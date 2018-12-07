全年盘点：2018年最炙手可热的10家工业物联网初创公司

到2030年全球工业物联网市场规模可达到14.2万亿美元，预计美国市场将占到最大份额至7.1万亿美元。与此同时埃森哲还发现，有73％的企业尚未在工业物联网方面取得任何可靠的进展，并强调厂商和解决方案提供商需要进行协作让企业加速发展。

至顶网CIO与应用频道 12月07日 编译：工业物联网为解决方案提供商带来了巨大的机会，但只有一小部分企业发现了它真正的商业价值。

据埃森哲估计，到2030年全球工业物联网市场规模可达到14.2万亿美元，预计美国市场将占到最大份额至7.1万亿美元。与此同时埃森哲还发现，有73％的企业尚未在工业物联网方面取得任何可靠的进展，并强调厂商和解决方案提供商需要进行协作让企业加速发展。

下面就让我们来看看今年最炙手可热的、渠道友好的这10家工业物联网初创公司中，他们可以帮助企业加速数字化的转型。

Arundo Analytics

CEO：TorJakobRamsøy

Arundo Analytics提供高级分析软件让企业能够轻松地将机器学习集成到其工业物联网运营中。

Arundo Analytics位于加利福尼亚州帕洛阿尔托，这家初创公司的软件套件包括用于远程环境的Edge Agent连接和分析解决方案，以及用于访问机器学习模型的基于云的Hub，以及用于设备性能监控和预测性维护的应用。

Arundo Analytics在1月进行的融资中获得了2500万美元，使得总融资金额超过3250万美元。

Altizon

CEO：Vinay Nathan

Altizon提供的工业物联网软件平台可以连接不同的系统，并在混合基础设施中提供应用。

Altizon在印度和美国设有办事处，拥有三个核心产品。首先，Datonis IioT Platform连接到设备，分析设备数据并与现有业务应用集成。

第二个产品Datonis Edge在边缘设备上提供分析和人工智能功能，另一款产品Datonis Manufacturing Intelligence连接到工厂系统并测量关键性能指标。

Claroty

CEO：Amir Zilberstein

Claroty是一家工业物联网安全提供商，专注于工业控制网络的威胁检测和监控。

这家总部位于纽约的初创公司在6月的融资中获得了6000万美元，投资方包括Rockwell Automation、施耐德电气支持的Aster Capital和西门子支持的Next47，使得总融资金额达到9300万美元。

Claroty的平台包含了持续漏洞检测和威胁监控、安全远程访问和安全状态评估工具。

Falkonry

CEO：Nikunj Mehta

Falkonry是一家位于加州桑尼维尔的初创公司，主要为工业物联网部署提供预测分析工具。

Falkonry在8月首次公开招募渠道合作伙伴，以使用它的运营机器学习软件，该软件可与现有软件堆栈集成，帮助工业企业改善运营、吞吐量、质量和安全性，同时减少停机时间。

6月，Falkonry在由Preslario Ventures领投的A轮融资中获得460万美元，其他投资方还包括Polaris Partners、Zetta Venture Partners和Fortive。

FogHorn

CEO：David King

FogHorn是一家边缘智能软件提供商，与思科、HPE和Google Cloud等大型科技公司都建立了合作伙伴关系。

这家位于加州桑尼维尔的初创公司最近宣布与Dell EMC建立合作伙伴关系，在这次合作协议中，Dell EMC作为硬件供应商将销售预先配置了FogHorn Lightning边缘智能软件的网关和其他边缘设备。

FogHorn目前已经从投资方那里筹集了4750万美元的资金，包括Intel Capital、Dell Technologies Capital、GE Ventures和The Hive Group。

IoTium

CEO：Ron Victor

IoTium提供软件定义的融合基础设施，旨在简化安全工业物联网部署中的复杂性。

9月，这家位于加州圣克拉拉的初创公司在B轮融资中获得了1360万美元，投资方包括由思科前首席执行官John Chambers支持的风险投资公司JC2 Ventures，以及GE Ventures、Juniper Ventures、Honeywell Ventures和前思科高管Pankaj Patel。

IoTium的平台包括路由器、网络交换机、防火墙VPN集中器以及虚拟机管理程序，使其在一个平台中将安全、网络和边缘计算结合在一起。

Inspirit IoT

CEO：Deming Chen

Inspirit IoT提供硬件加速器解决方案和机器学习以及高级综合工具的组合，以实现智能物联网应用。

6月，这家位于伊利诺伊州尚佩恩的初创公司从嵌入式人工智能传感平台开发商Senscape Technologies那里筹集了金额不详的种子基金。

Inspirit IoT是英特尔物联网解决方案联盟、IBM业务合作伙伴和西门子Frontier计划的战略合作伙伴。

Litmus Automation

CEO：Vatsal Shah

Litmus Automation为工业物联网部署提供边缘和云平台，支持预测性维护、实时生产监控和其他解决方案。

Litmus Automation位于加州圣何塞，这家初创公司的Loop平台允许系统集成商、OEM和企业从任何物联网或边缘设备收集数据，创建警报和自动化操作，并管理网络上设备的整个生命周期。

Litmus Automation的合作伙伴包括日产、雷诺、HPE和英特尔。

Seeq

CEO：Steve Sliwa

Seeq是一家位于西雅图的高级分析软件提供商，主要为工业物联网部署处理制造数据。

7月，这家初创公司在由Altira Group（是由大型独立石油和天然气运营商支持的风险投资公司）领投的B轮融资中获得了2300万美元，由西门子支持的next47、Chevron Technology Ventures也参与了投资。

目前Seeq为石油和天然气、食品和饮料、公用事业以及其他垂直行业的100多家客户提供服务，其软件可以帮助企业使用历史数据诊断问题、实时监控系统并预测系统何时出现故障。

Xage Security

CEO：Duncan Greatwood

Xage Security提供了全球首个用于工业物联网部署的区块链保护安全平台。

这家位于加州帕洛阿尔托的初创公司在由GE Ventures支持的A轮融资中获得了1200万美元，以加速其工业物联网边缘网络和国家基础设施安全结构的开发。

Xage Security的平台提供了一个去中心化的安全层，可实现自主网络通信和大规模信任的建立。Xage Security正在与NTT Communications、GE Renewables和GlobaLogix合作进行部署。