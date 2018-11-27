区块链是拍卖行的正确解决方案吗？

今年11月13日，艺术世界见证了在纽约佳士得拍卖行举办的一场非凡拍卖会。已故Barney A. Ebsworth的收藏在该场拍卖会拍下超过3亿美元。

至顶网CIO与应用频道 11月27日 编译：今年11月13日，艺术世界见证了在纽约佳士得拍卖行举办的一场非凡拍卖会。已故Barney A. Ebsworth的收藏在该场拍卖会拍下超过3亿美元，创下新的Edward Hopper和Willem de Kooning世界拍卖纪录，而且，该场拍卖会的结果还用区块链技术记录了下来，是有史以来第一次。为了这样做，佳士得与Artory合作，Artory是一家基于以太坊区块链的独立区块链注册商，是该领域的先行者。

Artory的注册表建立于公共区块链之上，注册表创建的系统可用于审查、标记和保护交易数据，同时又可以允许艺术品所有者保持完全匿名。 Artory和类似服务之间的一个重要区别是Artory的注册管理机构用的是第三方审查服务提供商（如拍卖行）提供的数据，因而为信息的正确性提供了声誉保证。

在这次拍卖举行前的几周，佳士得首席信息官Richard Entrup在新闻稿中做了这样的评论，“我们与Artory的试点合作......反映了我们行业内对于利用区块链技术探索安全数字注册的好处有了越来越大的兴趣。”

而仅在几年前的情况却并不是那么乐观。 2016年，奢侈品和稀有收藏品分散式在线拍卖行Portion首席执行官Jason Rosenstein与佳士得及苏富的比拍卖会洽谈过潜在合作，当时两家拍卖行都未曾准备好将区块链技术用到他们的鉴定过程里。两家拍卖行都表示，他们的品牌和声誉可以确保艺术品的真实性，并没有必要使用分散数据库。

时至今日，Portion已经提供数字和实体作品的公开市场交换，Portion的使命是“与知名品牌合作及与在世艺术家建立关系，满足年轻收藏家的需要”

那么，为什么佳士得走出了使用区块链技术及与Artory合作用区块链技术记录Ebsworth拍卖数据这一步呢？

其中的一个原因可能是比特币加密货币的成功以及由此引发的对区块链的关注。Artnome创始人和Portion的顾问Jason Bailey觉得“缺乏好的数据导致了伪造和错误分配的大问题”，而佳士得用“区块链记录Ebsworth收藏是数据迈向透明和改善数据来源的早期步骤”。Bailey还表示，“艺术市场目前尚未有任何有意义的方式可以支持大多数艺术工作者。”Portion及类似的服务为这些艺术工作者获得自己创造的艺术作品的版税提供了机会。

这是否就意味所有的拍卖行现在都会一律用区块链工具记录拍卖数据呢？答案在很大程度上还取决于包括苏富比在内的大型艺术市场参与者在其运营中采用这项技术的程度，究竟需时多长则有待观察。