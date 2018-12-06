全年盘点：2018年最炙手可热的10家的区块链初创公司

我们挑选出了2018年最炙手可热的这10家区块链初创公司，他们相信这项技术最终可以取得突破实现大规模采用。其中很多初创公司都专注于基础设施级技术，以改善区块链的工作方式，还有一些公司使用区块链来改善其他技术领域如物联网。

至顶网CIO与应用频道 12月06日 编译：

企业仍然热衷于区块链

加密货币正在经历着长期的修正，但许多企业仍然看好区块链，也就是比特币和其他数字货币背后的去中心化分类账技术。

德勤在今年早些时候进行的一项调查中发现，有84％的全球高管认为区块链最终将步入主流，有39％的高管表示他们计划下一个日历年在这项技术上投资500万美元或更多。

我们挑选出了2018年最炙手可热的这10家区块链初创公司，他们相信这项技术最终可以取得突破实现大规模采用。其中很多初创公司都专注于基础设施级技术，以改善区块链的工作方式，还有一些公司使用区块链来改善其他技术领域如物联网。

Algorand

首席执行官：Steve Kokinos

Algorand的目标是通过一种公有的、纯粹的证明协议来颠覆区块链世界，该协议解决了区块链的安全性、去中心化和可扩展性问题。

这家位于波士顿的初创公司由图灵奖获得者Silvio Micali创立，并在10月份宣布已经筹集了6200万美元的融资，得到包括Twitter支持者Union Square Ventures在内的全球投资者财团的支持。

Algorand表示，其区块链和随附的加密货币旨在成为去中心化经济中现有业务和新企业的基础。

Hedera Hashgraph

首席执行官：Mance Harmon

Hedera Hashgraph正在开发一种基于其“哈希图共识”技术的新型分布式公共分类账，这项技术比当前的区块链更快、更安全、更具可扩展性。

这家位于德克萨斯州达拉斯的初创公司在8月宣布，已经通过未来的代币销售从机构投资者那里筹集了1亿美元。

Hedera Hashgraph表示，与其他区块链不同，它的平台不需要计算密集型资源，每秒可处理多达数十万个交易，同时还会确保每笔交易参与者之间的公平性。

Helium

首席执行官：Amir Haleem

Helium计划建立一个低功耗的、全球性的物联网网络，通过自己的加密货币激励支持和扩展该网络。

这家位于旧金山的初创公司已经从投资者那里筹集了近4000万美元，投资方包括Salesforce首席执行官Marc Benioff、Google Ventures和由Sun Microsystems联合创始人Vinod Khosla创办的风险投资公司Khosla Ventures。

Helium正在使用区块链技术构建一个去中心化的机器网络，以补偿从Helium购买网关并提供与附近设备连接的消费者和企业。

Nebulous

首席执行官：David Vorick

Nebulous提供一个名为Sia的去中心化云存储平台，并称其因为采用了区块链而比传统服务更实惠。

Nebulous的Sia平台允许用户为其他用户提供多余的硬盘空间，作为交换可获得Nebulous的加密货币Siacoin。

Nebulous还经营着一家名为Obelisk的子公司，提供专门为Siacoin和另一种名为Decred的数字货币制造的ASIC采矿设备。

NXM Labs

首席执行官：Scott Rankine

NXM正在开发基于区块链的物联网安全平台，该平台无需人工干预即可实现设备的内部通信。

这家位于旧金山的初创公司在6月宣布与Sprint合作推出一款5G就绪的联网汽车平台，该平台采用基于区块链的安全措施来防范黑客攻击。

NXM的平台支持智能合约编程，还支持面向医疗、移动运营商、基础设施、保险和数字权限管理的应用。

Oasis Labs

首席执行官：Dawn Song

Oasis Labs正在开发一个“隐私优先”的云计算平台，旨在解决其他区块链技术面临的性能、安全和隐私难题。

7月，这家位于加利福尼亚州伯克利的初创公司在由a16z crypto领投的A轮融资中获得了4500万美元，后者是由Netscape联合创始人Marc Andreessen的风险投资公司发起的一项加密货币投资基金。

Oasis Labs表示，该平台可以支持各种隐私保护应用，包括协作分析、个性化医疗、机器学习和法规遵从。

Sagewise

首席执行官：Amy Wan

SageWise正在构建一个智能合约SDK，帮助企业有效解决区块链交易纠纷。

8月，这家位于加利福尼亚州长滩的初创公司在种子轮融资中从包括获得Wavemaker Genesis在内的多家投资方那里获得了125万美元。

Sagewise表示，其SDK可以使智能合约的意图“清晰且不可变”，同时也允许企业冻结智能合约，使用争议解决厂商市场。

SmartContract

首席执行官：Sergey Nazarov

SmartContract正在构建一个名为ChainLink的服务，为智能合约提供对现实世界信息（如天气和货币汇率）的安全访问。

SmartContract的系统允许个人和企业组织在区块链上创建智能合约，这个区块链依赖于现实世界的信息来触发某些结果。

SmartContract去年筹集了3200万美元的初始资金。

StarkWare Industries

首席执行官：Uri Kolodny

StarkWare是一家得到英特尔支持的初创公司，正在为区块链开发隐私技术。

10月，这家以色列初创公司从Intel Capital、Sequoia、Coinbase Ventures、ConsenSys和其他几个投资方那里筹集了3000万美元资金。

StarkWare表示，计划实现自己STARK零知识证明系统的商业化，该系统旨在解决区块链的隐私和可扩展性难题。

Talla

首席执行官：Rob May

Talla是一家企业聊天机器人提供商，正在建立一个名为BotChain的自主机器人协作去中心化平台。

今年，这家位于波士顿的初创公司在私人代币销售中从多家机构投资方（包括Avalon、Pillar和Glasswing）那里为BotChain筹集了500万美元。

Talla的BotChain旨在创建一个生态系统，在这个生态系统中机器人可以通过可审计的方式自主地相互通信，并帮助企业保持合规。