如何避免数字化转型的这8个错误？

企业正在利用技术来实现运营转型，更快地响应客户需求，启动新的业务模式。下面这8个错误可能会破坏你的数字化转型计划，再来看看如何纠正这些错误。

至顶网CIO与应用频道 10月24日 编译：企业正在利用技术来实现运营转型，更快地响应客户需求，启动新的业务模式。

然而，现实往往不那么乐观。

据451 Research称，有超过半数的零售、金融服务和医疗保健企业组织已经启动了正式的数字化转型计划。另外有20％至25％的受访者称他们采取的是一种孤立的方式，一次只转型企业组织中的一个要素。

今年，他们将花费近1.3万亿美元来提高运营效率，加快创新，改善客户体验，保持领先。但根据麦肯锡的数据显示，四分之三的大规模转型计划实际上并未实现既定目标。

你的可能就是其中之一。为什么？原因有很多。你可能错误地将数字化转型理解为技术升级；你可能没有合适的人才来完成转型；或者没有很好地说服员工参与其中；你所在的企业组织的业务和技术可能不能保持一致；也许高层管理人员有点过于雄心勃勃，超过了企业的实际承受能力。

下面这8个错误可能会破坏你的数字化转型计划，再来看看如何纠正这些错误。

1、你还没有真正定义过“数字化转型”

尽管围绕着数字化转型有各种各样的讨论，但还没有一个统一的定义适用每个企业，甚至适用于单个组织。例如，根据2017年6月WiPro Digital的调查显示，有四分之一的高管承认其组织中的人员无法就数字化转型的实际含义达成一致。

“数字化转型在不同的企业组织中具有不同的含义，”数字优先专业服务公司Infostretch的首席执行官兼联合创始人Rutesh Shah这样说。“找到每个人都同意的与流程、文化、技术和用例都相关的共同定义，这是一个很大的挑战。”

他补充说，问题在于在随后的过程中“数字化转型”完全变成了新技术项目的代名词，而没有任何一个总体战略进行指导。

解决方案：企业组织需要围绕更大、更基本的问题来定义他们的转型计划，而不是专注于技术项目。

“我一直敦促企业回到起点，绘制出他们当前的客户旅程，看看如何改进。数字化转型关乎于文化转变、技术采用和流程调整，以满足敏捷性的需求。应用、聊天机器人或人工智能可能就是解决方案，但技术应该始终是实现目标的手段，而不是目标本身。”

2、把数字化转型视为一个技术项目

那些拥抱转型但仅仅将其视为IT项目的企业组织注定要失败。虽然技术是转型的关键推动力，但实际上只是实现更大目标的一种手段，电子支付平台ACI Worldwide的数字银行解决方案负责人Mark Ranta这样说道。

Ranta表示：“那些能够完全把转型作为企业思维转变和技术转变的企业组织，是最成功的。如果投资只是放在了技术方面，而没有得到业务方面的全力支持和合作的话，转型从一开始便注定失败。”

管理咨询公司Navigate的数字化转型和客户体验实践负责人Kip Wetzel表示，一个强大的企业数字化团队对于启动转型项目来说至关重要，但过分依赖IT可能会阻碍企业实现数字化思维。

“有太多的企业组织认为数字化转型始于他们的首席信息官、首席技术官或首席创新官，促进行为上的改变有助于在整个企业中注入创新和机会主义思维。”

解决方案：停止关注技术，而是开始关注客户的需求，Altimeter的首席分析师Brian Solis这样说。

“大多数企业都会从技术开始着手。他们需要停下来问问自己，他们的客户是如何做出决定的，他们从哪里开始他们的旅程，他们从那里走向何方，为什么。然后，他们需要找出能够实现这些目标的技术，以及让这些技术奏效的策略。”

3、IT和业务有不同的语言和理解

即使数字化转型是协作的结果，技术专业人员和业务领导者定义术语的不同方式，也会导致挫败感、延迟和执行不力。

“IT和业务是被同一种一样分割开始的两个不同部门，”数据库发布自动化提供商Datical联合创始人兼首席技术官Robert Reeves开玩笑说。

例如，当IT说到“最低限度可行的产品”时，他们的重点可能是“最低限度”，而业务部门则更关注“可行”。或者业务负责人可能会说这个应用需要支持100000个并发用户，即使在启动的时候可能只有100个并发用户，但IT是从字面上理解这一要求的。

结果是：技术团队会开发出一个产品，适用于具有最少数量功能的特定机器配置，而业务部门则期望得到一个支持所有潜在用户的应用。或者IT部门会过度构建解决方案，而业务部门则不知道需要这么长的开发时间。Reeves指出，这可能会导致双方之间很多不愉快的沟通。

解决方案：通过把“最小可行”和“并发”等术语定义为一个组，让数字化转型团队同时能够理解IT和业务的期望值。

“简单地问‘在这种情况下可行意味着什么？’其次是‘这对我们意味着什么？’，这会起到一定的帮助。通过专注于真正重要的事情上，企业可以更快地获得最低限度可行的产品。”

4、你的转型团队缺乏必要的技能

很多企业犯下一个大错误，就是在内部没有适当技能的情况下就启动了数字化转型项目。

“企业组织面临的最大障碍之一就是要聘请合适的人才来帮助他们完成转型，”在线培训公司Udacity首席执行官Vishal Makhijani说。“特别是那些传统公司，特别需要注意对现有员工进行再培训和技能的提升。”

