沃尔玛在食品供应链上使用IBM食品可追溯性区块链

沃尔玛（Walmart）正与IBM合作实施区块链，此举是沃尔玛旗下供应商新食品安全要求的一部分。到明年的这个时候为止，沃尔玛和Sam's Club（山姆俱乐部）将会要求提供绿叶蔬菜（如生菜和菠菜）的供应商利用IBM的全球食品供应链区块链技术实现食品的可追溯性。

至顶网CIO与应用频道 09月25日 编译：沃尔玛（Walmart）正与IBM合作实施区块链，此举是沃尔玛旗下供应商新食品安全要求的一部分。到明年的这个时候为止，沃尔玛和Sam's Club（山姆俱乐部）将会要求提供绿叶蔬菜（如生菜和菠菜）的供应商利用IBM的全球食品供应链区块链技术实现食品的可追溯性。

此举的目的是利用区块链的分布式分类帐系统对从农场去往商店的食物进行近乎实时的跟踪。

沃尔玛自2016年以来一直与IBM有合作，以求能在整个食品供应链中利用基于区块链技术令可追溯性达到新的一个层次。沃尔玛表示，目前的计划是扩充技术，以便有效地查明食品链中的问题，帮助减少食源性疾病的传播，而同时又避免在回收期间使零售商和供应商遭受巨大损失。

沃尔玛食品安全副总裁Frank Yiannas表示，“我们力求为客户提供安全、优质的食品。我们的客户值得拥有更加透明的供应链。我们认为对于21世纪而言，传统上食品前后一步的可追溯性模式已经过时。这是一项智能的、有技术支持的举措，此举将极大地有利于我们的客户并将改变食品体系，将令所有的利益相关者受益。“

俗称蓝色巨人（Big Blue）的IBM一直在各种供应链方案中运用区块链技术，包括货运、食品和银行等领域。去年8月，IBM与Dole、Driscoll、Golden State Foods、Kroger、McCormick and Company、McLane Company、Nestl、Tyson Foods、Walmart和Unilever合作推出了区块链食品供应项目。另外，沃尔玛、IBM和中国的清华大学此前也曾在食品供应链领域做过区块链试点项目。

区块链是一种安全的加密数据库架构，其数据库分布在多个参与者的系统里，类似一个防篡改分类账系统，可记录所有交易并将其有机地连接在一起。区块链在真正的意义上为任何产品的买卖创建了不可改变的、带时间戳交易的黄金记录。而对于供应链而言，区块链的使用提高了透明度和可见性，可改善供应链的经济效益。