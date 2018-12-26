数据分析打通银行业的最后一公里

数据的价值还远远没有充分利用，金融行业要做到在运营型分析和分析型应用中都完成闭环，同时将智能化的设计嵌入到实时的工作流程中，使任何数据在任何时间都能快速响应。

至顶网CIO与应用频道 12月26日 北京消息（文/王聪彬）：银行业耳熟能详的海外某银行是一家主要经营信用卡、房屋按揭贷款、汽车贷款以及存款的银行机构。1988年成立之初，其还只是美国弗吉尼亚州Signet银行的信用卡部门，但现在已成为全美前十大银行之一。

该创始人给出的答案是：“我们不是一个传统的银行，我们不认为自己是一个银行。我们是以信息为基础战略的公司，第一个成功的产品恰好是在银行业。”

以信息为基础战略就是把数据资产和信息技术放在首位，该银行基于自身数据和外部数据进行二次挖掘，形成差异化优势实现了精准营销。

“但大多数银行在做数据分析时，80%的时间都用在数据准备阶段，而且40%的分析只做了一个分析模型就结束了，并没有和实际业务很好的结合。”Teradata天睿公司大中华区大中华区副总裁、咨询及服务部门总经理唐青说道。

Teradata天睿公司大中华区大中华区副总裁、咨询及服务部门总经理唐青

数据的价值还远远没有充分利用，金融行业要做到在运营型分析和分析型应用中都完成闭环，同时将智能化的设计嵌入到实时的工作流程中，使任何数据在任何时间都能快速响应。

金融行业近几年都在谈Bank 4.0，这也描绘了银行业发展的四个阶段。1.0时代，银行主要以实体网点，单一产品方式发展；2.0时代，银行发展了各种自助渠道，产品更加多元化；3.0时代，银行经营布局更加场景化，嵌入到生活的方方面面；4.0时代，经营生态智能化，实现实时获取服务。

目前我们正进入3.0-4.0的过渡阶段，银行需要用数据驱动业务发展。Teradata天睿公司大中华区金融及航空业咨询服务部总监宋爱华表示，银行要在客户和产品层面建立客户标签体系，Teradata通过图分析、大数据分析方法，可以将客户与客户、客户与产品的关系形成网络，更直观地通过网络进行营销和运营。

Teradata的一大优势也体现在拥有丰富的行业模型，并且一直在坚持研究数据分析模型，让一线分析用户更好地接受和使用，打通最后一公里的缺失。

“Teradata正帮助客户构建前、中、后台统一协调的智能营销体系，帮助客户理解数据，了解数据如何与业务流程匹配，适用于哪些场景，包装成怎样的营销产品、设计成怎样的营销活动等等。”Teradata天睿公司大中华区专业服务金融事业部资深行业顾问刘弦说道，在前台根据模型配置规则推荐给客户相应的服务和产品，在中台把精准营销思路匹配智能化的策略推向一线，在后台进行模型研究，为客户产生价值。

Teradata也在最近推出Teradata Vantage，它是实现无处不在数据智能的唯一平台，提供任意数据分析、任意环境部署及提供重要分析成果所需的速度、规模及灵活性。同时Teradata Vantage融入了专业咨询服务，形成一个整体的解决方案。

目前银行在大数据的使用上都处在早期，所以也造成了各家提供的产品、服务、功能都越来越趋同。在未来银行要通过数据实现真正的精准营销，通过有效的手段应用到有效的场景中，针对有效的对象，才能产生更大的差异化。

如果一个客户在银行如果持有三个产品，那么他的离开率就相对较低。在精准营销上，银行需要搭建场景，更加了解用户的喜好，培养用户习惯，通过持续的关怀让客户留在银行。

未来不同的人，在不同的时间打开银行App都会有不同内容，通过模型、分析可以做到智能的精准推荐，实现千人千面。Teradata天睿公司大中华区商业智能高级经理余俊越指出，已经有一些银行在尝试小范围的个性化定制，当然还有很多像开发、服务等层面上的因素制约，Teradata也在背后用经验、技术帮助银行快速推进这一过程。