根据Capgemini Digital Transformation Institue在2017年进行的一项调查显示，超过一半的全球企业组织表示，数字化人才的短缺正在阻碍他们完成转型项目。在人工智能和机器学习等领域人才的短缺尤其严重，而这对于很多转型项目来说至关重要。

“我们已经看到，人工智能已经融入到HR、人才和金融等领域，”数字人才市场untapt公司联合创始人兼首席执行官Ed Donner这样表示。“未来几年，如果你的数字化转型中没有AI的话，就像是运作一家不使用手机的公司一样。”

解决方案：如果内部没有必备的技能，那你可能就需要借助外部的力量了，数字运营管理平台PagerDuty的联合创始人兼首席技术官Alex Solomon这样说。

“企业组织并不总是能雇用到合适的负责人来实施转型。转型需要对人们的工作方式和组织方式做出很多改变。同样，你也不能指望一些现有的领导者能自己做出改变，你需要从那些已经实施过这些改变的人那里注入新的DNA。”

5、你的员工没有参与其中

你已经绘制了客户旅程，完善了组织结构，创建了敏捷的跨职能团队，并对技术进行了大量投资，让你能够了解客户的痛点并做出实时响应。但如果你的员工仍然按照他们一直以来的方式做事，那么你做的这一切就都是徒劳的。

“我们一次又一次地看到企业投资最新的技术，然后发现他们的员工并没有使用这个技术，或者这个技术没有带来任何业务成果，最后这个技术很快就被放弃了，”数字化转型咨询nepf公司负责人Andrea Schnepf说道。“这可能导致人​​们认为数字化转型是在浪费时间和浪费金钱，认为应该坚持旧的工作方式。”

这可能是因为你没有能够很好地解释所有这些变化，家庭和建筑控制解决方案提供商Crestron技术和开发总监Nic Milani说。

“当企业开始实施一项新技术的时候，他们往往会专注于培训员工如何使用这项技术，而这时候这时候他们也应该解释一下‘为什么’。如果你不向员工解释为什么要使用这项技术以及它所带来的好处，那么你就很难推行这种技术。”

解决方案：Aciron Consulting首席执行官兼创始人Puneet Gangal表示，更好的做法是你在开始重大转型项目之前让员工参与其中，并询问他们的痛点是什么。

“尽早让最终用户参与进来，帮助你找到满足其需求的解决方案，这一点非常重要。部署后提供培训和支持将有助于确保技术在用户中的推广普及。”

6、你不愿做出艰难的选择

采用新技术和新流程可能会导致一些痛苦的人事决策。这是因为有些人认为转型是一种威胁，会竭尽全力阻止转型，水泥和矿物加工行业过程控制系统制造商Sabia的首席执行官Tom Dannemiller这样说。

他说：“转型暴露了跨部门和管理层的信息，很多人可能对此很不满意。关于运营的长期神话暴露无遗。问题的根源被揭露，这对于项目负责人来说也许不是什么好事。”

软件和IT服务公司eSilo的总裁兼首席执行官Cathy Miron，曾经在通用电气公司内部负责企业转型计划很多年。她说，要让重要的高管层明确表示他们没有其他选择。

“如果你要求员工接受新技术并用新技术来解决问题，你就需要一种方式来表明从首席执行官开始的每个高管层都在保持一直步调。在通用电气，这意味着我们不得不放弃许多中层管理者，来向员工和潜在的雇员展示我们对这种转型的认真态度。这是一个难以克服的变革，但是必须表明我们对正在做的事情有着全面的承诺。”

解决方案：Solomon说，你可能不得不放弃那些抵制变革的人。

“改变很难，有些人会抵制这种变化。如果这些人无法接受新的工作方式，你可能不得不放弃这些人。”

7、你想在越短的时间内做越多的事情

尽管数字化转型可能是无所不包的，但一开始就过于雄心勃勃可能会导致失败，特别是如果你想要以此来打消内部的怀疑声音。（同样是WiPro的调查显示，近五分之一的高管暗中认为转型举措是浪费时间。）

“在ERP推广了多年之后，没有人愿意参与意向长期且高成本的项目，”Detechtion首席执行官Chris Smith这样说道。“我们完全支持快速取得初步成功并证明项目。那些快速取得的成果可以提供巨大的动力。”

解决方案：和大多数企业级IT项目一样，你希望首先选择那些更易于管理的目标，并拿出早期的积极成果。

Miron说：“大规模变革需要时间，特别是在大企业中。如果他们看不到切实的进展或者没有看到你把全部事情都搞定，人们就会开始失去信心。如果过了3-6个月也没有看到你的第一个成果，那就太长时间了。你可以尝试将项目分解为较小的阶段，只要这些阶段能够显示出具体的价值。”

8、你认为你已经完成了转型（但其实还没完）

很多企业将数字化转型看做是一个目的地，而这其实是一个永无止境的旅程。

“实际上，从第一次运用自动化业务流程以来，我们一直在进行中。坦率地说，转型不是一蹴而就的，可能永远都不会结束，”惠而浦全球产品部门首席信息官Regina Salazar指出。

解决方案：接受转型是一种新常态，并相应地做出调整。

“企业需要意识到数字化转型是一个过程。简单地利用像云这样的新技术还不够。你必须继续改进，改善业务。有泡沫、冲洗、重复。你必须努力要求整个企业组织不断改进，变得更快速、更高效。毕竟，你的竞争对手也在这么做。”