联想咨询愿做向导 引领企业穿越数字化转型无人区

数字化转型已经成为企业的必经之路，联想是典型的信息技术提供商，同时也是典型的离散制造商，联想看到不同行业中的特点，通过学习合作，不仅以大数据驱动行业企业数字化转型。

至顶网CIO与应用频道 01月22日 北京消息：数字化转型已经成为企业的必经之路，联想是典型的信息技术提供商，同时也是典型的离散制造商，联想看到不同行业中的特点，通过学习合作，以大数据等新技术驱动行业企业数字化转型。

2019年1月21日，联想集团发布联想数字化转型咨询服务（简称联想咨询）。这是联想对标全球顶级咨询机构，输出自身数字化能力的新起点，也是联想智能变革战略的延伸与体现，为中国制造企业的数字化转型提供全价值链的咨询服务。

联想集团高级副总裁兼首席战略市场官乔健表示，云计算、大数据、人工智能等发展让现在逐步进入了智能化时代，联想拥有强大的研发团队以及行业知识。同时，如今数字化转型趋势为行业提供了变革升级的最好机会，这也是联想最好的机会，是联想过去深厚积累爆发的有利时机，希望联想咨询服务能帮助联想成为数字化转型方面的领导者和赋能者，为中国数字化转型贡献出联想力量。

联想集团高级副总裁兼首席战略市场官乔健

转型咨询为中国数字化转型贡献联想力量

工信部信息化和软件服务业司软件产业处处长张毅夫表示，制造业数字化转型是数字经济与实体经济融合的关键，是工业高质量发展的重要动力，推进制造业数字化转型正当其时。

工信部信息化和软件服务业司软件产业处处长张毅夫

联想作为植根中国，面向全球的世界500 强高科技制造企业，在数字化转型方面取得了丰硕的成果， 积累了丰富的经验，是中国先进制造业的典型代表。在数字经济大时代，需要越来越多的像联想一样的优秀企业站出来，基于自身数字化转型成功经验和人才储备为中国企业的数字转型献策献力，共同打造中国的数字经济生态，促进经济转型升级和持续发展。

联想是全球最大的PC厂商，服务器全球排名第4，全球每500台超级计算机中联想就占有140台——领先的制造经验和强大的算力产生了大量数据，为了更好地挖掘数据价值，联想早在2013年就启动了以数据智能为核心的数字化转型，历经五年时间，建成了全球统一的全量数据平台（Lenovo Unified Data Platform），覆盖了95%的业务和数据，形成了先进的技术和管理体系；同时，通过研产供销服的全面智能化应用，赋能全价值链业务，为联想智能变革战略的快速落地提供强大支撑和保障。

联想集团高级副总裁、联想创投集团总裁贺志强指出三点。第一、联想是全球化制造企业，年产几亿台终端，行销160多个国家和地区，从研发、生产制造、销售、售后、供应链管理等，联想的业务涉及制造业的全价值链；第二、联想专注于新一代关键使能技术的研究与应用，更有能力理解大数据和人工智能，所以联想数据智能平台和业务能力更容易在其他行业得到认可；第三、联想有责任将自身数字化经验输出，为更多的行业服务，帮助其建立更有竞争力的数据智能驱动业务模型，而这种完全新型的业务模型只有联想这样的亲历者才能成功构建，这是联想的核心优势。

联想集团高级副总裁、联想创投集团总裁贺志强

START数字化转型方法论+联想最佳实践集 引领数字化转型

随着客户需求升级与市场竞争加剧，企业数字化转型迫在眉睫；然而大多数企业却由于战略目标不清，实践经验欠缺，价值闭环缺失，专业人才匮乏，数字意识不足等问题，让数字化转型之路难见成效。

联想集团副总裁、首席研究员田日辉指出，联想在实践过程中通过不断探索与总结，形成了以数据智能为核心“START”数字化转型方法论。

Strategy Approaches帮助企业制定数字化战略。明晰转型路径；

Technology Enabling Center构建技术赋能中心。在基础设施层，选择以私有云为核心的混合云模式；在数据智能层，融合数据湖、物联网、人工智能、微服务以及数据治理等数字化技术，实现技术创新赋能业务发展。

Analytics&AI Empowering Business实现业务智能运营。构建面向业务域的智能平台和应用，实现企业全价值链智能化，加速转型升级。

Reinvention of Business Model重塑业务模式。驱动业务模式优化与创新，带来新的价值创造。

Transformation Guarantee建设转型保障体系。建设支撑数字化转型的企业文化和管理体系，确保数字化建设落地成效。

联想集团副总裁、首席研究员田日辉

联想在企业数字化转型自选领域具备五大优势：第一、专注新一代关键使能技术的研究与应用；第二、提供端到端的全链条的服务闭环；第三、积累丰富的行业数字化转型成功案例；第四、拥有联想自身全方位的最佳实践做参考；第五、储备了大量的数字化技术专业人才和行业专家。

在内部实践和外部服务中，联想形成了数字化转型最佳实践集，帮助诸多行业领军企业实现数字化转型。

在内部，建立数字化转型架构体系，包括1个混合云，5个技术智能平台、10个业务智能平台和N个智能应用，并在数字化客户经营、智能制造、智慧供应链等多项数字化业务上形成突破，全面支持了集团的战略转型与快速发展。

在外部，联想通过数字化整体解决方案，对企业战略规划及落地、业务发展及创新、新技术变革及应用进行全方位赋能。以武汉石化为例，联想首先整合了生产相关的各类系统，将大量生产相关的数据，例如操作数据、质量数据、成本数据、和能源数据等，汇聚形成生产数据湖，而后以石化行业客户炼化过程工艺优化为切入点，构建了工艺参数相关性分析、指标异常监测、指标参数优化和关键点位预警等模型。与传统工艺管控相比，实现了操作异常检出率提升26%，关键点位异常检出率提升33%。

联想创投大数据及物联网业务总经理吴越表示，一方面集团侧，帮助客户做整体的数字化平台的规划和设计，一方面厂侧，解决每一个行业生产过程中遇到的现实问题。

未来，联想咨询服务将从数字化战略、数字化业务和数字化技术三个方面着手，以强大的新技术研究与应用为基础，以自身最佳实践集做参考，针对客户个性化需求，提供从规划设计、专业技术到业务赋能的全链条服务，实现端到端的价值闭环，确保落地成效。

联想数字化转型咨询服务的推出标志着联想大数据由“技术派”到“赋能者”的全面升级，并由此开启联想“大数据+咨询”的双擎战略，技术输出与咨询服务将成为未来联想的标签，见证联想“做智能变革的引领者和赋能者”这一战略目标的实现，为中国企业的数字化转型开辟出行之有效的“联想路径”。