区块链不是根治网络威胁的万灵药

什么是区块链？可以先想象一下在一个计算机网络上复制了数千次的电子表格。然后再想象一下这个网络会定期更新这些电子表格，而且该网络是共享的并会持续协调数据库。

至顶网CIO与应用频道 10月03日 编译：什么是区块链？可以先想象一下在一个计算机网络上复制了数千次的电子表格。然后再想象一下这个网络会定期更新这些电子表格，而且该网络是共享的并会持续协调数据库。

有了这样的现象对区块链的工作方式就有了很好的了解，同时也解释了为什么区块链正在形成网络上共享和保护信息方面的一场革命。

由于区块链数据库不是存储在某个单一的地方，这意味着区块链数据库的记录容易验证。信息并无集中的版本，黑客就无法进行破坏，而且，由于数据同时被托管在几百万台计算机上，任何人都可以利用互联网访问这些数据。但数据也受到保护，共享分类账中的每笔交易一旦在与网络中每台计算机的所有分类账匹配后，该交易与余下的东西在所谓的区块里被加密，新的区块然后被添加到以前的现有区块里，区块形成一条链，因此有了区块链这个名字。

区块链由于与比特币关联在一起而出了不少负面新闻，因为比特币本身受到金融和政治方面的围困。加密货币与区块链类似，二者都可以在单个参与者保持匿名的情况下允许多方跟踪、验证和敲定交易。但这只是区块链的一种用途。除了区块链以外，越来越多的诸如Ethereum和Blockstack的公司也在提供相同的分散式架构，以保护和验证各种数据。微软、沃尔玛和摩根大通已经开始部署各自的私有区块链网络，这些私有区块链网络每秒能交付数千笔交易，只有合作伙伴、供应商或客户才能参与。

一些专家预测，由于基于区块链的技术可用来建立不断被更新但却是分散的记帐系统，基于区块链的技术可用来保护医疗保健行业和金融行业的患者和客户的记录，医疗保健行业和金融行业将很快被彻底改变。区块链号称是五角大楼巨大的物流挑战的解决方案；特朗普总统曾在去年12月签署了一项法案，要求联邦政府其他部门深入考察区块链的潜在好处。

George Gilder在他的新书Life After Google（谷歌后时代）就说得更夸张一些。随着区块链技术的激增，用于共享和保护数据的老旧、笨拙的集中式系统将被取代，他在书里预测，结果将是他称之为“大解绑”（Great Unbundling），互联网上的信息和交易在没有谷歌和其他中间者的情况下进行重新连接，“从根本上降低了交易成本，这会将独立公司转变为网络，会分配经济权力，实现财富创造和更加繁荣的未来。“

Gilder大有可能是对的。然而，我们也别太亢奋了，要看到区块链的地平线上存在不明因素，这一点很重要。不明因素名为量子技术。

我们曾在该栏目里多次提到，明日的量子计算机将比今天的数字经典计算机更加强大。资料显示，目前的非对称加密系统里用于保护几乎所有电子数据（包括区块链）的复杂算法将都可以用量子技术进行解密。

而开发和部署可以加强区块链加密防御的量子抗性算法则更为重要。非对称加密技术使用困难的数学问题令经典计算机无用武之地，同样，量子抗性算法可使用更加困难的数学问题来对抗量子计算机。美国国家标准与技术研究院时下正在准备为这些新一代算法设定国家标准。许多私营公司也已经在开发这些算法，有些公司甚至向量子抗性区块链技术发起了挑战。

例如，英国的Quantum Resistant Ledger正在尝试研制量子抗性加密货币方法，量子抗性加密货币方法的“基本出发点是，诸如流行的、现存的加密签名方案（例如ECDSA [即ECC的变体]）的加密货币空间容易受到足够强大的量子计算机的攻击......”。另一家英国公司Ubiquicoin则宣布公司的目标是“成为第一个对抗量子计算网络攻击的区块链。”

说到底，将量子密钥添加到区块链软件和所有加密数据中将可以为对抗经典计算机和量子计算机提供另一个层次的安全性。但即便是量子密钥也不是终结所有未来网络威胁的万能良方，更何况区块链，而要改造基于经典概念的区块链去抗衡量子抗性则需要花费大量的时间和金钱。政府和公司现在需要认识到，基于区块链的产品无论现在显得多么地安全但明天却容易受到攻击，这样的产品是没有人要的。