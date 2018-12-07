全年盘点：2018年最炙手可热的10家人工智能和机器学习初创公司

有大量的人工智能和机器学习初创公司将目光瞄准了改善众多垂直行业的各种业务流程，包括银行、制造、零售、运输和物流。这些初创公司的人工智能技术也许不像是我们在科幻电影中看到的那样，但他们的技术最终会在我们的日常生活中变得越来越重要。

至顶网CIO与应用频道 12月07日 编译：根据普华永道和CB Insights的MoneyTree报告，2018年对人工智能初创公司的投资继续激增，投资者仅在今年上半年就向人工智能初创公司投资近42亿美元。

有大量的人工智能和机器学习初创公司将目光瞄准了改善众多垂直行业的各种业务流程，包括银行、制造、零售、运输和物流。这些初创公司的人工智能技术也许不像是我们在科幻电影中看到的那样，但他们的技术最终会在我们的日常生活中变得越来越重要。

我们扫描了这个不断扩大的新兴领域，找出了2018年最炙手可热的、已经在渠道中产生一定影响力或者具备一定潜力的10家人工智能和机器学习初创公司。

CognitiveScale

CEO：Akshay Sabhikhi

CognitiveScale的“增强智能”软件可以模拟和扩展人类认知功能，以提高客户参与度和运营效率。

这家初创公司位于奥斯汀，它的Cortex5统一编程和操作环境允许企业构建人工智能系统、简化数据访问、集成第三方AI应用并监控认知过程性能。

CognitiveScale的投资方包括Intel Capital、IBM Watson和Microsoft Ventures，客户包括USAA、摩根士丹利、NBC、摩根大通和埃克森美孚等。

Conversica

CEO：Alex Terry

Conversica为跨多个CRM平台的销售和营销专业人员提供人工智能驱动的商机互动软件。

这家初创公司位于旧金山，它的自动化销售助理以近似人类的口吻联系到每个潜在客户，并在回复中识别相关细节，从而确定企业的最高管理者。

Conversica在10月进行的C轮融资中获得了3100万美元，以帮助扩展目前1000多个客户群体，客户包括CenturyLink、Oracle、Snowflake Computing、Box、Chrysler和Sacramento Kings。

DataRobot

CEO：Jeremy Achin

DataRobot提供了一个企业机器学习软件平台，可以自动化为各种行业（银行、医疗和零售）创建算法的过程。

这家位于波士顿的初创公司借助可自动完成整个建模生命周期的机器学习平台，并利用数据科学家最佳实践的知识和经验，让所有技能水平的用户都能使用机器学习。

10月，DataRobot在D轮融资中从Intel Capital在内的投资方那里获得了1亿美元，使总融资金额达到2.25亿美元。

Element AI

CEO：Jean-FrancoisGagné

Element AI提供的软件可以帮助企业组织使用人工智能功能构建自定义应用。

这家位于蒙特利尔的初创公司为银行和财富管理、资本市场、保险、制造、零售、运输和物流提供产品。

Element AI与渠道和集成合作伙伴合作，已经从包括Intel Capital、Nvidia GPU Ventures和Fidelity Investments在内的投资方那里获得了1.02亿美元。

Habana Labs

CEO：David Dahan

Habana Labs是一家无晶圆厂的半导体公司，打造所谓全球性能最高的人工智能推理处理器。

这家位于加州圣何塞的初创公司从今年秋季开始走出隐身模式，宣布在Intel Capital领投的融资中获得了7500万美元，其他风险投资公司也参与其中。

Habana Labs基于PCIe的Goya HL-1000处理器在ResNet-50推理基准测试中仅使用100瓦功率即可提供每秒15000张图像的吞吐量。Habana Labs表示，这与目前数据中心所使用的解决方案相比，性能提升高达3倍多。

H20.ai

CEO：SriSatish Ambati

H20.ai提供了一个开源机器学习平台，全球有超过14000个企业组织使用该平台。

这家初创公司位于加州山景城，它的平台中包含了一个通过AutoML功能确定的最佳统计模型及机器学习算法排行榜。此外，H20.ai还提供了一个名为Driverless AI的企业平台，旨在自动化和加速数据科学项目。

H20.ai目前已经从投资者那里积累获得7500万美元资金，投资方包括Nvidia GPU Ventures、纽约人寿保险公司和富国银行。

Moogsoft

CEO：Phil Tee

Moogsoft为IT运营提供的人工智能软件可以将警报量减少90％或更多，并将剩余警报分组以简化任务。

这家初创公司位于旧金山，它的平台整合了IT部门的整个工具集，并采用AI将问题识别为时间序列，将度量数据提取到系统中。然后，该平台使用无监督的机器学习模型来减少传入的警报数量，关联不同工具的事件并将其汇集到一起，发送给相应的IT人员。

Moogsoft在3月进行的D轮融资中从投资方（包括思科、HCL和Singtel Innov8）获得了4000万美元，使总融资金额达到9000万美元。

Paperspace

CEO：Dillon Erb

Paperspace旨在通过云计算和机器学习开发平台使GPU更易于获得，从而加速人工智能。

10月，这家位于纽约的初创公司在由Intel Capital领投的A轮融资中获得了1300万美元，以扩大销售和营销规模，扩展其GPU配置平台的功能，更紧密地集成英特尔和其他芯片制造商的硬件产品。

Paperspace的平台提供了一个软件层，可以自动为机器学习和深度学习项目提供和管理GPU。

SparkCognition

CEO：Amir Husain

SparkCognition是一家人工智能技术开发商，可以跨应用进行预测性维护、端点安全、自然语言处理和机器学习模型开发。

这家位于奥斯汀的初创公司已经从投资方那里获得了7350万美元资金，投资方包括前思科首席执行官John Chambers、前思科高管Pankaj Patel、Verizon Ventures和波音公司。

SparkCognition的端点安全平台DeepArmor避开了安全厂商使用的典型的、基于签名的方法，而是使用机器学习模型来识别网络上恶意文件的基本特征。

Syntiant

CEO：Kurt Busch

Syntiant是一家无晶圆厂的半导体公司，生产神经决策处理器，可以在电池供电的边缘设备中实现机器学习功能。

10月，这家位于加州尔湾的初创公司在B轮融资中获得了2500万美元，投资方包括微软的风险投资公司、亚马逊Alexa Fund和Intel Capital。

Syntiant的神经决策处理器支持图像识别和关键字定位等功能，无需将信息发送到云进行处理，目标设备包括高端手机、健身追踪器、助听器、无人机和安全摄像头。