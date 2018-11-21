2018中国企业数字化转型进程调研报告即将于12月出炉

当前，新一轮科技革命和产业变革加快推进，全球数字经济蓬勃发展，正成为驱动经济增长的新引擎，数字经济已经成为世界各国竞争的新高地。

至顶网CIO与应用频道 11月21日 北京消息：当前，新一轮科技革命和产业变革加快推进，全球数字经济蓬勃发展，正成为驱动经济增长的新引擎，数字经济已经成为世界各国竞争的新高地。

为促进我国传统产业的数字化转型变革，总结当前国内外不同行业数字化发展经验以及我国数字化发展的现状和基础，分析传统产业数字化转型的内涵和主要特征，探索数字化与传统行业转型之间的内在联系，促进我国传统产业数字化转型提出有一系列科学的且操作性强的政策建议。至顶网将对中国企业数字化转型现状进行深入摸底和调研，全面描绘出中国企业数字化转型的现状、挑战、技术选型、未来发展。

目前2018中国企业数字化转型进程调研已经进入调研阶段，调研周期将持续到12月1日。最终，12月14日至顶网将正式发布“2018中国数字化转型进程”白皮书。

报告将分为数字化转型现状与挑战、核心技术发展、企业未来投资、行业应用几个章节。并附上热门数字化转型技术解决方案和数字化转型成功案例。尤其在云计算、大数据、人工智能技术的具体应用上进行深度分析，梳理出数字化转型入门者、探索者、应用者、创新者四类不同企业用户的典型画像。

报告在详尽分析企业数字化转型内涵和进程的基础上，从技术应用、创新、管理变革等维度构建企业数字数字化转型全貌。报告基于全国上万家企业样本数据，对全国全行业企业数字化转型水平进行分析，就夯实基础、深度数字化和管理变革等发展特征、趋势进行深入剖析，最后围绕企数字化发展未来趋势进行展望。

参与2018中国数字化转型进程调研也将在报告发布后免费获得“2018中国数字化转型进程”白皮书，以及2019年度产业、技术会议（中国云计算大会，中国大数据应用大会，WIC世界智能大会等）VIP门票、会议资料、会议视频，期待大家的参与！

2018中国企业数字化转型进程调研问卷

http://www.zhiding.cn/special/Digital_transformation_research_2018