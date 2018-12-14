浅谈节假季节里区块链的一些正确和错误观点

假期临近，也就到了我们的亲朋好友问起来年趋势的烦人问题的时候了。虽然他们的想法是好的，但如果他们无法弄清楚Facebook未来的命运，那就肯定会对区块链这样尖端技术同样感到困惑。

至顶网CIO与应用频道 12月14日 编译：假期临近，也就到了我们的亲朋好友问起来年趋势的烦人问题的时候了。虽然他们的想法是好的，但如果他们无法弄清楚Facebook未来的命运，那就肯定会对区块链这样尖端技术同样感到困惑。

许多人仍然无法弄清楚区块链这东西到底是什么，他们会听到各种谣言，读一读Reddit讨论区的贴。因此，人们经常像在2017-8 ICO（首次代币募股）热潮期间做出购买决定那样，会做出完全基于错失机会恐惧的决定。

现在有相当多的平台和公司正试图帮助大家轻松地上区块链的船，可以让大家不再担心这种情况的出现。例如Coinbase就为我们提供了简单的界面， Binance则可以让每个人都可以交换大量的硬币和fiat代币（不过复杂性上也大了一些）。

但这些对大多数普罗大众并没有帮助，例如，那些七大姑八大姨还没搞清楚 “区块链”和“比特币”其实并不是一回事。

区块链公司Vereign 的总裁Georg Greve 表示，“媒体对比特币做过广泛专题报道，很多人听说过比特币与区块链有关系。不幸的是，如果只将区块链看做比特币背后的技术就很容易错失区块链的潜力。假如大家对区块链有那么一点点了解，就会知道很多人认为区块链其实只是一个低效率的分布式数据库。“