浅析区块链对艺术市场的影响

区块链是否会彻底改变艺术市场呢？答案是肯定的，越来越多的艺术初创公司在为该行业提供更高的透明度和交易安全性，而且该市场的顶级玩家也在采用区块链技术，这些无疑说明答案是肯定的！

至顶网CIO与应用频道 10月26日 编译：区块链是否会彻底改变艺术市场呢？答案是肯定的，越来越多的艺术初创公司在为该行业提供更高的透明度和交易安全性，而且该市场的顶级玩家也在采用区块链技术，这些无疑说明答案是肯定的！为了更好地了解区块链能为艺术市场带来什么，让我们来看看区块链用到的主要方式以及由此带来的机遇和挑战。

1、跟踪起源

首先，由于区块链技术的出现，关于艺术品的所有信息现在都可以安全地存储在防篡改系统里。鉴于赝品和伪造品仍然是个大问题，这样的解决方案对于案艺术家、收藏家和机构而言则有望成为改变游戏规则的利器。

许多人都会问：如果输入到区块链数据库的信息是错误的或是不准确的，会发生什么呢？尽管市场上出现了几种技术解决方案，但要将物理艺术作品与区块链登记联系起来仍然是个悬而未决的问题。归根结底，记录的信息不会比输入信息的人更可靠。

2 、大众化化艺术投资

坊间有一些艺术科技初创公司开始提供艺术品的部分所有权，因而为潜在投资者提供了一个相当低的门槛，能使这些人的投资组合多样化。不妨想象一下，现在要在晚宴上夸耀自己拥有的沃霍尔（现代美国艺术家）作品的一小块是多容易。这个小块是千分之一还是四分之一基本上是无关紧要的。事实是，此人确实是某个艺术品杰作的部分拥有者！

然而，艺术市场的流动不是非常大，这意味着一些投资者必须等待一段时间才能获得可观的利润。此外，更传统的收藏家可能会很难接受，他们觉得拥有艺术品的一部分但却不能挂在自己的墙上欣赏有什么意义呢。

3、限量版数字艺术现在成为可能

由于区块链技术的采用，限量版数字艺术有史以来第一次成为可能。数字艺术家可以发布自己作品的限量版，从而提供一种新的市场发展方式。而在此以前，数字艺术的祸根就是复制和盗版太容易了。

佳士得副总裁兼摄影专家Anne Bracegirdle指出，区块链的应用是数字艺术安全的完美解决方案。她表示，“区块链技术可以创造一个独立、分散和大众的生态系统，此生态系统中含有作品、付款和版权出处。最近发生在该领域的一件事情很具启发意义：今年早些时候，一件数字艺术作品以14万美元售出。”

那么接下来会如何发展呢？佳士得拍卖行最近宣布，会将在即将到来的一个大型艺术品展上出售的作品记录在区块链上。这是否意味着艺术市场已准备好了开始进行技术革新了？未来将告诉我们答案！