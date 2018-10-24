Wikibon预测：多云、软件机器人和Kubernetes将在2019年兴起

技术领域又一个动荡之年即将结束，如果没有关注企业领域最重要的主题：云计算，你就很难做出关于未来一年的任何预测。

至顶网CIO与应用频道 10月24日 编译：技术领域又一个动荡之年即将结束，如果没有关注企业领域最重要的主题：云计算，你就很难做出关于未来一年的任何预测。

企业模式是公有的、私有的、还是多云的？容器扮演什么角色？像Cloud Native Computing Foundation这样的关键驱动力将如何推动新技术的采用？还有安全性呢，在这个每周似乎都有数据泄露和数据窃取的世界中？

这些主题都包含在最近由Wikibon公布的2019年底系列预测中：

零信任安全的崛起

“整体而言，安全问题仍然困扰着云计算和整个IT行业，”Wikibon首席研究官Peter Burris这样说。“零信任安全的概念将基本上与共享数据的概念相关联。”

Wikibon分析师认为，因为技术群体（包括恶意行为者）更深入地了解了数据的经济价值，所以零信任安全将在2023年实现广泛使用。零信任技术假设从网络内部请求访问的用户与那些寻求远程访问的用户一样是不值得信任的，因此访问请求是基于有关特定用户的细节信息而提供的，例如他们的工作、他们所使用设备的安全状态。

实施这个模型所必需的两项关键技术是软件定义网络和高质量分析，这将让安全规则和网络规则在企业中更紧密地结合在一起。“你必须在数据层面上限制访问，而不是在外围设备层面限制访问，”Burris说。

真正的私有云主导一切

两年前Wikibon引入了这样的概念：在以云为主导的世界中，并非所有数据都移动到公有云上，相反，云服务必须迁移以靠近数据。这个想法被称为“真正的私有云”。

“过去几年没有任何迹象表明，我们的这一预测有任何问题，”Burris说。

Wikibon预测，2019年云将占到IT技术总收入的近15％，但预计支出模式将转向真正的私有云技术，尤其是在大部分数据所处的边缘位置。

“这将是未来几年我们思考计算方式的主导模式，”Burris说。

Kubernetes可支持多云环境

多云工作流程的管理越来越依赖于容器技术，而Kubernetes已经成为IT管理员的首选。 Wikibon预测，在未来5年内90％的多云应用将使用Kubernetes，这进一步巩固了Kubernetes的主导地位。

Wikibon分析师Stu Miniman表示：“Kubernetes正在进入所有平台，包括公有云和私有云。我们一直将Kubernetes的优势视为实现多云环境的基础。”

Kubernetes最早是由谷歌设计，现在作为一个开源平台免费提供给用户。Kubernetes能够消除跨公有云、私有云和混合云环境部署和扩展容器所涉及的手动流程。Kubernetes持续获得行业巨头的支持和投资，包括VMware、Amazon、谷歌和阿里巴巴，还有多家组织希望将Kubernetes标准化为容器编排的默认选择。

CNCF积极打造云特性

Cloud Native Computing Foundation（CNCF）是推动Kubernetes采用的组织之一，该基金会已经成为云技术最新进展的交流中心。

今年早些时候，CNCF发布了Interactive Landscape 2.0，以帮助企业和开发人员通过云原生技术制定课程。此外CNCF还投票接受Rook作为其第15个托管项目，以支持Kubernetes集群中的持久存储系统。

根据Wikibon分析师James Kobielus的预测，CNCF将继续推进与云相关的创新，例如虚拟Kubelet（在集群中每个节点上运行的代理）和KubeVirt（通过添加虚拟机的资源类型来扩展Kubernetes） 。

Iguazio等公司也在与CNCF合作，在多云环境中定义无服务器标准。“他们将扩大项目范围，包括微服务和云计算的前沿范例，”Kobielus说。

AI在边缘的容器化

此外，Kubernetes预计将在高级编排服务生态系统中扮演着更为重要的角色。Wikibon预测，到2021年将有超过一半的企业使用Kubernetes来部署先进的大数据和边缘人工智能应用。

“我们将会看到谷歌、AWS、微软等巨头以及整个人工智能领域的其他公司都开始致力于解决对通用DevOps框架——例如Kubeflow——的需求，因为这是他们许多客户需要的，”Kobielus谈及这个针对Kubernetes的机器学习工具包时表示。

除了CNCF之外，Cloud Foundry和Eclipse Foundation等组织也在积极致力于标准化Kubernetes以支持无处不在的生态系统。根据Mesophere最近的一项调查显示，Kubernetes的效率优势正在推动着混合云的采用，因为边缘计算和人工智能趋势推动了零售业的发展。根据CNCF联合主席兼谷歌云平台倡导者Kelsey Hightower的说法，Kubernetes拥有一个真正成功的生态系统，利用Kubernetes技术的云原生初创公司肯定能够蓬勃发展。

多云带来巨大市场

多云部署的规模预计是很庞大的。Burris说：“我们预测最终将有相当可观的市场采用多云的方式，这个比例高达90％。”

RightScale最近发布的一份报告显示，81％的企业目前正在推行多云战略。在8月的VMworld大会开幕当天，VMware发布了一系列产品，强调自己对多云虚拟化的深入承诺。

预计多云部署的优势将会带来一波创新，这波创新将催生多云互联网络、跨云的编排服务、数据保护技术等新市场。

反过来，这些新技术也将变成主流市场。“我们认为，未来十年这些新技术都会成长为规模数百亿甚至数千亿美元的市场，”Burris说。

软件机器人让云转型更平滑

在日益增长的机器人过程自动化领域中，“软件机器人”的兴起有望大大简化自动化工作流程。Wikibon预测，RPA市场规模将从现在的约10亿美元增长到2023年的100多亿美元。

RPA市场已经变得白热化。6年前的创业公司UiPath最近估值达到了30亿美元，相当于3家独角兽。人工智能的角色也在不断扩大，今年早些时候Automation Anywhere宣布将面向合作伙伴应用开放在线商店以运用其IQ Bot技术。

这对于缩小工作岗位数量与合格候选人数量之前的差距来说至关重要。Wikibon联合创始人Dave Vellante说:“RPA将成为缩小这一差距的基本方法。这些软件机器人将变得越来越易于使用。”

矩阵计算模型兴起

大量新技术（大多数是在云生态系统中部署工作负载的时候催生的）的增长将导致“矩阵计算”的兴起，明年率先从消费者市场开始，然后在2021年进入企业领域，Wikibon称。

人工智能、虚拟现实、增强现实和游戏等工作负载是矩阵计算需求增长的关键。Wikibon分析师David Floyer表示：“随着新型工作负载的增加，这种情况正在变得越来越明显。”

矩阵计算也需要精密的处理器（例如Arm的低功耗芯片）来应对复杂的工作负载部署。“Arm是这类计算芯片和计算模型的关键提供商，它可以实现这种类型的编程，”Floyer说。