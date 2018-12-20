IDC发布中国ICT市场10大预测

2018年12月19日，以"智能时代新竞赛 —— 创新、重塑、生态"为主题，由IDC中国主办的"2019年中国ICT市场预测论坛"在北京召开。

至顶网CIO与应用频道 12月20日 北京消息：2018年12月19日，以"智能时代新竞赛 —— 创新、重塑、生态"为主题，由IDC中国主办的"2019年中国ICT市场预测论坛"在北京召开。本次预测论坛，把脉中国ICT市场发展趋势、预测市场未来走势，助力企业赢得市场先机。论坛从整体ICT市场、企业级IT市场、新兴技术市场以及终端消费市场解读了未来3-5年的发展预测。

IDC中国区总裁霍锦洁表示： "2018年是非常特殊的一年，全球政经局势变化多端 、中国经济下行压力加大、智能时代来临、数字经济的发展进一步加速。如何在这样复杂的环境中拨云见日、看清未来的方向、制定合适的战略是所有企业的诉求。数字经济发展的核心支撑是企业的数字化转型，依托第三平台11项数字技术（云计算、大数据、移动、社交、人工智能、区块链、物联网、增强/虚拟现实、3D打印、机器人、下一代安全）支持企业业务的增长和创新是数字化转型的核心。第三平台技术也从2007年起步的第一篇章——试点创新，发展到自2015年开始的第二篇章——倍增创新，并将在2022年以后发展到第三篇章——智能创新。5大新浪潮将支持倍增创新：以人工智能和大数据为依托的倍增洞察，以物联网和边缘计算为依托的倍增触达，以云计算和开发者为依托的倍增开发，以移动和社交为依托的倍增期望，以安全和区块链为依托的倍增信任。"

IDC中国区总裁霍锦洁女士 霍锦洁女士还强调，从全球角度看，所有行业都将变成数字行业，融合与跨界成为主流。中国有全球最多的中产阶级，消费潜力巨大，智能设备与超级应用商机巨大。巨型平台在重新塑造IT新秩序。女性在数字技术支持的未来工作中将发挥越来越大的作用。

IDC中国副总裁兼首席分析师武连峰结合全球及中国最新经济和技术趋势发表了题为 "中国ICT市场10大预测" 的主题演讲，10大预测内容如下：

预测1: 数字经济与数字行业成为市场主流：数字化渗透到所有行业，跨界融合使行业的界限变得模糊。到2022年，中国GDP的65%以上将是数字化，每个行业的增长都是由数字化增强的产品、运营和关系驱动，2019–2022的IT相关支出约1.3万亿美元。

预测2：数字化原生IT与应用开发革命来临：到2023年，80%的IT支出将花在第三平台技术上，超过65%的企业在数字经济中构建 "数字化原生" IT环境以支持在高速发展中领先。到2022年，70%的新应用将采用微服务架构，以提高设计、调试、更新和利用第三方代码的能力；25% 的生产应用将是云原生的。

预测3：AI成为新的用户界面：到2024年，支持人工智能的用户界面和流程自动化将取代目前三分之一的基于屏幕的应用程序；到2022年，30%的企业将使用对话式语音技术进行客户开拓与服务 。到2023年，15%的人工智能花费将被基于云端的洞察即服务所取代。

预测4：AI治理与新IT运维并重：到2022年，50%的企业将委托CIO进行治理政策的变革和现代化，以抓住新的商业机遇和应对AI、ML和数据隐私与伦理所带来的新的风险。迫于削减IT开支、提高企业IT敏捷性和加速创新等压力，到2021年，50%的CIO将积极地将大数据和人工智能应用于IT运营、工具和流程中。

预测5：智能可信数字化平台：到2021年，在云、AI和区块链的支持下，杰出的行业内价值链公司将把数字化平台拓展到整个全方位体验生态体系，从而将交易成本减少30%。从2018年到2023年，随着新的工具/平台、更多的开发人员、敏捷方法和大量的代码重用，将会创建5000万个新的逻辑应用程序 。

预测6：敏捷连接与5G商用：到2021年，在业务需求的驱动下，50%的CIO将通过API和体系架构为企业打造敏捷链接，这些API和体系架构将云供应商、系统开发人员、初创企业和其他公司的数字解决方案连接起来。5G将成为企业数字化转型2.0的关键技术，到2024年，超过60%的5G连接来自行业业务应用场景。

预测7：安全与信任延伸：到2022年，中国30%的服务器平台将在其硬件和操作环境中嵌入数据加密技术，超过20%的安全警报将由人工智能自动化处理，1500万人将拥有基于区块链的数字身份。

预测8：数字化坚定者引领未来：到2022年，至少有50%的组织将是数字化坚定者，他们通过新的商业模式和数字化产品与服务来改变市场，重塑未来。到2022年，60%的大企业将创建数据管理和货币化能力，从而增强企业职能，增强竞争力，创造新的收入来源。

预测9：边缘与运营技术重塑CIO：到2023年，70%不能有效管理业务部门主导的边缘计算、运营技术和IT之间出现治理、战略和操作层面差异的CIO会在内部竞争中失败。

预测10：数字化KPI大行其道：到2023年，70%的业务实体将采用新的数字化KPI——重点着眼于产品/服务创新率、数据货币化及员工体验，以适应数字经济与数字行业的要求。

IDC中国副总裁兼首席分析师武连峰 本次预测论坛中，IDC中国资深分析师还从新兴技术市场、企业级IT市场以及终端消费市场现场进行了解读。 新兴技术市场

IDC中国副总裁钟振山强调，新兴技术是企业数字化转型的关键，每个 "数字化坚定者" 企业都将拥抱新兴技术，人工智能、物联网、安全则是新兴技术的重中之重，且技术的融合应用将成为主流，也是企业创新的核心驱动因素。

IDC中国副总裁钟振山先生

企业级IT市场 IDC中国助理副总裁周震刚强调：“数字化转型的目的是是成为数字化原生企业，数字原生企业相比传统企业有更快的创新速度、并能以客户为中心充分赋能员工、在不断学习和适应中拥抱风险、用技术和数据为企业创造新的价值。数字化转型改变了应用，而应用的变化改变了一切，云、数据中心、开发者则是企业重塑的基石。”

IDC中国助理副总裁周震刚

终端消费市场 IDC中国助理副总裁王吉平强调：“企业数字化转型进入倍增创新阶段， 更多企业将通过多元化的终端产品实现企业的转型升级。到2020年，50%的教育和大型企业市场用户考虑使用VR/AR产品、大屏幕电子白板、 平板、智能手环等产品来提升企业的办公效率。以各类智能终端和新兴技术支持的未来工作（包括未来空间、未来文化、未来员工）也将成为主流，更好的支持企业的数字化转型。在消费市场，家庭存储、人口老龄化、消费分级、1.5线城市、屏幕上移、5G等趋势将显著影响终端市场，厂商应给予足够的重视。”

IDC中国助理副总裁王吉平

武连峰最后总结道：“数字经济与智能世界已经是今天的核心主题，要想赢得智能时代新竞赛，要有成为数字化原生企业的愿景，要有利用最新数字技术加速创新的人才，要有以应用场景为核心的长期发展路线图，要有能聚集生态伙伴与开发者的智能数字平台、要有足够的预算与长期快速迭代坚持能力，要有创新的绩效考核体系。”