人工智能，或者很快就会部署。到2019年，这个数字已经跃升至37％——也就是说，4年内增长了270％。如果你是一名CIO，而你所在的企业组织没有采用人工智能，那么竞争对手就有很大的领先机会，这应该成为一个你需要担心的问题。”

2019年Gartner CIO调查的目的，是帮助CIO和其他IT负责人制定并验证来年的管理议程。Gartner收集了来自89个国家各大行业的3000多名CIO受访者的数据，这些行业代表着15万亿美元的收入和公共预算，以及2840亿美元的IT支出。

AI是游戏规则改写者 人才短缺问题日益凸显

在过去一年中，人工智能的部署率从2018年的25％增加到今天的37％，主要是因为人工智能已经显著成熟，让企业更愿意实施人工智能技术。Howard补充说：“我们仍然距离实现能够完全接管复杂任务的AI普及还有一段距离，但是现在我们已经进入到了人工智能增强和决策科学的领域——我们称之为‘增强智能’。”

CIO们已经意识到，可持续的数字化转型和任务自动化是齐头并进的。人工智能已经成为所有数字化战略中不可或缺的一部分，被运用于各种应用中。有调查结果显示，52％的电信企业组织已经部署了聊天机器人，38％的医疗提供商依赖计算机辅助的诊断。人工智能的其他实操案例还包括欺诈保护和消费者碎片化。

企业使用AI越多，部署挑战就越突出。根据Gartner Research Circle调查显示，有54％的受访者认为，技能短缺是他们面临的最大挑战。

Howard表示：“为了保持领先，CIO们需要具有创造力。如果没有可用的AI人才，有一种选择就是为具有统计和数据管理背景的员工提供培训计划。一些企业组织还与生态系统和商业伙伴共同创造就业机会。”