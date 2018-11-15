医疗保健区块链：分布式健康大会的启示

笔者上周有幸参加了在美国纳什维尔举办的第三届年度分布式健康会议的启动仪式，该会议聚集了来自全美各地医疗保健领域的领导者以及区块链创新者。所有人有个共识，认为区块链具有改变健康和医疗保健的潜力，而且变化已经到来。

至顶网CIO与应用频道 11月15日 编译：笔者上周有幸参加了在美国纳什维尔举办的第三届年度分布式健康会议的启动仪式，该会议聚集了来自全美各地医疗保健领域的领导者以及区块链创新者。所有人有个共识，认为区块链具有改变健康和医疗保健的潜力，而且变化已经到来。

区块链不仅仅是一项令被热炒的比特币成为可能的一种技术。区块链是一个交易分类账，用于记录参与者之间各种有关价值的变化，如货币、记录、合同、供应。区块链之所以独特是因为其分布式分类账的特征，这意味着多个当事方可以持有持续同步的分类账副本，因此可以消除交易过程中的低效率。而且，最重要的是，区块链非常地安全，如果没有分类账各方的同意，区块链通常是无法更改的。 经济学人杂志称区块链是“创造信任的机器”，可以令“彼此不是特别信任的人无需通过中立的中央机关开展合作”。

笔者对于区块链在医疗保健行业的潜力感到特别振奋。区块链将为我们提供一种全新的数据共享方法，包括利用电子病历打破孤岛、简化收入周期协调和药品供应链、患者数据更易于访问和安全、帮助研究人员开展药物开发、同步来自健康追踪器和可穿戴设备的数据，将记录送到消费者的健康记录里等方面的应用。

美国纳什维尔的分布式健康大会现场 （图：Bill Frist）

今年的分布式健康大会是第三届了，关注点在区块链上。很明显，区块链行业的发展迅速。总部设在纳什维尔的区块链解决方案公司Hashed Health的首席执行官John Bass表示，“如果回想一下2016年，全是社区建设。而2017年就有了很多企业方面的工作，大型保险公司、大型制药公司大量地参与对话......讨论企业如何参与进来。现在到了2018年，我们已经看到了转变。…… 我注意到的转变是对话更加成熟，观众更加成熟，思维水平、实用性.....都.比我们曾看到过的更进步了、更成熟了。”

笔者一直在寻找成熟行业的现实证据——我找到了。

从付款人的参与和整体行业参与者之间的实际解决方案和协作中可以看出这一点，而且，私营领域的创新型创业公司开始进一步聚焦区块链的应用。

Solve.Care首席执行官Pradeep Goel表示，“如果能明确定下投资回报率，那么医疗保健已经准备好采用区块链技术了。这已经不是区块链可以什么时候在医疗保健领域发挥作用的问题了。区块链已经开始起发挥作用了......一旦有了正确的框架，那么用例就会大量出现，这正是我们现在经历的事情。”

我们还看到很多使用区块链的项目，例如：

美国卫生与公众服务部正在积极发展区块链采购技术，卫生与公众服务部认为区块链采购流程可以精简自己的购买力。

Humana、MultiPlan、Quest Diagnostics和UnitedHealth Group的Optum及UnitedHealthcare等五个医疗保健组织推出了一个试点项目，该试点项目利用区块链技术提高数据质量及降低与医疗保健提供者人口统计数据变化相关的管理成本，二者都是整个医疗保健系统组织面临的关键、复杂和困难问题。

·Change Healthcare（改变医疗保健）和TIBCO软件宣布合作，将建立第一个医疗保健智能合约系统，项目将使用Change Healthcare的智能医疗保健网络区块链技术和TIBCO的智能合约开发项目Project Dovetail的技术。该医疗保健智能合约系统平台旨在令健康计划及财务合作伙伴能够轻松开发和部署基于智能合约的流程，做到使整个医疗保健交易处理生命周期中的事件自动化。

Hu-manity.co利用IBM的区块链平台基础技术打造旗下的全球意向分类账平台，目标是帮助个人获取自己的个人数据的财产权。 Hu-manity.co用户可以利用支持数百万用户的基于区块链的许可数据市场控制和管理自己的个人信息意向、授权和商业用途。

Medblox是美国爱荷华州里弗赛德的一家初创公司。Medblox希望利用区块链技术链接，加密和保护医疗记录，做法类似于比特币等加密货币的使用方式，进而达到对医疗记录存储进行非中央管理，为患者提供更多的控制权。

ScalaMed是一家澳大利亚公司。ScalaMed允许患者直接从临床医生那里将处方下到手机里。 ScalaMed技术创建了一种受专利保护的方法，对个人处方数据进行加密。加密后个人处方数据再通过安全API传输到ScalaMed的电子处方区块链服务里，再发布到区块链里并可即时通过应用程序提供给患者。

上述表中列出的几项只是说了点皮毛。区块链肯定将迅速在医疗保健环境中转向现实世界的产品。事实上，预计该行业将涉及2万亿美元。

但这一块的路怎么走还不是很清晰。

交易专利律师Kristen Johns在一个讨论会上表示，“我认为这种事是没有办法回答所谓的3至5年问题的。如果三年前去问大家区块链是什么，我们都会觉得提问者是个疯子。”

但这并不意味着各家不会去制定自己的路线图。我们都知道，科技必将改变患者护理：护理场所会转移到社区，进入家庭环境，会到患者所在地去。笔者对于区块链和其他创新技术实现患者护理的方法倍感振奋。