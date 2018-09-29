用区块链技术解决一个又一个碳排放问题

气候变化是迄今为止全球面临的最具挑战性的一个集体问题。我们能不能尽快控制碳排放避免气候变化带来的灾难性影响仍然是个引发热议的问题.



至顶网CIO与应用频道 09月29日 编译：气候变化是迄今为止全球面临的最具挑战性的一个集体问题。我们能不能尽快控制碳排放避免气候变化带来的灾难性影响仍然是个引发热议的问题。

为了应对这一全球性挑战，迄今为止的大部分做法都集中在气候协议上，协议的目的是建立一个有代价的碳市场，从而建立一个碳合规市场。自愿性的碳市场也取得了一些进展，其做法是允许企业通过资助认证的温室气体减排项目抵消碳排放，如能源效率项目、可再生能源项目或雨林恢复等项目。

两个市场都面临一些挑战性的问题，例如重复计算、透明度、可信度和可扩展性等。而区块链等技术大有可能有助于改善两个现有市场的现况及为提高两个市场的可信度。这方面的工作还处于早期阶段，但也取得了一些进展。

改善现有市场

“巴黎气候协定”里6.2条提出了国际可转移减碳成果（ITMO：Internationally Transferred Mitigation Outcomes）的概念，ITMO可作为碳影响的合作和价格转移单位。虽然该工具的规则目前仍处于编写阶段，但其最终目标是创建一个连接全球所有国家所有碳账户的系统。

加拿大的气候区块链基金会（https://medium.com/@blockforclimate/putting-the-paris-agreement-on-the-blockchain-57eda4c481af）就是为了响应“巴黎协定”而创建的，该基金会是个非盈利初创公司，专注于改善全球碳市场及致力于打造连接加拿大碳账户的区块链工具。基金会创始人Joseph Pallant有以下的解释，“我们希望支持和加速该目标，建立起一个智能合约协议，用于跟踪ITMO，利用以太坊技术堆栈和规模达到适应全球各个国家使用。每个代币都包含了足够的数据，因而每吨减排量的出处和合格性都非常明。“

气候区块链基金会还专门为此开发了一种名为“唯一可调换代币”（Unique Fungible Tokens，缩写为UTF）的新型代币草案规范，UTF包含每个积分的唯一信息，例如积分的原产地（诸如重新造林或可再生能源项目），唯一信息可用于验证碳积分额的真实性，而同时又可以对代币进行调换处理，因此可以有许多UTF可用于交易，从而创造碳积分的市场流动性。

Pallant觉得分布式分类帐技术可被视为全球碳交易合作的巨大资产。信息的公开性和透明性可以鼓励各国之间的合作及加深各国对系统的信任。Pallant还认为，要将该市场发展成有效的全球合规市场且交易规模达数万亿吨碳，那么“就必须跟踪积分单位的快速和重复转移并将这些积分单位捆绑到不同的交易上......需要实时更新这些交易”。区块链固有的三重记账（积分、支出和时间戳）可以提供有效的全球交易系统所需的速度和规模。

气候区块链基金会的平台虽然仍处于起步阶段，但平台拥有改善全球碳市场并为全球碳市场带来连通性的潜力。

但如何才能将区块链和数字支付用于创造新的价格信号或市场及加速向低碳全球经济的过渡呢？

由于历史的原因，碳市场是个高度集中、不透明而且在许多情况下是非流动性的市场，因此市场参与非常有限。区块链背后的技术则有潜力为更广泛的参与者开辟现有的和创造新的碳市场，包括小型企业和个人等参与者。区块链用到的分布式分类帐技术可以增加系统的完整性、消除对中间商的需求及允许从更直接和简单的渠道进行采购和交易。而这最终可令每个人都可以更容易进入碳市场，新的用户对用户及企业对消费者市场也可能随之出现。

Poseidon是一家处于英国自愿性碳市场前沿的公司，该公司的区块链名为Stellar。该公司专注于零售一体化及将碳积分额附于日常买卖中。公司的创建是因为创始人认识到区块链技术不仅可以降低进入碳积分市场的门槛，而且区块链技术还首次允许碳积分可以被有效地分解到每笔交易或每件产品里。Poseidon首席执行官Laszlo Giricz解释说，“我们认识到到Stellar区块链交易可以在三秒钟内完成而且成本如此低，我们意识到我们现在能够在碳的克数规模上进行交易。碳积分第一次可以被整合到销售点的零售交易中。“因此，消费者可以看到单次购买对碳的影响，而且有机会实时弥补对碳的影响。 Giricz还发现，弥补成本之小常常令大家感到惊愕，而且大家通常很乐意支付该成本，还有，奖励的这种直接性非常容易令人上瘾。

Poseidon最近与美国冰淇淋巨头Ben＆Jerry's成为合作伙伴。Poseidon的Stellar区块链网络将碳积分分解为微交易，微交易可以附加到Ben＆Jerry's在伦敦Soho商店的每一勺冰淇淋里，Ben＆Jerry和客户因而可以在销售点了解每次购买的碳排放量，而且可以提供实时弥补碳排放量影响的机会。两家公司的项目最初是在他们伦敦的商店试点，试点非常地成功，四个月后仍在运作，到目前为止已经保护了4,000多棵树。

Giricz解释说，Poseidon也与利物浦市议会有合作，目的是要在2020年时弥补该城市110％的碳排放量。

Giricz 表示，“我们将与市议会一起开展与利物浦各地区各公司的合作，包括零售和基础架构领域的公司、学校、运输服务和垃圾收集等公司。我们的目标是令利物浦的每项产品或服务的碳成本达到透明程度，并通过我们的零售界面提供轻松弥补碳成本的机会。“

类似Poseidon的其他区块链公司也在这个领域里兴起，但相应的工作仍处于初期阶段。用区块链开拓新市场的全部潜力尚未真正释放出来。

区块链背后的技术有助于为现有的碳市场提供更大可信度和更大规模，这项重要工作已经开始实施。但或许还有其他更大的尚未开发的机会，例如利用市场创造潜力提供对加密货币和区块链的支持，进而加快向低碳世界的过渡。