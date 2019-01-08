Strategy Analytics：5G容量将降低价格并不会提高利润

5G浪潮是真实的，它为供应方带来的益处是合理的。 然而，融合网络竞争对收入和利润的影响不太确定，并且可能会颠覆市场。

至顶网CIO与应用频道 01月08日 北京消息：5G浪潮是真实的，它为供应方带来的益处是合理的。 然而，融合网络竞争对收入和利润的影响不太确定，并且可能会颠覆市场。Strategy Analytics服务提供商战略（SPS）最新发布的研究报告《5G减慢运营商的利润侵蚀？》强调了5G在竞争激烈的电信和媒体环境中提升运营商绩效的挑战，其中家庭支出和商业支付意愿或ICT投资的意愿持平。

该报告发现5G在容量和网络效率方面的优势明显。问题是5G的新服务属性是否能够实现为新的服务价值主张创造新的重要收益。 鉴于Strategy Analytics对运营商所在行业结构的分析，我们认为答案是否定的。

Strategy Analytics总裁兼报告作者Harvey Cohen评论说，“问题在于，网络转型中提供的技术优势是否会克服或加剧受监管电信行业固有的行业结构和竞争力。 无论产品的技术能力如何，如果提供的服务组合没有价值主张差异化，而市场的商品化程度越来越高，结果可能会低于平均水平。”

Strategy Analytics副总裁David Kerr指出，“毫无疑问，在过去十年中，数据流量飙升。 然而，随着运营商将他们的网络转变为具有视频功能的4G并将其固网宽带提速到千兆位，竞争推动价格下降的速度甚至超过了千兆位容量令人印象深刻的增长速度。”

Strategy Analytics服务提供商团队总监Phil Kendall补充道，“仅靠技术不会改善运营商的财务状况。 将网络成本改进传递给消费者的监管意图似乎控制了网络在持续的基础上实现远大于6％的销售回报力。 运营商的价值创造将通过行为细分来识别可操作的细分市场及其需求，改善品牌定位以创建与买方需求和痛点相关的差异化主题，并关注源自细分市场要求和支付意愿的创新价值主张。”